Khắp các mặt trận từ Douban, Weibo cho đến Douyin hiện đang tràn ngập những lời chế nhạo dành cho sự phi logic đến nực cười trong bộ phim Băng Hồ Trọng Sinh. Tâm điểm của làn sóng chỉ trích chính là phân đoạn tái hiện cảnh Vũ Văn Nguyệt (Gia Cát Nguyệt) rơi xuống hồ băng do Lý Quân Nhuệ thủ vai.

Thay vì một màn chiến đấu bi tráng, khán giả lại phải "ngã ngửa" khi chứng kiến nam chính một mình hạ gục quân địch rồi xác chết bỗng dưng... tự chất chồng thành một ngọn núi nhỏ. Giữa đồng không mông quạnh, anh chàng lại hồn nhiên leo lên đỉnh núi xác đứng tạo dáng chẳng khác nào một cây nến cắm trên chiếc bánh kem, tự biến mình thành tấm bia tập bắn không thể lộ liễu hơn cho nam phụ. Với một mục tiêu cố định và hớ hênh như vậy, việc anh bị bắn rơi xuống hồ băng là điều hiển nhiên.

Nhiều khán giả không khỏi nực cười trước sự dàn xếp quá đà của đạo diễn khi để nhân vật chính đứng hiên ngang trên đỉnh một đống xác chết cao ngất. Cư dân mạng đã hài hước mô tả rằng "giết xong còn xếp xác thành bánh ngàn lớp, rồi tự leo lên đứng làm cây nến". Những bình luận gay gắt liên tục xuất hiện trên Weibo và Douyin, cho rằng đây là một cảnh phim "làm màu" đến mức vô lý. Có người cười ra nước mắt khi viết: “Cười chết mất, cứ nhất định phải xếp xác chết thành núi, rồi nhất định phải đứng trên đỉnh. Đúng là làm bia đỡ đạn sống, không bắn hắn thì bắn ai?”. Người khác lại đặt câu hỏi đầy mỉa mai: “Người đứng cao như thế, trong lúc đánh trận chẳng lẽ không phải là bia tập bắn sao? Kẻ địch chắc chắn sẽ nhằm vào hắn mà bắn thôi”. Thậm chí có ý kiến còn chỉ ra chi tiết trong khung hình: “Đối diện đang có người giương cung nhắm vào hắn, vậy mà vẫn ngồi trên núi xác, cắm kiếm rồi tạo dáng như chụp ảnh”. Một bình luận khác chốt hạ đầy chua chát: “Chắc do quá nhiều tiền, phim ngày xưa nghèo nên không làm nổi mấy cảnh vừa tốn kém vừa vô dụng thế này”.

Sự thất vọng này không chỉ dừng lại ở một cảnh quay "làm màu" mà còn lan rộng ra toàn bộ chất lượng của tác phẩm. Sau gần một thập kỷ chờ đợi, Băng Hồ Trọng Sinh khiến khán giả hụt hẫng khi thua kém tiền nhiệm về mọi mặt, từ diễn xuất cho đến tư duy nghệ thuật. Để gợi nhắc ký ức, những tập đầu của phim chủ yếu tái hiện lại các sự kiện cũ từng xuất hiện trong phần 1, nhưng chính điều này lại trở thành "con dao hai lưỡi" cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp diễn viên. Nhân vật linh hồn Sở Kiều do Hoàng Dương Điền Điềm thủ vai bị nhận xét là quá non nớt, không thể gánh vác được hình tượng nữ tướng quân uy dũng như Triệu Lệ Dĩnh đã từng làm. Nữ diễn viên sinh năm 2007 lộ rõ ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn trong những cảnh tâm lý nặng, khiến netizen mỉa mai gọi cô là "Tướng quân em bé" một phiên bản hoàn toàn lạc quẻ với khí chất kiên định cần có của nhân vật.

Không khá khẩm hơn, dàn nam chính và nam phụ cũng chịu chung số phận bị so sánh. Lý Quân Nhuệ dù có vẻ ngoài điển trai nhưng lại mang dáng dấp của một quan văn nho nhã, thiếu hẳn phong thái mạnh mẽ, áp đảo của Vũ Văn Nguyệt bản Lâm Canh Tân. Trong khi đó, nhân vật Yến Tuân của Trương Khang Lạc hoàn toàn thất bại trong việc tái hiện nỗi đau thấu trời tại Cửu U Đài, thay vì sự bùng nổ cảm xúc xé lòng như Đậu Kiêu, người xem chỉ thấy một nam phụ đang cố gắng giữ kẽ để khoe vẻ điển trai ngay trong cảnh bi kịch.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ đổ dồn vào đạo diễn Lữ Hạo Cát Cát với cách xử lý tình tiết Triệu Thuần Nhi bị binh lính nhục mạ. Nếu như bản cũ chỉ dùng một khung hình ẩn ý về y phục xộc xệch để lột tả nỗi đau, thì bản mới lại lạm dụng góc nhìn "nam giới độc hại" một cách phản cảm. Ống kính tập trung quay chi tiết cảnh nạn nhân vùng vẫy tuyệt vọng, trong khi các nhân vật nam lại được khắc họa một cách tiêu sái, cởi trần ném áo đầy thong dong. Việc biến nỗi đau của phụ nữ thành một loại vật phẩm để quan sát chi tiết từng khung hình bị khán giả lên án là hành vi bạo lực ống kính, gây cảm giác khó chịu cho người xem. Sự thụt lùi về tư duy này chính là lý do khiến Băng Hồ Trọng Sinh nhận về "bão" đánh giá thấp ngay khi vừa ra mắt, minh chứng cho việc không phải cứ có kinh phí lớn là có thể tạo nên một tác phẩm xứng tầm hậu truyện.