Trong những năm gần đây, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ xuất hiện không ít các vai diễn "nữ tướng quân" ấn tượng. Nổi bật nhất thời gian gần đây phải kể đến siêu phẩm Trục Ngọc khi Điền Hi Vi hóa thân từ một cô gái làm nghề đồ tể vươn lên thành một nữ tướng quân mạnh mẽ. Bên cạnh đó, chúng ta còn có Châu Dã trong Cẩm Nguyệt Như Ca, Tống Dật trong Dữ Tấn Trường An, hay Lý Thấm trong Nhất Tiếu Tùy Ca...

Vậy trong mắt khán giả, ai mới là người mang lại cảm giác của một nữ tướng quân thực thụ nhất?

Dưới đây là bảng xếp hạng Top 8 nữ tướng quân phim cổ trang "sát với thực tế nhất" do cư dân mạng bình chọn!

Top 8: Tống Dật (vai Lê Sương - phim Dữ Tấn Trường An)

Tống Dật vốn được công nhận là một trong những mỹ nhân cổ trang thế hệ mới, nhưng vai diễn nữ tướng quân của cô trong Dữ Tấn Trường An lại nhận về cơn mưa lời chê bai. Phim kể về nữ tướng quân Lê Sương dũng mãnh thiện chiến của Đại Tấn, trong quá trình làm nhiệm vụ đã cứu được một nam tử mất trí nhớ (do Thừa Lỗi đóng) và đưa về doanh trại.

Bản thân chất lượng bộ phim đã gây nhiều tranh cãi, cộng thêm việc Tống Dật bị đánh giá là hoàn toàn không có khí chất của một nữ tướng quân. Với làn da trắng ngần và vẻ đẹp mong manh, khán giả cho rằng cô hợp đóng các vai công chúa, vương phi kiều diễm hơn là một vị tướng dạn dày sương gió nơi sa trường.

Top 7: Lư Dục Hiểu (vai Minh Ý - phim Nhập Thanh Vân)

Trong Nhập Thanh Vân, Lư Dục Hiểu vào vai nữ chiến thần Minh Ý, người từ nhỏ đã nữ cải nam trang tham gia đại hội Thanh Vân và liên tiếp giành ngôi vị đứng đầu. Sau khi bị hãm hại đứt đoạn linh mạch và trúng độc, nàng phải hóa thân thành vũ nữ thâm nhập vào Cực Tinh Uyên để tìm thuốc giải.

Tạo hình chiến thần của Lư Dục Hiểu khá gọn gàng và mang nét anh khí. Tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc nhất của cô trong phim lại là tạo hình vũ nương kiều diễm. Minh Ý là một mỹ nhân hệ "câu dẫn", bề ngoài có vẻ mỏng manh như bông hoa trắng nhỏ, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường, tỉnh táo. Sự kết hợp lợi dụng lẫn nhau rồi đi đến cứu rỗi của cặp đôi chính đã khiến nhiều khán giả "lọt hố".

Top 6: Châu Dã (vai Hòa Yến - phim Cẩm Nguyệt Như Ca)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Tướng Tinh của Thiên Sơn Trà Khách, Cẩm Nguyệt Như Ca mang đến cho Châu Dã vai diễn Hòa Yến, một nữ tướng tinh bẩm sinh. Vì bảo vệ tước vị của gia tộc, nàng buộc phải nữ cải nam trang tòng quân, nhưng cuối cùng lại bị chính gia tộc phản bội.

Đánh giá về vai nữ tướng quân của Châu Dã khá phân liệt. Một bộ phận cho rằng cô quá xinh đẹp, da quá trắng, vóc dáng lại nhỏ bé nên việc giả nam tòng quân thiếu đi sự thuyết phục – "Làm gì có tiểu binh nào trong quân doanh mà lại đẹp tới mức này!". Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại rất thích cách diễn giải của Châu Dã, cho rằng ngũ quan tinh tế của cô pha chút anh khí nên dù mặc nam trang hay nữ trang đều rất tỏa sáng.

Top 5: Trương Thiên Ái (vai A Mạch - phim A Mạch Tòng Quân)

A Mạch Tòng Quân là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Tiên Trừng (cùng tác giả với Thái Tử Phi Thăng Chức Ký). Phim kể về A Mạch, con gái của Tĩnh Quốc Công Nam Hạ, sau khi cả nhà bị thanh mai trúc mã sát hại, nàng giả nam trang lang bạt giang hồ tìm cơ hội báo thù.

Dù nhiệt độ của bộ phim khi phát sóng không quá bùng nổ, nhưng tạo hình nữ tướng quân của Trương Thiên Ái lại nhận được đánh giá rất cao. Trương Thiên Ái luôn là sao nữ hội tụ đủ cả vẻ đẹp mỹ diễm lẫn sự sắc sảo, nam tính trong mắt khán giả. Vì vậy, việc cô vào vai nữ tướng quân không hề mang lại cảm giác khiên cưỡng.

Top 4: Điền Hi Vi (vai Phàn Trường Ngọc - phim Trục Ngọc)

Sự bùng nổ của Trục Ngọc thời gian qua đã khơi mào cho rất nhiều cuộc thảo luận về hình tượng tướng quân trên màn ảnh. Điền Hi Vi vào vai Phàn Trường Ngọc, một cô gái làm nghề mổ lợn đã cứu được tiểu hầu gia Tạ Chinh (Bành Quán Anh đóng). Để giữ lại căn nhà của cha mẹ, Tạ Chinh ban đầu trở thành "chàng rể ở rể", về sau Trường Ngọc xách dao mổ lợn ra chiến trường, trưởng thành thành một nữ tướng quân dũng cảm vô song.

Đánh giá về vai diễn này của Điền Hi Vi khá tích cực. Dù có ý kiến cho rằng cô vẫn thiếu một chút phong trần của người lăn lộn sa trường, nhưng tổng thể không bị "lấn cấn". Phàn Trường Ngọc là một nữ chính hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, bộc trực chân thành, và Điền Hi Vi đã thể hiện rất trọn vẹn nét đáng yêu đó của nhân vật.

Top 3: Lưu Diệc Phi (vai Hoa Mộc Lan - phim điện ảnh Hoa Mộc Lan)

Lưu Diệc Phi từng hóa thân thành nhân vật thay cha tòng quân kinh điển trong bản live-action Hoa Mộc Lan của Disney. Dù bộ phim nhận về vô số lời chê bai về kịch bản, và tạo hình bị cho là "dìm hàng" nhan sắc cổ điển của "thần tiên tỷ tỷ", nhưng bỏ qua những tranh cãi đó, hình ảnh nữ tướng quân của Lưu Diệc Phi lại rất chân thực.

Để vào vai, Lưu Diệc Phi không ngần ngại bôi đen làn da và chịu nhiều vất vả. Dù khán giả vốn quen thuộc với vẻ đẹp thoát tục của cô trong Thần Điêu Đại Hiệp hay Thiên Long Bát Bộ, nhưng thực chất, đường nét của Lưu Diệc Phi có sự nhu mì mà không mất đi vẻ oai phong. Các cảnh hành động, múa võ của cô trong phim cực kỳ dứt khoát và đẹp mắt, ăn đứt rất nhiều "nữ tướng quân" phim truyền hình những năm gần đây.

Top 2: Lý Thấm (vai Phó Nhất Tiếu - phim Nhất Tiếu Tùy Ca)

Vị trí Á quân thuộc về Lý Thấm! Trong Nhất Tiếu Tùy Ca, cô vào vai hồng y nữ cung thủ Phó Nhất Tiếu. Nàng từng tung một mũi tên kinh thiên động địa bắn trúng Đại hoàng tử Túc Sa - Phượng Tùy Ca, xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận chiến.

Trước đây, Lý Thấm cũng từng gây ấn tượng mạnh với vai diễn nữ hiệp/tướng quân trong Cẩm Tú Nam Ca. Vốn thuộc tuýp diễn viên da trắng mỹ miều, nhưng Lý Thấm luôn biết cách dùng diễn xuất để "cân" trọn vai nữ tướng quân, thể hiện xuất sắc khí chất oai hùng của Phó Nhất Tiếu. Đặc biệt, thiết lập nhân vật của cô rất được lòng khán giả: sát phạt quyết đoán, từ đầu đến cuối không hề "não yêu đương" (lụy tình).

Top 1: Mã Tư Thuần (vai Diệp Chiêu - phim Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới)

Quán quân không ai khác chính là Mã Tư Thuần trong Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới (hay Tướng Quân Ở Trên)! Trong bộ phim này, Mã Tư Thuần thậm chí còn "soái" hơn cả nam chính. Khoác lên mình bộ nhung phục oai phong, cô tỏa ra "nam tính" ngời ngời. Rất nhiều cư dân mạng phải công nhận Mã Tư Thuần mặc nam trang trong phim này còn cuốn hút hơn cả nữ trang. Sự hóa thân vào vai nữ tướng quân của cô thuyết phục đến mức tuyệt đối.

Nhân vật Diệp Chiêu từ nhỏ đã nữ cải nam trang, trước 24 tuổi không ai biết nàng là nữ giới. Sau khi gia tộc bị diệt môn trên chiến trường, nàng 16 tuổi thay cha xuất chinh, từ một kẻ không ra gì trở thành "anh hùng cứu thế" trong miệng người đời.

Trấn thủ biên quan 8 năm lập vô số chiến công, vì liên tục bị gọi về ban thưởng và ban hôn, nàng mới bất đắc dĩ thừa nhận thân phận nữ nhi, từ đó mở ra câu chuyện tình yêu "cưới trước yêu sau" dở khóc dở cười với Nam Bình Quận vương.