Hiện tại, nữ diễn viên NSƯT Quách Thu Phương đang tham gia bộ phim Bước Chân Vào Đời với vai diễn bà Dung, người mẹ chồng khó tính, coi thường xuất thân nghèo khó của nữ chính Thương (Quỳnh Kool) vì vậy nhất quyết ngăn cản mối tình giữa Thương và Quân (Huỳnh Anh).

Vai diễn của Quách Thu Phương thường xuyên có những lời thoại cay nghiệt chê bai gia cảnh của chị em Thương khiến nhiều khán giả căm ghét khó chịu. Tuy nhiên, người xem cũng hiểu rằng đây chỉ là vai diễn, việc nữ diễn viên thành công khơi dậy "lòng hận thù" của khán giả và ngày càng thương xót cho nữ chính thể hiện Quách Thu Phương đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình.

Quách Thu Phương đóng vai bà mẹ bạn trai khó tính luôn soi mói nữ chính

Mặt khác, với vai diễn quý bà hào môn, Quách Thu Phương thường xuyên mặc những bộ trang phục quý phái sành điệu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù nữ diễn viên làm tóc trang điểm già dặn hơn, nhưng khán giả vẫn khen ngợi ở độ tuổi 49 giữ gìn được nhan sắc và vóc dáng như Quách Thu Phương là điều không phải ai cũng làm được.

Ngoài đời, Quách Thu Phương theo đuổi phong cách trẻ trung thanh lịch, đôi khi cũng rất gợi cảm. Vì vậy, nữ diễn viên càng ăn gian tuổi tác hơn. Trong nhiều clip quay Quách Thu Phương từ phía sau, nhiều người cho rằng đây là bóng lưng của cô gái mới 20 tuổi với đôi chân thon gọn, dáng lưng thẳng tắp và làn da trắng sáng chứ không phải của một người phụ nữ U50.

Vóc dáng trẻ trung của Quách Thu Phương khi nhìn từ phía sau

Nhờ lựa chọn trang phục phù hợp, nữ diễn viên ăn gian tuổi tác khiến không ai nhận ra tuổi thật của cô

Ngoài đời, Quách Thu Phương có phong cách trẻ trung gợi cảm

Không ai tin nữ diễn viên đã bước vào độ tuổi U50

Quách Thu Phương cũng có những lợi thế ngoại hình cực kỳ nổi trội, nữ diễn viên cao 1,67m là chiều cao vượt mức trung bình của phụ nữ Việt. Cô còn có làn da trắng sáng đều màu dù để mặt mộc cũng rất tươi trẻ. Quách Thu Phương còn có đam mê với Yoga, cô mở một phòng tập yoga trên đường Nguyễn Tuân, Hà Nội vừa để thỏa mãn đam mê vừa để dạy học viên.

Hiện tại, nữ diễn viên sống một mình do hai con đang đi du học nước ngoài. Ngoài đóng phim, thỉnh thoảng Quách Thu Phương còn đi du lịch cùng bạn bè. Cuộc sống tự do tự tại giúp tinh thần nữ diễn viên càng thoải mái tươi trẻ hơn.

Quách Thu Phương chăm chỉ luyện tập yoga để giữ dáng

Vóc dáng đồng hồ cát của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Quách Thu Phương sinh năm 1977, là cái tên gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình đình đám một thời như Sống Mãi Với Thủ Đô, Hà Nội Mùa Đông Năm 46, Của Để Dành, Tết Này Ai Đến Xông Nhà ,… Với gương mặt hiền hậu, đài các và đặc biệt là đôi mắt buồn như chứa cả trời tâm sự, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc được yêu mến bậc nhất màn ảnh nhỏ thập niên 1990 - đầu 2000.

Không chỉ gây thương nhớ trên màn ảnh, Quách Thu Phương còn là gương mặt nổi bật của Nhà hát Tuổi trẻ, nơi cô góp mặt trong hàng loạt vở diễn để đời như Vũ Nữ Đêm Giao Thừa, Diễm 500 Đô, Kiều Loan … Trên sân khấu, ánh mắt ấy lại càng phát huy sức mạnh biểu cảm, khiến khán giả vừa thương, vừa day dứt, vừa ám ảnh. Từng có nhận xét rằng, trong làng kịch phía Bắc, hiếm ai sở hữu đôi mắt biểu cảm như Quách Thu Phương.

Quách Thu Phương có nhiều vai diễn ghi dấu ấn với khán giả Việt

Ở độ tuổi nào, nữ diễn viên cũng thể hiện tốt nhân vật được giao

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp Quách Thu Phương bất ngờ rút lui khỏi màn ảnh để chăm sóc gia đình. Thời gian đầu sau khi nghỉ việc, Quách Thu Phương đã phải chống chọi với những cơn khủng hoảng tinh thần. Cô thừa nhận bản thân từng rơi vào trầm cảm, vật lộn để tìm lại sự cân bằng: "Tôi stress nặng, rồi trầm cảm".

Năm 2019, sau hơn một thập kỷ rút lui khỏi làng giải trí, Quách Thu Phương chính thức tái xuất. Cô trở lại sân khấu kịch với vở Dưới Cát Là Nước và ngay lập tức giành Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 4.

Năm 2020, Quách Thu Phương tham gia bộ phim truyền hình Đừng Bắt Em Phải Quên . Đến năm 2021, với vai bà Xuân trong cơn sốt truyền hình Hương Vị Tình Thân , cái tên Quách Thu Phương mới thật sự hot trở lại. Từ đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn trong các dự án như Đấu Trí, Đừng Nói Khi Yêu, Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh . Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Quách Thu Phương không ngại khoe vóc dáng nổi bật

Nữ diễn viên sống tự do tự tại