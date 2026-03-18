Trong tập 12 phim Bước Chân Vào Đời, thái độ kiên quyết muốn chia rẽ cặp đôi Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) của bà Dung (Quách Thu Phương) rất rõ ràng. Bà ra điều kiện, Thương phải rời xa con trai bà, không bao giờ được liên lạc lại nếu không sẽ tống em trai cô vào tù và khiến cậu bé mất hết tương lai.

Lo lắng cho tương lai của em trai, Thương quyết định chia tay Quân trong nước mắt. Cô nói: "Thái độ của mẹ anh rõ ràng như vậy, bây giờ anh có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi. May ra bây giờ chỉ có cách dừng lại thì mẹ anh mới chịu buông tha".

Trong khi Thương đang đau khổ khóc hết nước mắt, Quân khiến khán giả bật cười với câu thoại: "Hở. Cách gì mà dở thế". Nhiều khán giả cho rằng lời thoại của nhân vật này sáo rỗng, ngô nghê tới mức làm tụt cảm xúc. Thậm chí, còn có người đánh giá đây là câu thoại "dở nhất màn ảnh Việt".

"Cách gì mà dỡ thế... xin lỗi tôi đã cười khi hai nhân vật chính đang buồn vì đó là câu thoại dỡ nhất từ trước tới nay tôi xem phim Việt", "Quân nói nhiều câu chán cực, kiểu trống rỗng, 'cách gì mà dở thế', 'anh nói như nói'. Câu thoại của Quân nhiều câu ngớ ngẩn thật", "Nghe xong câu Quân nói tôi cười đau bụng. Xin lỗi diễn viên và đạo diễn", "Câu chuyện đang rất bế tắc xong Quân làm cho 1 câu nó thông tới tận biên giới luôn", "quả thoại đi vào lòng đất", "Cười rụng rốn", "Xin lỗi vì đã cười", "Quân nói chuyện chán thế", "Quân thốt câu làm tôi cười chết", "Tôi cũng cười xong mở bình luận các bà tôi lại càng cười", "Đang cảm động sang cảm lạnh cách gì mà dở thế"... khán giả bật cười trước câu thoại ngô nghê của Quân.

Bên cạnh đó, cũng có người xem phân tích chính những câu thoại ngu ngơ khờ khạo này mới thể hiện một thiếu gia nhà giàu được cha mẹ bao bọc, một "mama boy" chưa trưởng thành và hiểu sự đời. Quân yêu Thương, nhưng anh chàng luôn bế tắc trước mọi khó khăn và không biết cách xử lý mâu thuẫn giữa mẹ và bạn gái. "Câu thoại cho một người chưa trưởng thành", "Quân chưa đủ trưởng thành để bảo vệ Thương".

Trước đó, khi bị mẹ phản đối chuyện tình cảm, Quân đã yêu cầu Thương đi đăng ký kết hôn cùng mình với suy nghĩ khi trở thành người một nhà mọi việc sẽ được giải quyết. Chính cách suy nghĩ bồng bột thiếu chín chắn ấy càng khiến bà Dung ác cảm với Thương vì cho rằng cô xúi giục con trai mình, mưu mô tìm mọi cách để gả vào nhà giàu.

Quân cũng không lường trước được hậu quả sau khi kết hôn mà mẹ và Thương vẫn tranh cãi với nhau thì anh sẽ phải giải quyết thế nào. Chính vì vậy, khán giả đều cho rằng Quân không phải là đối tượng hoàn hảo giành cho Thương.

"Về chung 1 nhà thì có mà dằn vặt, hắt hủi nhau, chì chiết coi thường nhau còn nhiều hơn ấy chứ ở đó mà hết ngại. Quân đúng tấm chiếu mới", "kiểu mama boy chưa trả sự đời, không có chính kiến, không có lập trường, lấy về khổ thêm ấy sướng gì được", khán giả cho rằng Quân và Thương nên chia tay sớm.