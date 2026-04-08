Những ngày đầu tháng 4/2026, cõi mạng bất ngờ "dậy sóng" khi loạt ảnh hậu trường của dự án chính kịch Giang Sơn Đại Đồng bị rò rỉ. Ngay lập tức, tâm điểm của mọi sự chỉ trích và tranh cãi đổ dồn về phía Lưu Học Nghĩa. Nhìn vào những khung hình này, nhiều người phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra "mỹ nam cổ trang" vạn người mê năm nào. Bộ long bào vàng thì đúng là quyền lực đấy, nhưng tổng thể lại tạo cảm giác thô cứng, cộng thêm kiểu mũ và tóc ép sát khiến gương mặt nam diễn viên bị "dìm" không thương tiếc. Chưa kể lớp trang điểm nhợt nhạt đã khiến visual vốn là "vũ khí" hạng nặng của anh bỗng trở nên nhạt nhòa, thậm chí có khoảnh khắc trông giống một pháp sư hay tư tế hơn là một vị hoàng đế nắm giữ giang sơn.

Tạo hình hoàng đế của Lưu Học Nghĩa trong phim mới

Trên các diễn đàn buôn chuyện showbiz, phản ứng của netizen gần như "nổ tung" với hàng loạt ý kiến trái chiều. Không ít người thẳng thừng chê bai tạo hình này quá già dặn, "phong ấn" hoàn toàn nhan sắc của chính chủ. Có người còn mỉa mai trông Lưu Học Nghĩa chẳng khác nào các vị Pharaoh hay thậm chí là... tổng quản thái giám của Đông Xưởng. Những lời trêu đùa cũng xuất hiện dày đặc, trong đó có ý kiến hài hước rằng nếu Dương Mịch phải diễn cảnh tình cảm với diện mạo này thì chắc phải "xin trợ cấp tai nạn lao động" vì quá áp lực. Rõ ràng, với một diễn viên vốn nổi tiếng nhờ ngoại hình như Lưu Học Nghĩa, cú lột xác này là một bước đi cực kỳ mạo hiểm khi anh xuất hiện với làn da sạm nắng và bộ râu quai nón rậm rạp thứ khiến khán giả gần như quên sạch hình tượng đế quân tuấn tú trong Lưu Ly hay công tử phong độ ở Trường Phong Độ.

Tuy nhiên, giữa làn sóng chê bai, vẫn có một bộ phận khán giả tỉnh táo lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng nếu đây là một bộ chính kịch lịch sử chứ không phải phim ngôn tình thì tạo hình này thực chất "còn đẹp chán". Đây chính là dáng vẻ sát thực tế nhất của một vị hoàng đế Bắc Ngụy xuất thân từ dân tộc Tiên Ti một vị vua của thảo nguyên phải mang nét thô ráp, phong sương và đầy sức nặng lịch sử thay vì kiểu "đế vương filter" bóng bẩy, đánh phấn quá đà thường thấy. Cuộc tranh luận đẹp, xấu này thực chất đang phản ánh một câu hỏi lớn hơn về gu thẩm mỹ của khán giả năm 2026: Chúng ta muốn xem những nhân vật lung linh hoàn hảo như bước ra từ tranh vẽ, hay những hình tượng mang theo bụi đất, mồ hôi và cả sự khắc nghiệt chân thực của thời đại?

Sức nóng của Giang Sơn Đại Đồng không chỉ dừng lại ở tạo hình nam chính mà còn nằm ở sự góp mặt của "nữ hoàng phim thần tượng" Dương Mịch. Với vai diễn Phùng Thái hậu - một nữ chính trị gia huyền thoại trải qua ba triều đại, Dương Mịch cũng đang khao khát thoát khỏi cái mác "phim ngôn tình" để khẳng định vị trí trong dòng chính kịch. Thế nhưng, ngay từ khi khai máy, bộ phim đã vướng vào vòng xoáy tranh cãi "phiên vị" đầy mệt mỏi giữa fan của hai nhà. Những tin đồn về việc thay đổi kịch bản hay tranh chấp thời lượng đất diễn đã có lúc lấn át cả những thảo luận chuyên môn, khiến một dự án tầm cỡ với kinh phí 300 triệu tệ (hơn 1 nghìn tỷ đồng) vô tình trở thành tâm điểm của những ồn ào không đáng có.

Giang Sơn Đại Đồng mở đầu bằng câu chuyện báo thù của công chúa họ Phùng của Bắc Yên. Bộ phim lấy hành trình cuộc đời đầy đặc biệt của Phùng Yên Nhi (Dương Mịch) làm điểm khởi đầu, từ đó triển khai bức tranh lịch sử hùng tráng của triều đại Bắc Ngụy, khắc họa sinh động quần thể đa dạng từ quý tộc Tiên Ti, sĩ nhân người Hán đến dân thường.

Trải qua ba triều hoàng đế: Thác Bạt Đảo (Hồ Quân), Thác Bạt Tuấn (Lưu Học Nghĩa) và Thác Bạt Hoằng; Phùng Thái hậu (Dương Mịch) từ chỗ luôn hướng về cố quốc dần chuyển sang ôm hoài bão vì thiên hạ, dẫn dắt một cuộc dung hợp và cải cách sâu sắc, quy tụ sức mạnh từ triều đình đến dân gian, cùng nhau thúc đẩy miền Bắc Trung Hoa chuyển từ xung đột phân chia sang hòa hợp sâu rộng, cùng hướng tới lý tưởng “thiên hạ đại đồng” trong tiến trình lịch sử.