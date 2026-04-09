NSƯT Đặng Thái Huyền vừa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất tuyên truyền phim về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận Huân chương, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền cho biết đây là phần thưởng đặc biệt nhất trong chặng đường công tác của mình. Tuy nhiên, thành quả này không chỉ thuộc về riêng mình.

“Phần thưởng là niềm tự hào, nhưng ý nghĩa hơn cả, là trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi chưa từng phải đi một mình. Người thân, đồng nghiệp… luôn ở đó, trở thành điểm tựa để mình bước tiếp. Với tôi, đó cũng là phần thưởng", nữ đạo diễn chia sẻ.

NSƯT Đặng Thái Huyền sinh năm 1980 tại Hà Nội, tốt nghiệp Thủ khoa khóa 19 Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đặng Thái Huyền nhận danh hiệu NSƯT vào tháng 3/2024. Chị hiện là Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân, mang hàm Thượng tá.

Tuy nhiên ít ai biết, điện ảnh không phải lĩnh vực chị theo đuổi ngay từ đầu. Khi còn nhỏ, Đặng Thái Huyền từng mơ ước trở thành luật sư, sau này khi trúng tuyển vào khoa Du lịch của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhưng 1 năm sau đó, chị quyết định chuyển từ ngành du lịch sang học điện ảnh vì nghĩ rằng sẽ đó sẽ là cơ hội mang nhiều hứa hẹn hơn trong tương lai.

Từ vị trí thư ký đạo diễn trong Tiếng cồng định mệnh (2004), chị nhanh chóng được giao thực hiện tác phẩm đầu tay Đêm vùng biên chỉ sau 6 tháng gia nhập Điện ảnh Quân đội nhân dân. Bộ phim Mười ba bến nước (2009) đã đánh dấu tên tuổi của Đặng Thái Huyền khi giành được 6 giải tại LHP Việt Nam lần thứ 16, Cánh diều vàng.

Trong giai đoạn 2020-2023, Đặng Thái Huyền tiếp tục thực hiện nhiều phim tài liệu và truyền hình, trong đó có phim Đỏ; Chiến thắng Tây Bắc; Con đường đã chọn… mỗi tác phẩm đều góp phần củng cố hình ảnh một nữ đạo diễn kiên định với thể loại phim chiến tranh, lịch sử.

NSƯT Đặng Thái Huyền là nữ đạo diễn "trăm tỷ" hiếm hoi của màn ảnh Việt.

NSƯT Đặng Thái Huyền chính là người đứng sau Mưa đỏ (2025) - bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 714 tỷ đồng. Phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim được dàn dựng dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền làm đạo diễn. Sau khi công chiếu, Mưa đỏ trở thành hiện tượng văn hóa chưa từng có của điện ảnh Việt Nam.

Tác phẩm sau đó gần như thắng ở tất cả các giải thưởng lớn nhỏ cho phim hay nhất năm qua từ LHP Việt Nam đến Cánh diều vàng, Mai Vàng, We Choice Awards.... Mưa đỏ cũng được lựa chọn đại diện cho điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ loại Oscar 2026 cho "Phim quốc tế hay nhất".

Đến nay, Mưa đỏ là phim điện ảnh có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt Top 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu.