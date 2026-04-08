Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức ảnh lạ hoắc của Trương Lăng Hách và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Vốn quen với hình ảnh chỉn chu, tóc tai vào nếp và gương mặt gần như không có điểm trừ, nam diễn viên lần này lại xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: cạo nửa đầu theo kiểu cổ trang, để bím tóc dài phía sau.

So với hình tượng thường thấy, tạo hình này của Trương Lăng Hách phải nói là gây sốc vì quá lạ. Gương mặt anh vẫn sáng, đường nét không thay đổi, nhưng khi kết hợp với kiểu tóc đặc trưng thời Thanh thì tổng thể không hài hòa, trông khá kỳ cục. Kiểu đầu này vốn đòi hỏi nét phong trần, tự nhiên, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sự lệch tông khi "khớp" với nam diễn viên.

Nhiều người thừa nhận phải nhìn lại vài giây mới nhận ra đây là Trương Lăng Hách. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố gây sốc thị giác, không ít ý kiến cũng cho rằng đây là một ví dụ khá rõ cho việc tạo hình cạo nửa đầu không hề "dễ xơi". Không phải cứ sở hữu visual sáng là ai cũng có thể cân được kiểu tóc này như các "a ca" kinh điển trong dòng phim cổ trang Trung Quốc. Nhiều bình luận thậm chí còn ví von rằng "hết tướng quân kem nền, giờ đến a ca kem nền", hay cho rằng kiểu tạo hình này khiến nam diễn viên trông thiếu đi khí chất phong trần thường thấy ở các vai hoàng tử thời xưa. Một số khác thậm chí còn so sánh anh với dàn nam thần trong Bộ Bộ Kinh Tâm, cho rằng cùng một kiểu đầu nhưng thần thái lại là yếu tố quyết định.

Một số bình luận của dân tình: - Vậy mới thấy tạo hình cạo nửa đầu không dễ xơi đâu, không phải ai cạo xong là cũng như dàn nam trong Bộ Bộ Kinh Tâm. - Hết tướng quân kem nền giờ tới a ca kem nền hả? - Thế này thì nó sẽ thành Từng Bước Giật Mình chứ không phải Bộ Bộ Kinh Tâm nữa - Từ Bộ Bộ Kinh Tâm thành bộ bộ kinh hoàng - Như thái giám luôn chứ a ca gì - Thực ra nếu cạo nửa đầu hay trọc vẫn đẹp thôi, nhưng cạo thật chứ chỉnh sửa dài hết cả đầu ra, trông buồn cười là đúng rồi - Ê có khi nào ổng mà diễn phim nhà Thanh là ổng đánh nền luôn cho nửa đầu của ổng không - Kem nền cũng không cứu được tướng quân chuyến này rồi

Trước đó, trong Trục Ngọc, Trương Lăng Hách từng gây tranh cãi với hình tượng tướng quân quá chỉn chu, từ trang phục đến lớp trang điểm. Biệt danh "tướng quân kem nền" cũng từ đó mà xuất hiện, phản ánh cảm nhận của một bộ phận khán giả về sự thiếu tự nhiên trong tạo hình. Với bức ảnh đang lan truyền lần này, nhiều người cho rằng ngay cả khi thay đổi phong cách sang hướng đời xưa hơn, bài toán hình ảnh của nam diễn viên vẫn chưa thực sự được giải quyết.

Dù vậy, cũng cần nói rõ rằng hình ảnh trên thực chất chỉ là sản phẩm AI, không phải tạo hình chính thức trong bất kỳ dự án nào. Tuy nhiên, trong bối cảnh Trục Ngọc từng vướng nhiều tranh luận về mặt tạo hình, việc bức ảnh này gây bão mạng xã hội phần nào cho thấy khán giả vẫn rất quan tâm đến việc liệu Trương Lăng Hách có phù hợp với những kiểu vai cổ trang mang tính biểu tượng như các "a ca" hay không. Và trong trường hợp này, bức ảnh AI vô tình lại trở thành một phép thử thú vị để khán giả tự có sự so sánh trong lòng.

