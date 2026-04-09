Buổi fan meeting của phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay vừa được tổ chức tại TP.HCM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là cộng đồng fan yêu thích dàn diễn viên trẻ. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Võ Điền Gia Huy, Lê Tam Triều Dâng, Trần Ngọc Vàng hay Thùy Anh… tạo nên không khí náo nhiệt, gần gũi nhưng cũng không kém phần “bùng nổ” cảm xúc.

Thế nhưng, giữa hàng loạt khoảnh khắc giao lưu, một phân đoạn lại bất ngờ "chiếm spotlight" toàn bộ sự kiện: màn tổ chức đám cưới cho cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng ngay tại fan meeting.

Không phải kiểu làm cho có, người hâm mộ thực sự “chơi lớn” khi chuẩn bị đầy đủ từ khăn voan, hoa cưới, bánh kem cho đến các bảng hiệu, quà tặng mô hình… tái hiện một đám cưới mang đậm vibe miền Tây: rộn ràng, ấm áp và cực kỳ có tâm. Cô dâu được khoác khăn voan trắng, tay cầm hoa, còn chú rể thì xuất hiện chỉnh tề bên cạnh, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa dễ thương vừa khiến người xem không khỏi bật cười thích thú.

Điểm khiến dân tình bàn tán nhiều nhất chính là visual của cô dâu Tam Triều Dâng. Trong tạo hình đơn giản nhưng đủ đầy không khí "lên xe hoa", nữ diễn viên ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, dịu dàng, nụ cười tươi tắn khiến khung hình sáng bừng. Trong khi đó, chú rể Võ Điền Gia Huy lại khiến dân tình bật cười vì một chi tiết không thể “giả trân” hơn: sính lễ là những chiếc vòng vàng bản to, đeo kín cổ. Dù chỉ là đạo cụ mang tính tượng trưng, nhưng nhìn tổng thể vẫn tạo cảm giác “giàu nứt đố đổ vách”, đúng chuẩn chú rể miền Tây đi hỏi vợ. Chính chi tiết này càng khiến màn “đám cưới” trở nên duyên dáng, vừa hài hước vừa rất đúng tinh thần fan dành cho thần tượng.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là một hoạt động giao lưu mang tính kỷ niệm, nhưng không thể phủ nhận độ đầu tư và tình cảm mà người hâm mộ dành cho cặp đôi. Từ khâu chuẩn bị đến cách tạo không khí, mọi thứ đều cho thấy sự chỉn chu, khiến khoảnh khắc này trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất của buổi fan meeting.

Trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan truyền với hàng loạt bình luận thích thú. Nhiều người cho rằng đây đúng là “đám cưới đáng yêu nhất showbiz Việt”, vừa vui nhộn vừa gần gũi. Một số ý kiến khác còn hài hước nhận xét: “ Cưới giả mà nhìn còn có tâm hơn cưới thật ”, hay “ Nhìn vòng vàng là biết chú rể này không phải dạng vừa”, "Quyết không để cặp đôi này chìm", "Triều Dâng xinh quá vậy", "Cặp này mà yêu nhau chắc đẻ ra con cực phẩm mất", "Vòng vàng to oạch luôn mà, thích nhé"...

Bên cạnh những khoảnh khắc “tới bến” tại fan meeting, sức hút của cặp đôi Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng còn đến từ chính câu chuyện trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong phim, Gia Huy đảm nhận vai nam chính với hình tượng chàng trai trẻ có phần ấm áp, tình cảm nhưng lại đứng giữa nhiều áp lực gia đình. Nhân vật của anh không phải kiểu “bad boy” hay quá gai góc mà thiên về sự chân thành, luôn hướng về người mình yêu. Trong khi đó, Tam Triều Dâng mang đến hình ảnh nữ chính nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, vừa lí lắc vừa kiên cường. Diễn xuất tự nhiên cùng visual sáng giúp Triều Dâng dễ dàng tạo thiện cảm, đặc biệt ở những phân đoạn cảm xúc.

Điểm khiến khán giả “đẩy thuyền” mạnh chính là chemistry giữa cả hai. Từ những cảnh skinship, ánh mắt hay những tương tác nhỏ, cặp đôi luôn tạo cảm giác rất “tình”. Từ trong phim ra ngoài đời, Gia Huy và Triều Dâng cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, tương tác thoải mái, tự nhiên, càng khiến fan có thêm lý do để tin vào một kịch bản “phim giả tình thật”. Chính vì vậy, màn “đám cưới miền Tây” tại fan meeting không chỉ đơn thuần là một trò vui, mà còn giống như cách người hâm mộ “hiện thực hóa” mong muốn của mình dành cho cặp đôi.

Nguồn: Theo Cả Showbiz