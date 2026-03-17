Mỹ nhân Việt cứ mở miệng là viral khắp cõi mạng, 40 tuổi vẫn đóng ngôn tình

Lê Phương và Quốc Huy có màn mở đầu "hoang dã. Ảnh: VieON

Ngoài ra, sự đáng yêu của cặp đôi Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng trong các phân đoạn học đường cũng được yêu thích. Nhờ hiệu ứng này, phim lọt top 3 BXH thảo luận về phim ảnh trên mạng xã hội (theo SocialTrend - YouNet Media).

Trước phản ứng của khán giả, Quốc Huy tiết lộ: "Chính Lê Phương là người bắt tôi thoại những câu đó. Tại sao trong đầu Lê Phương có thể nghĩ ra những câu thoại như vậy. Tôi là không nghĩ ra được rồi".

Trong phim, Lê Phương và Quốc Huy vào vai Phương Khánh - Đức An, cặp nhân vật bắt đầu mối quan hệ từ "tình một đêm". Lê Phương cho biết đây là vai diễn gần như thay đổi hoàn toàn hình ảnh của cô trên màn ảnh.

"Một nhân vật có học thức, cá tính mạnh, gu thẩm mỹ cao và gia thế không tầm thường. Cô ấy có chút lả lơi, quyến rũ, một chút hiện đại, chủ động và thích trêu ghẹo", nữ diễn viên chia sẻ.

Quốc Huy nhận xét Đức An là hình tượng mới mẻ so với các vai diễn trước đây : "Bên ngoài trưởng thành, đĩnh đạc nhưng bên trong như con nít, không bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc trong tình cảm".

Cặp đôi ngại ngùng với cảnh thân mật. Ảnh: VieON

Do quen biết gia đình nhau ngoài đời, ban đầu họ khá e dè khi thực hiện các cảnh thân mật. Quốc Huy cho biết dù thời lượng lên hình không nhiều nhưng quá trình quay kéo dài vì cả hai thường xuyên "sượng".

"Phải xem mình là người độc thân, chưa có gia đình, thích nhau thì cần nồng cháy, cuồng nhiệt trong đó. Nhưng vì biết rõ cuộc sống thật của nhau nên đặt tâm lý vào cảnh yêu đương thấy rất mắc cười", anh nói.

Lê Phương cũng phải tự trấn an tâm lý trước khi quay : "Chúng tôi nói chuyện và trêu ghẹo nhau để thoải mái hơn. Nhưng khi quay thì cứ cười hoài, diễn không được luôn. Những cảnh đó còn căng thẳng hơn lúc diễn bi kịch".

Nụ hôn đầu phim của Võ Điền Gia Huy & Tam Triều Dâng. Ảnh: VieON

Bên cạnh đó, cặp đôi chính lại tạo sức hút với câu chuyện "oan gia ngõ hẹp". Hai tập đầu mở ra mối quan hệ từ thời đi học giữa hot boy nhà giàu Triệu Phú và lớp trưởng Thanh Tâm. Nụ hôn bất ngờ trong quá khứ khép lại khi Thanh Tâm đột ngột chuyển trường.

Mười năm sau, Triệu Phú đứng trước lời tiên tri buộc phải cưới "người hợp mệnh". Không muốn cuộc đời bị sắp đặt, anh nảy ra kế hoạch giả liệt để trốn tránh. Trớ trêu thay, người được thuê làm hộ lý chăm sóc anh lại chính là cô lớp trưởng năm xưa.

Sự đẹp đôi của cặp đôi chính, cùng cảnh hôn tập đầu và những tương tác thân thiết ngoài đời, khiến nhiều khán giả hào hứng "đẩy thuyền".

Chia sẻ về quá trình làm việc chung, Võ Điền Gia Huy cho biết: "Ban đầu tôi không vô nhân vật được nên stress và dằn vặt mãi. Dâng đã gọi điện hơn một tiếng chỉ để lắng nghe và truyền động lực cho tôi. Hôm sau tự nhiên độ tự tin tăng lên rất nhiều".

Tam Triều Dâng cho rằng "phản ứng hóa học" là yếu tố quan trọng của phim tình cảm: "Tôi nghĩ cần phải làm gì để tương tác giữa cả hai ngày càng nhiều và chính bản thân mình cũng rung động. Nếu có những cảm xúc đó thì khi diễn xuất sẽ rất tuyệt".

Theo ê kíp, hai diễn viên thường dành nhiều sự quan tâm cho nhau trên phim trường. Trong cảnh tai nạn quay ban đêm ở tập đầu, dù đã hoàn thành phân đoạn từ sớm, Tam Triều Dâng vẫn ở lại cổ vũ "bạn trai màn ảnh" đến 5 giờ sáng.

Phong thái thiếu gia của Triệu Phú được nhận xét giống nhân vật Sila. Ảnh: VieON

Vào vai thiếu gia có phần ngông nghênh nhưng si tình, chuẩn "chất liệu bạn trai", nhân vật Triệu Phú khiến người xem liên tưởng đến "bad boy" Sila (Tor Thanapob đóng) trong Con Tim Sắt Đá , hiện tượng màn ảnh Thái một thời.

Khán giả để lại nhiều bình luận: "Tôi nhìn tôi nhớ tới Pi Tor (Sila) mấy người ơi", "Mốt có remake ‘Con Tim Sắt Đá’ bản Việt nữa thì cho Huy đóng là hết bài", "Hèn chi thấy quen quen", "Thần thái này nhìn cái là nhớ tới Sila liền".

