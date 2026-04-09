Bộ phim Sống Lại Từ Hồ Băng (còn được gọi là Sở Kiều Truyện 2) lên sóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, thậm chí bảng từ khóa nóng của Weibo có nhiều vị trí để bàn luận về dàn diễn viên trong phiên bản này cũng như dự án vũ Sở Kiều Truyện (2017). Trong đó, nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm được đặc biệt chú ý.

Lý do là bởi trong Sở Kiều Truyện , nhân vật Sở Kiều là trung tâm của cả bộ phim, tác phẩm là hành trình của cô từ khi là một thiếu nữ nô lệ, rồi dần được đào tạo trở thành gián điệp và sau này đứng lên lãnh đạo quân đội, trở thành Tú Lệ Vương.

Hoàng Dương Điền Điềm từng được ủng hộ khi đóng nữ chính Sở Kiều Truyện 2

Trong Sở Kiều Truyện (2017) , Hoàng Dương Điền Điềm là người thể hiện vai nữ chính khi còn nhỏ. Lúc này, cô từng được khen ngợi với gương mặt sáng, động tác võ thuật dứt khoát. Vì vậy, việc nhà sản xuất tiếp tục chọn cô vào vai Sở Kiều trong phần 2 phần nào nhận được sự ủng hộ của khán giả. Công chúng cho rằng việc lựa chọn Hoàng Dương Điền Điềm đóng nữ chính thay Triệu Lệ Dĩnh dễ chấp nhận hơn, đây được xem là sự tiếp nối sau 9 năm, Tiểu Sở Kiều đã trưởng thành.

Khán giả đã từng rất kỳ vọng vào Hoàng Dương Điền Điềm bởi cô có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, ngoại hình đẹp nổi bật. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to và gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Những bộ ảnh ngoài đời thực của Điền Điềm liên tục nhận được lời khen ngợi của khán giả vì khí chất trong sáng đáng yêu, giống như một công chúa nhỏ.

Hoàng Dương Điền Điềm trưởng thành tốt, ngoại hình vẫn đẹp

Nhiều khán giả xuýt xoa khi thấy nhan sắc của Tiểu Sở Kiều hiện tại

Bên cạnh đó, Sở Kiều còn có nền tảng võ thuật tốt. Vì vậy khán giả chờ mong cô sẽ thể hiện tốt vai Sở Kiều

Hoàng Dương Điền Điềm cũng phát triển vóc dáng rất tốt, chiều cao nổi bật, eo nhỏ nhưng vòng một đầy đặn. Bên cạnh đó, với gia thế tốt, cô thường xuyên mặc những bộ trang phục hàng hiệu. Việc tham gia giới giải trí từ nhỏ giúp cho Hoàng Dương Điền Điềm tự tin trước ống kính. Chính vì nữ diễn viên sinh năm 2007 có nhiều điều kiện tốt như vậy nên khán giả cho rằng cô sẽ thể hiện tốt vai Sở Kiều trong Sống Lại Từ Hồ Băng .

Mặt khác, nếu bộ phim thành công, Hoàng Dương Điền Điềm sẽ dần lột xác, thoát khỏi hình ảnh sao nhí để dần nhận những vai diễn trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, không may biểu cảm của Hoàng Dương Điền Điềm trong phim không tốt, cô không kiểm soát tốt diễn xuất và cách thể hiện nhân vật. Nữ diễn viên hầu như chỉ có một biểu cảm duy nhất là trợn mắt, thậm chí khi nhìn thấy nam chính đôi mắt cũng trợn trừng rất căng thẳng như đang nhìn kẻ thù. Đôi mắt của Hoàng Dương Điền Điềm to nhưng có nhược điểm là nhiều lòng trắng, do đó ít thể hiện được cảm xúc, khán giả chỉ thấy cô đang trợn ngược.

Chính vì vậy, dù đường nét của Hoàng Dương Điền Điềm không xấu nhưng vai diễn Sở Kiều của cô lại bị chê là thiếu cảm xúc, không thanh thoát, diễn rất gồng.

Điền Điềm bị chê biểu cảm kém phong phú

Vai diễn như chiếc áo quá rộng với Điền Điềm.

Trong những tập đầu, có phân cảnh Sở Kiều giả vờ cưới Yến Tuân (Trương Khang Lạc đóng), rồi sau đó bỏ trốn. Tạo hình cô dâu được đánh giá là mới lạ nổi bật, điều khiến khán giả khó chịu là đôi mắt trợn to của nữ diễn viên.

Sở Kiều bỏ trốn trong hôn lễ khi biết Yến Tuân lừa dối mình

Tạo hình tân nương mới lạ nhưng đôi mắt của Sở Kiều tràn ngập hận thù

Vì diễn với bạn nam cao hơn, nên Điền Điềm thường xuyên trợn mắt để nói chuyện, khán giả cho rằng cô nên tiết chế trong cách diễn

Nếu không trợn mắt, trông cô vẫn xinh đẹp,

Nhiều khán giả bình luận, dù không có scandal khuyên tai, họ cũng không đánh giá cao diễn xuất của Hoàng Dương Điền Điềm và từ chối xem Sống Lại Từ Hồ Băng vì nội dung kém chất lượng. Có thể nói, đây là cơ hội tốt cho Hoàng Dương Điền Điềm nhưng cô đã không tận dụng tốt.

Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007 có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, từng đóng vai nhí của nhiều dự án lớn như Lang Nha Bảng, Lệ Cơ Truyện, Như Ý Truyện (Như Ý lúc nhỏ), Trúc Mộng Tình Duyên (tiểu Dương Mịch), Thính Tuyết Lâu (tiểu Thư Tĩnh Dung do Viên Băng Nghiên đóng)... Hoàng Dương Điền Điềm còn đảm nhận vai Triệu Linh Nhi – nhân vật từng làm nên tên tuổi cho Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp: Huy kiếm vấn tình (2022). Nữ diễn viên trẻ cũng được đánh giá là có ngoại hình xinh đẹp, hợp với phim cổ trang.

Khán giả từng coi Điền Điềm là diễn viên trẻ nổi bật nhất lứa diễn viên sinh sau năm 2005.

Tuy nhiên, cô từng vướng scandal lớn bị khán giả tẩy chay phải ở ẩn một thời gian dài. Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 5/2025, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ ảnh trong lễ trưởng thành (18 tuổi) lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu tệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007, dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy? Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế.