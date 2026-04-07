Ngay từ khi poster và trailer chính thức được công bố vào ngày 7/4/2026, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ gây tò mò bởi chất liệu kinh dị dân gian hiếm gặp, dự án còn tạo ấn tượng mạnh nhờ quy mô sản xuất lớn và phần hình ảnh mang màu sắc u tối, ám ảnh nhưng vẫn giàu tính điện ảnh.

Bối cảnh phim trải dài từ thung lũng, rừng sâu đến hang động linh thiêng tại Mộc Châu, mang đến cảm giác vừa hoang sơ vừa rùng rợn. Không gian "rừng thiêng nước độc" được tận dụng triệt để, trở thành phông nền hoàn hảo cho câu chuyện về "Phí Phông" - loài quỷ khát máu gắn với truyền thuyết dân gian vùng cao. Poster chính thức cũng gây ấn tượng mạnh với hình ảnh rễ cây quấn chặt các nhân vật như một lời nguyền kéo dài qua nhiều thế hệ, cùng chi tiết đôi mắt ba tròng đầy ám ảnh của thực thể bí ẩn.

Trailer Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng

Trong trailer, điểm sáng nhất phải gọi tên Kiều Minh Tuấn với vai Còn, một pháp sư tập sự. Nam diễn viên mang đến hình ảnh vừa điềm tĩnh, vừa dữ dội, đặc biệt trong những phân đoạn đối mặt với thế lực vô hình. Tạo hình gai góc, ánh mắt sắc lạnh cùng lối diễn giàu năng lượng, xuất quỷ nhập thần như lên đồng khiến anh gần như "bùng nổ" trong từng khung hình. Với danh xưng "quái vật phòng vé" gắn liền với nhiều dự án trăm tỷ trước đó, màn thể hiện lần này của Kiều Minh Tuấn càng khiến người xem đặt nhiều kỳ vọng.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của sao nhí quốc tế Nina Nutthacha Padovan (vai Lua) cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Trong trailer, nhân vật của cô bé như đang bị chiếm hữu, với biểu cảm méo mó, nụ cười ma mị và chuyển biến cảm xúc liên tục khiến người xem không khỏi tò mò. Những phân đoạn này không chỉ tăng độ nặng đô cho bộ phim mà còn giúp dự án tiếm cận gần hơn với khán giả quốc tế.

Dàn diễn viên còn lại góp phần đẩy bầu không khí phim lên cao trào với màu sắc kinh dị rõ nét. Diệp Bảo Ngọc gây ấn tượng nhờ visual sắc sảo, tạo nên sự tương phản giữa vẻ ngoài xinh đẹp và lối thể hiện đầy bất an, dữ dội. Trong khi đó, Đoàn Minh Anh cũng không kém cạnh khi mang đến màn thể hiện bí ẩn, ám ảnh, góp phần giữ nhịp căng thẳng cho mạch phim. Sự góp mặt của các nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn và NSƯT Hạnh Thúy càng làm tăng độ “nặng đô”, khi mỗi nhân vật đều mang màu sắc riêng, phủ lên tổng thể một cảm giác u ám đặc trưng của dòng phim kinh dị.

Về nội dung, phim xoay quanh hai anh em Còn và Dương (Đoàn Minh Anh) trên hành trình lên núi cứu mẹ khỏi lời nguyền Phí Phông. Song song đó là hàng loạt cái chết bí ẩn trong bản làng, kéo theo những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi giữa rừng sâu. Hành trình truy lùng thực thể này không chỉ là cuộc chiến với thế lực siêu nhiên mà còn mở ra những góc khuất về niềm tin, tín ngưỡng và con người. Đáng chú ý, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là một trong những dự án hiếm hoi khai thác trực tiếp truyền thuyết ma cà rồng Việt Nam trên màn ảnh rộng, kết hợp cùng yếu tố nghi lễ tâm linh và văn hóa bản địa. Quá trình ghi hình kéo dài 40 ngày trong điều kiện khắc nghiệt tại Mộc Châu cũng phần nào lý giải cho chất lượng hình ảnh ấn tượng trong trailer.

Với những gì đã được tiết lộ, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới cho dòng phim kinh dị Việt và tạo dấu ấn trong dịp lễ 30/4 sắp tới. Bộ phim sẽ chính thức được công chiếu vào ngày 16/4.