Theo Sina, ngày 9/4, từ khóa "Vương Sở Nhiên gập người như vậy mà bụng không lộ chút mỡ nào" bỗng nhiên trở thành chủ đề hot trên MXH Weibo với hơn 51 triệu người đọc và hàng nghìn lượt bình luận. Tất cả xuất phát từ bức ảnh Vương Sở Nhiên chụp cùng Trương Lăng Hách trong phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn.

Cụ thể, trong tác phẩm này, Vương Sở Nhiên thường xuyên mặc trang phục sườn xám bó sát thân mình, tôn lên ba vòng quyến rũ. Bộ váy sườn xám có thiết kế khá chật, nhưng dù vậy, khi Vương Sở Nhiên được Trương Lăng Hách bế ngang người, cô cũng không lộ ra chút mỡ thừa nào.

Một bộ phim khán giả cho rằng bức ảnh này rất đẹp, khơi gợi một chuyện tình bí mật nồng cháy thời Dân quốc khiến người xem tò mò. Bên cạnh đó, công chúng cũng khen ngợi thân hình hoàn mỹ của Vương Sở Nhiên. Để giữ được vóc dáng hoàn hảo, nữ diễn viên phải chăm chỉ tập luyện giữ dáng. Vương Sở Nhiên cao tới 1m72, cô phải siết cân mạnh để trông không quá "khổng lồ, đô con" bên các bạn diễn nam.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả khó hiểu và đặt câu hỏi tại sao hình ảnh trong phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn lại được nhắc lại. Bởi hình ảnh này đã xuất hiện trên MXH từ lâu, ngay khi đoàn phim đang quay. Sau này, bức ảnh còn gây tranh cãi vì trang phục sườn xám của nữ chính Vương Sở Nhiên quá chật, tôn dáng nhưng không giống với sườn xám truyền thống.

Cùng với đó, nhiều khán giả cảm thấy phiền vì Vương Sở Nhiên sử dụng hình ảnh cũ để quảng cáo nhan sắc vóc dáng. Trong khi bộ phim chưa lên sóng, cô đã tiết lộ tạo hình nhân vật. Chưa biết diễn xuất của Vương Sở Nhiên ra sao nhưng phía ê-kíp của nữ diễn viên thường xuyên có những bài viết chủ đề ca ngợi vóc dáng của nữ diễn viên. Hành vi quảng cáo quá mức này như nhồi nhét thông tin vào đầu óc khán giả, tạo niềm tin về vẻ đẹp của Vương Sở Nhiên.

Đồng thời, công chúng cho rằng Vương Sở Nhiên cũng giống Trương Lăng Hách, chỉ quan tâm nhân vật của mình có đẹp hay không, ngoài ngoại hình không có chủ đề bàn luận nào khác. Việc coi trọng nhan sắc quá mức đang bị lên án tại giới giải trí Hoa ngữ. Các cơ quan quản lý nghệ thuật cho rằng diễn viên và các đoàn phim nên đề cao diễn xuất, chất lượng kịch bản hơn là chỉ cố gắng quay cho đẹp.

Khán giả phản ứng trái chiều về bức ảnh của Vương Sở Nhiên:

- Hai người này suốt ngày chạy toàn bài nhan sắc rồi ai gánh phim ta.

- Hot search xuất hiện lúc này quá vô lý vì đây không phải hình ảnh mới. Vương Sở Nhiên với đội ngũ phía sau nóng lòng PR bản thân thế

- Không hiểu quảng bá tạo chủ đề sớm vậy làm gì luôn. Không thể lộ liễu hơn

- Có lẽ phim sắp chiếu nên Vương Sở Nhiên marketing luôn. Tôi nhớ cái váy này từng bị chê bó sát quá mà còn cố "chạy bài" nữa

- Mua hot search lộ liễu vậy

- Vương Sở Nhiên cũng chẳng khác gì Trương Lăng Hách

- Tự nhiên mua hotsearch làm gì vậy, cảnh này thành chủ đề bàn luận bao nhiêu lần rồi. Đến khi phim chiếu mà cảnh này dở thì xấu hổ biết bao

- 3 chữ: MUA LỘ LIỄU

- Mấy cô tiểu hoa đán giờ cô nào chả gầy trắng eo con kiến mà mua hot search lộ liễu quá.

- Vương Sở Nhiên đây là đang theo hướng PR vóc dáng và nhan sắc, nhưng bao nhiêu vụ rồi, trước khi phim lên sóng tung loạt chiêu trò nhiều thì đến khi chiếu lại dễ dàng nhận phản ứng ngược, điển hình như Trương Lăng Hách. Trước đó, Trương Lăng Hách cũng phỏng vấn khoe tạo hình lông chim trĩ do mình tự thiết kế thêm, đến khi chiếu thì trông như 2 cọng râu gián trên đầu thành trò cười cho khán giả. Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có mô-típ chị dâu và em chồng yêu nhau, phải diễn thật tốt may ra mới cứu được nội dung chứ không thì xác định bị chửi là tam quan có vấn đề.

- 2 anh chị bị ám ảnh nhan sắc hay sao mà đi đóng phim cứ như chụp tạp chí, phải ngầu phải đẹp vậy.

Phải chăng sau "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách, ai khen ngợi sắc đẹp đều đáng chị chỉ trich

Nhiều người cho rằng hiện tại nếu bộ phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn lên sóng sẽ khó nhận được cảm tình của khán giả vì danh tiếng của Trương Lăng Hách quá kém