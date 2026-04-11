Chỉ vừa đặt chân đến rạp Việt ngày 11/4, sự kiện điện ảnh BTS LIVE GOYANG đã lập tức tạo nên cơn sốt phòng vé. Theo ghi nhận đến khoảng 3h sáng cùng ngày, doanh thu cho movie của live concert này đã chạm mốc 1,72 tỷ đồng, chính thức vượt qua Hẹn Em Ngày Nhật Thực - cái tên từng giữ vị trí top 1 phòng vé suốt 15 ngày liên tiếp. Đây là một màn "soán ngôi" nhanh gọn nhưng hoàn toàn không bất ngờ, bởi sức hút của BTS từ lâu đã là câu chuyện không cần bàn cãi.

Không giống các tác phẩm điện ảnh thông thường, BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG: LIVE VIEWING là sự kiện chiếu trực tiếp concert của BTS tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) lên màn ảnh rộng. Đây là concert mở màn cho tour diễn toàn cầu sau hơn 3 năm vắng bóng, được đầu tư quy mô lớn với sân khấu 360 độ, mang lại trải nghiệm gần như "real-time" với khán giả tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, sự kiện được tổ chức dưới hình thức chiếu trực tiếp vào 16h45 ngày 11/4, sau đó là suất chiếu lại (Encore) vào cùng khung giờ ngày 12/4 tại các cụm rạp lớn như Lotte Cinema, Galaxy Cinema. Tuy nhiên, khác với phim chiếu rạp thương mại thông thường, số lượng suất chiếu của BTS LIVE GOYANG khá hạn chế, riêng trong ngày 11/4 chỉ có 35 suất, khiến việc săn vé trở nên khó hơn bao giờ hết. Thậm chí, suất chiếu ngày 12/4 cũng chưa mở bán.

Ngay từ thời điểm mở bán, vé cho suất chiếu trực tiếp ở rạp Lotte Cinema tại Hà Nội và TP.HCM đã cháy sạch chỉ sau chưa đầy một giờ. Rạp Galaxy Cinema cũng "bay" vé nhanh chóng, ai chậm chân thì khả năng cao là không mua được. Dù mức giá vé khoảng 499.000 đồng - khá cao so với việc xem một "bộ phim" tại rạp - nhưng vẫn không thể cản được làn sóng săn vé từ người hâm mộ.

Điểm đặc biệt của buổi chiếu phim này không chỉ nằm ở cái tên BTS mà còn ở trải nghiệm mà nó mang lại. Khán giả không đơn thuần xem phim mà được hòa mình vào không khí concert với âm thanh sống động, hình ảnh cận cảnh sân khấu và cảm giác như đang có mặt trực tiếp tại sân vận động Goyang. Trải nghiệm này đã giúp sự kiện vượt ra khỏi khuôn khổ một sản phẩm điện ảnh đơn thuần, trở thành một concert đúng nghĩa cho những khán giả không thể đến tận nơi, xem tận mắt.

Việc đạt doanh thu cao ngay trong ngày đầu, dù số suất chiếu hạn chế, cho thấy sức mua cực lớn từ cộng đồng fan tại Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho độ phủ sóng của BTS khi chỉ cần một sự kiện phát sóng concert cũng đủ sức khuấy đảo phòng vé. Với đà này, không khó để dự đoán BTS LIVE GOYANG sẽ còn tiếp tục đạt top 1 phòng vé mỗi khi có buổi live tiếp theo.