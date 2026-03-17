Theo Sohu, bộ phim truyền hình Ẩn Thân do hai diễn viên kỳ cựu Diêm Ny và Đổng Khiết đóng chính chuẩn bị lên sóng khung giờ khuya trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV8 từ ngày 18/3. Mới đây, đoàn phim đã có buổi họp báo giới thiệu tác phẩm. Đổng Khiết xuất hiện với trang phục giản dị, dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng. Nhan sắc của nữ diễn viên 46 tuổi khiến khán giả trầm trồ.

Ngay cả trong những hình ảnh cận mặt, Đổng Khiết cũng được đánh giá trẻ trung hơn độ tuổi, nhan sắc thu hút người xem là một đại mỹ nhân danh xứng với thực. Đổng Khiết cũng được khen ngợi vì không lạm dụng các phương pháp làm đẹp công nghiệp, vì vậy nữ diễn viên vẫn giữ được sự tự nhiên. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng Đổng Khiết giống như "yêu tinh" khi vẫn giữ được khí chất thanh lãnh dịu dàng và vẻ đẹp của 20 năm trước.

"Mãi mê Lãnh Thanh Thu của Kim Phấn Thế Gia lắm", "Ai rồi cũng già nhưng 46 tuổi như thế này là đẹp lắm rồi", "Quay cận mặt mà vẫn đẹp quá, không hổ là mỹ nhân có cốt tướng đẹp bậc nhất Trung Quốc", "Nét đẹp thanh tú và phúc hậu", "46 mà còn trẻ hơn tôi nữa, chỉ có fan là già đi, chị là yêu tinh hay gì", khán giả xuýt xoa trước vẻ đẹp của Đổng Khiết.

Theo Sina , Đổng Khiết nổi tiếng chỉ nhờ màn xuất hiện làm diễn viên phụ họa cho tiết mục của Tạ Đình Phong trên Xuân Vãn. Không những vậy, sau Xuân Vãn, tháng 3/2000, Đổng Khiết còn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng vai chính Ngô Dĩnh, một cô gái khiếm thị trong phim Ngày Tháng Hạnh Phúc . Có thể nói, Đổng Khiết được đóng chính trong vai diễn đầu tay phần lớn là nhờ ngoại hình nổi bật của cô. Năm 2001, bộ phim Ngày Tháng Hạnh Phúc tham dự Liên hoan Phim Bách Hoa, Đổng Khiết được đề cử tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ngoài ra, vai diễn để đời của Đổng Khiết là Lãnh Thanh Thu trong Kim Phấn Thế Gia , tác phẩm này đến nay vẫn là siêu phẩm ngôn tình được chiếu lại nhiều lần, được ví như "bảo hiểm dưỡng già", giúp nữ diễn viên níu kéo tình cảm với khán giả, vượt qua được scandal ngoại tình lớn trong sự nghiệp.

Theo Sina, vai diễn Lãnh Thanh Thu của Đổng Khiết đã trở thành nhân vật huyền thoại sống mãi trong lòng khán giả như "mối tình đầu" khó quên. Hình ảnh Đổng Khiết mặc váy xanh cầm chậu hoa ly đã trở thành biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ mà rất nhiều người ghi nhớ.

Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí và vượt qua nhiều thăng trầm, đến nay, Đổng Khiết vẫn giữ được ngoại hình quyến rũ, nhan sắc như bất biến. Nữ diễn viên vẫn được đảm nhiệm vai nữ chính dù đã bước sang tuổi 46.

Ngoài dự án Ẩn Thân , Đổng Khiết còn tham gia bộ phim Mê Kính Chi Thượng , dự kiến lên sóng từ ngày 14/5 trên iQiYi. Trong phim, cô đóng cùng Quách Kỳ Lân, Mã Tư Thần, Đỗ Thuần.