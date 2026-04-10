Ngày 10/4, cộng đồng người hâm mộ phim trinh thám, kỳ bí chính thức "bùng nổ". Bộ phim được mong đợi từ lâu Thập Nhật Chung Yên đã chính thức khai máy tại Đông Phương Ảnh Đô (Thanh Đảo). Không chỉ công bố dàn diễn viên chính thức, bộ phim còn gây sốt với đội hình cực phẩm: ngoài nam chính Tiêu Chiến và Ngụy Đại Huân đã biết trước đó, sự xuất hiện của nữ chính Lý Uyển Đát đúng như tin đồn đã khiến khán giả vô cùng phấn khích. Với dàn diễn viên thực lực hội tụ, bộ phim được đánh giá là có "cấu hình" kịch trần, chưa chiếu đã gây sốt là có thật.

Sức nóng của dự án được minh chứng bằng những con số thống kê "biết nói". Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi công bố, tài khoản mạng xã hội chính thức của bộ phim đã thu hút thêm hơn 300.000 lượt theo dõi. Trên nền tảng Tencent, lượt đặt xem trước nhanh chóng vượt mốc 240.000, trong khi tại Douban đã có hơn 10.000 người đánh dấu "muốn xem". Đặc biệt, bộ phim chiếm lĩnh hoàn toàn các bảng xếp hạng với 38 từ khóa lọt top tìm kiếm nóng, đạt tổng lượt đọc chủ đề vượt con số 240 tỷ. Đáng chú ý nhất, tấm poster cá nhân của Tiêu Chiến cùng lời thoại đầy ẩn ý "Tôi chuẩn bị nói dối rồi" đã lọt vào top 13 xu hướng toàn cầu, cho thấy tầm ảnh hưởng không biên giới của nam đỉnh lưu.

Sự chỉn chu của đoàn phim được thể hiện ngay từ những chi tiết nhỏ nhất trong ngày lễ khai máy. Thời điểm bấm máy được ấn định chính xác vào lúc 12 giờ 31 phút trưa, trùng khớp với ngày sinh nhật của nhân vật nam chính Tề Hạ trong nguyên tác. Ngay cả mã ID ban đầu của tài khoản phim là "user1231" cũng là một ẩn ý tinh tế dành cho người hâm mộ. Không dừng lại ở đó, ekip còn thể hiện mức độ chịu chi khi xây dựng bối cảnh Vùng đất Tận Thế rộng tới 8.000 m² tại phim trường ảo hiện đại bậc nhất. Với sự hỗ trợ kỹ xảo từ đội ngũ từng làm nên siêu phẩm Lưu Lạc Địa Cầu và tổng vốn đầu tư vượt ngưỡng 200 triệu NDT, khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng vào một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Một tình tiết thú vị khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao là hiện tượng trăng máu hiếm gặp xuất hiện tại Thanh Đảo đúng vào ngày Tiêu Chiến đặt chân đến đây (2/4). Vì đây là thiết lập quan trọng trong nguyên tác, nhiều cư dân mạng đã ví von rằng đây là điềm báo "định mệnh", như thể vùng đất tận thế đang mở cửa chào đón vị thủ lĩnh của mình.

Về nội dung, Thập Nhật Chung Yên được chuyển thể từ IP đình đám của Tomato Novel, sở hữu cốt truyện dồn dập xoay quanh một nhóm người bị mắc kẹt trong không gian tử thần. Cứ sau 10 ngày, ký ức của họ sẽ bị xóa sạch và họ buộc phải tham gia vào những trò chơi sinh tồn dựa trên 12 con giáp. Trong vòng xoáy đó, Tề Hạ do Tiêu Chiến thủ vai người mang ký ức luân hồi suốt 70 năm và sở hữu năng lực tái sinh trở thành người dẫn dắt đồng đội tìm kiếm sự thật. Điểm khác biệt lớn nhất giúp phim nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của fan nguyên tác chính là việc giữ nguyên tinh thần không tuyến tình cảm, tập trung hoàn toàn vào đấu trí và sinh tồn. Dự kiến phim sẽ quay liền 3 phần với tổng cộng 72 tập, trong đó mùa đầu tiên sẽ cô đọng trong hai vòng luân hồi để đảm bảo nhịp phim nhanh, kịch tính.

Dàn diễn viên của bộ phim được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa lưu lượng và thực lực. Tiêu Chiến được khoảng 70% fan nguyên tác công nhận là "Tề Hạ xé sách bước ra" nhờ khí chất thần bí và đôi mắt đầy tự sự. Ngụy Đại Huân vào vai phản diện Sở Thiên Thu với tạo hình kính gọng vàng "nửa chính nửa tà" đầy mê hoặc. Trong khi đó, Hồ Tiên Hú gây ấn tượng mạnh với mái tóc vàng nổi loạn, tái hiện hoàn hảo nhân vật Trần Tuấn Nam. Nữ chính Lý Uyển Đát cũng nhận được nhiều kỳ vọng về sự linh hoạt và nét đẹp điện ảnh trong vai Vân Dao. Dàn diễn viên phụ cũng quy tụ những gương mặt sáng giá như Lý Trị Đình, Mao Hiểu Đồng, Lam Doanh Oánh và Khâu Thiên, hứa hẹn tạo nên một tập thể diễn xuất đồng đều.

Dưới sự nhào nặn của đạo diễn tài năng Hứa Hoành Vũ và sự cố vấn sát sao từ tác giả gốc để giữ vững yếu tố "đấu tranh bản chất con người", Thập Nhật Chung Yên không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn là bước đi táo bạo khai phá dòng phim thể loại sinh tồn trong vòng lặp vô tận kết hợp với những câu chuyện kinh dị kỳ bí tại Trung Quốc. Dù vẫn còn những thách thức về khâu kiểm duyệt các tình tiết bạo lực hay tranh cãi về độ tuổi diễn viên, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sức hút truyền thông khổng lồ, bộ phim đang đứng trước cơ hội trở thành "bom tấn" truyền hình trong tương lai gần. Phim dự kiến sẽ đóng máy vào khoảng tháng 7 năm nay sau 100 ngày ghi hình.

Nguồn: Sina