Sự trở lại của đạo diễn Đức Thịnh - NSX Thanh Thuý: Khi điện ảnh bắt đầu từ những điều gần gũi nhất

Vào trưa ngày 2/4, poster và trailer chính thức của bộ phim Trùm Sò đã được hé lộ và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng. Không chỉ là những tình huống hài hước, trailer còn mở ra một câu chuyện nhiều lớp, nơi tiền bạc, tình thân và những lựa chọn cá nhân liên tục va chạm.

Với bộ phim lần này, cặp đôi đa năng của showbiz Đức Thịnh - Thanh Thúy lần lượt đảm nhận vai trò đạo diễn - nhà sản xuất và cùng phối hợp ăn ý để tạo nên tác phẩm điện ảnh chỉn chu nhất gửi đến khán giả sau 6 năm vắng bóng với điện ảnh.





Từ điển tích nổi tiếng đến kịch bản điện ảnh rất "đời"

Lấy cảm hứng từ điển tích "Nghêu - Sò - Ốc - Hến" - câu chuyện dân gian phản ánh những mâu thuẫn, tranh chấp và tính toán rất "đời" của con người - Trùm Sò được phát triển như một cách kể lại tinh thần ấy trong bối cảnh mới.

Từ chất liệu dân gian, bộ phim khéo léo khai thác kiểu nhân vật rất quen thuộc trong đời sống qua vai Trùm Sò: một người đặt tiền lên trên tất cả. Từ nhân vật này, ê-kíp dần xây dựng nên bối cảnh Làng Sứa Đỏ, nơi phần lớn người dân sống trong cảnh khó khăn, tạo ra sự đối lập rõ nét với hình ảnh Trùm Sò.

Theo đạo diễn Đức Thịnh, thách thức của kịch bản là giữ được chất giải trí đặc trưng của thể loại hài, đồng thời vẫn đủ lớp lang để câu chuyện phản ánh những va chạm rất thật trong đời sống.

Được biết, kịch bản của bộ phim đã trải qua vô số lần chỉnh sửa trước khi đến được bản cuối. Trong đó, biến cố Trùm Sò bị mất một số vàng lớn là một yếu tố mở ra toàn bộ câu chuyện cũng được cân nhắc nhiều lần để đảm bảo đủ sức đẩy nhân vật vào những tình huống vừa hợp lý, vừa kịch tính.

Tôn chỉ làm phim của đạo diễn Đức Thịnh

Với Trùm Sò, đạo diễn Đức Thịnh không tiếp cận câu chuyện bằng việc tìm kiếm một cách kể khác biệt, mà bắt đầu từ những điều rất gần với đời sống. Theo anh, điều quan trọng nhất là tìm ra "nhịp" phù hợp để câu chuyện diễn ra như chính cách con người vẫn sống, vẫn va chạm mỗi ngày.

Trong quá trình phát triển phim, anh và ê-kíp dành nhiều thời gian quan sát, chắt lọc từ những chất liệu quen thuộc trong đời sống thường nhật - từ cách con người đối diện với tiền bạc, mối quan hệ.

Đức Thịnh chia sẻ: "Tôi luôn muốn mỗi bộ phim có đời sống riêng, phải đủ chân thật để khán giả tin vào câu chuyện và cảm xúc nhân vật." Với anh, sự gần gũi không chỉ nằm ở bối cảnh, mà nằm ở cách nhân vật suy nghĩ, phản ứng.

Chính vì vậy, thay vì chạy theo công thức có sẵn, Đức Thịnh chọn đặt con người ở trung tâm. Một câu chuyện, dù mang màu sắc hài hước, vẫn cần xuất phát từ những cảm xúc thật, những trải nghiệm thật.

Thanh Thuý và những áp lực với vai trò nhà sản xuất

Ở vai trò nhà sản xuất, Thanh Thúy cho biết áp lực lớn nhất không nằm ở khối lượng công việc, mà ở việc giữ cho toàn bộ dự án vận hành. Với một bộ phim có nhiều đại cảnh và dàn diễn viên đông, việc sắp xếp mọi thứ luôn là bài toán cần tính toán kỹ lưỡng.

Chia sẻ về quá trình ghi hình tại Phan Rang - Tháp Chàm, cô thừa nhận điều kiện thời tiết nắng gắt, gió lớn đã tạo thêm nhiều áp lực cho ê-kíp. Trong bối cảnh đó, theo Thanh Thúy, điều quan trọng là giữ được nhịp làm việc ổn định và tinh thần chung của đoàn phim.

Nhà sản xuất cũng cho biết cô luôn ưu tiên xây dựng một kế hoạch đủ chặt chẽ nhưng vẫn có độ linh hoạt. "Làm phim là công việc của tập thể, nên việc tạo được sự đồng thuận trong ê-kíp sẽ giúp mọi thứ trôi chảy hơn", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, khi đồng hành cùng đạo diễn Đức Thịnh trong cùng một dự án, Thanh Thúy cho rằng sự hiểu nhau giúp rút ngắn quá trình trao đổi, nhưng cũng đòi hỏi sự rạch ròi giữa cảm xúc cá nhân và quyết định nghề nghiệp để đảm bảo tính khách quan cho dự án..

Đức Thịnh - Thanh Thúy trở lại với Trùm Sò, tiếp tục khai thác chất "đời" trong điện ảnh

Sau Siêu Sao Siêu Ngố, Trạng Quỳnh, Đức Thịnh - Thanh Thúy tái xuất với Trùm Sò và phát huy thế mạnh của cả hai. Sau quá trình phát triển và hoàn thiện, "Trùm Sò" được định hình là một bộ phim mang màu sắc giải trí rõ nét nhưng vẫn giữ được sự gần gũi.

Đằng sau câu chuyện là những lựa chọn quen thuộc nhưng không hề dễ dàng, giữa tình và tiền, giữa lý trí và điều mình tin là đúng. Nói thì đơn giản, nhưng khi thật sự rơi vào hoàn cảnh đó, không phải ai cũng dễ dàng đưa ra quyết định.