Người đàn ông là vết nhơ duy nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sina đưa tin ngày 10/4, nam diễn viên Hoàng Cảnh Du và nữ nghệ sĩ Vương Ngọc Văn vướng tin hẹn hò. Những tay săn ảnh chụp được khoảnh khắc hai nghệ sĩ đi chơi cùng bạn bè, sau đó về khách sạn cùng nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn phủ nhận tin tình ái, khẳng định đây chỉ là cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường.

Hoàng Cảnh Du và Vương Ngọc Văn vướng tin hẹn hò, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba "nằm không cũng trúng đạn"

Những tưởng sự việc dừng lại ở đó, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại bất ngờ bị réo tên. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về thái độ của Hoàng Cảnh Du khi phản ứng lại với các tin tình ái. Với Vương Ngọc Văn, nam diễn viên đưa ra thông báo chính thức phủ nhận nhanh chóng rõ ràng. Nhưng khi vướng tin đồn với mỹ nhân Tân Cương, phía Hoàng Cảnh Du lại im lặng trong nhiều năm. Bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không dứt khoát trong việc dập tắt tin đồn, vì vậy càng khiến công chúng tin rằng hai diễn viên phim giả tình thật, có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác trong phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay từ năm 2020. Sau đó, cặp đôi bị bắt gặp dùng chung xe nghỉ, sử dụng chung vệ sĩ. Không những vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba còn vướng tin đã sinh con cho Hoàng Cảnh Du. Với những tin đồn thất thiệt, các nghệ sĩ thường trả lời dứt khoát là tin giả, đặc biệt là sau khi phim đã chiếu xong. Tuy nhiên, chính vì thái độ hai diễn viên chưa bao giờ phủ nhận rõ ràng nên công chúng tin rằng họ đã nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác.

Mặt khác, Sohu cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không phủ nhận tình cảm với Hoàng Cảnh Du vì nam diễn viên giúp cô móc nối tài nguyên phim ảnh. Mỹ nhân Tân Cương hiện tại đã bước sang tuổi 33, và không còn nhiều thời gian để đóng phim ngôn tình. Cô cần các dự án chính kịch có chiều sâu hơn, song, công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ không có khả năng giúp nữ diễn viên. Ngược lại, Hoàng Cảnh Du chuyên đóng dòng phim chính kịch, mối quan hệ sâu rộng, được các nhà sản xuất ưu ái chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ tốt cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Những tin tức trên khiến danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một ngôi sao nữ bị gán cho việc sinh con ngoài giá thú, không danh phận sống chung với nam diễn viên là đòn tổn hại lớn tới danh dự của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Không những vậy, Hoàng Cảnh Du còn không phải một nghệ sĩ có hình ảnh tốt. Nam diễn viên từng có một đời vợ và còn bị vợ cũ tố cáo bạo hành. Hoàng Cảnh Du cũng bị lộ nhiều hình ảnh nhạy cảm và vướng nghi vấn "phục vụ" nhiều đại gia để trao đổi tài nguyên phim ảnh. Thế nên, việc Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với nam diễn viên họ Hoàng khiến người hâm mộ của cô tức giận và thất vọng.

Thậm chí, tình trạng này đã kéo dài suốt 6 năm, mỗi khi Hoàng Cảnh Du có động thái nào liên quan tới đời tư, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn bị gọi tên.

Mối tình này cũng là miếng mồi ngon cho những blogger thêu dệt thông tin. Như năm 2024, các blogger khẳng định Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đã sang Thái Lan du lịch vào đầu tháng 2. Dù không có hình ảnh chứng minh, nhưng chỉ thông qua vài lời kể của một số người không rõ danh tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành tâm điểm truyền thống trong nhiều ngày.

Không những vậy, vợ cũ của Hoàng Cảnh Du là Vương Vũ Hinh cũng không ít lần úp mở bóng gió là chồng cũ hẹn hò với Nhiệt Ba khiến công chúng càng tin hơn. Đến nay, Hoàng Cảnh Du vẫn là vết nhơ khó gột rửa trong con đường sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.