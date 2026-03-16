Trên màn ảnh Hàn, có những cái tên không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc mà còn trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Kim Hee Sun chính là một trong số đó. Trước khi các thế hệ nữ thần mới của làn sóng Hallyu xuất hiện, Kim Hee Sun đã được xem là chuẩn mực sắc đẹp của showbiz Hàn Quốc, thậm chí đến nay vẫn là cái tên gắn liền với danh xưng "quốc bảo nhan sắc", hay "đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc". Đến chính bản thân cô cũng rất tự tin với vẻ đẹp của mình, từng thẳng thắn trả lời câu hỏi đánh giá về vẻ ngoài giữa cô và hai đồng nghiệp nổi tiếng đẹp tự nhiên là Jun Ji Hyun và Kim Tae Hee, rằng: "Có lẽ tôi là đẹp nhất".

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài nổi bật, nữ diễn viên còn được đánh giá cao nhờ khả năng chọn kịch bản mát tay, giúp nhiều dự án cô tham gia đạt thành tích rating đáng nể. Thế nhưng ít ai biết rằng trong sự nghiệp, Kim Hee Sun từng từ chối không ít dự án lớn, thậm chí có 3 bộ phim sau đó trở thành bước ngoặt sự nghiệp của Song Hye Kyo.

Sinh năm 1977, Kim Hee Sun bước chân vào làng giải trí từ rất sớm. Khi mới 15 tuổi, cô đã được các công ty giải trí chú ý và bắt đầu hoạt động với vai trò người mẫu ảnh. Đến cuối thập niên 90, Kim Hee Sun quyết định theo đuổi con đường diễn xuất. Thời điểm đó, làn sóng Hallyu đang bùng nổ với sự xuất hiện của hàng loạt mỹ nhân mới, nhưng Kim Hee Sun vẫn giữ vị thế đặc biệt. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 1997 đến 1999, Kim Hee Sun gần như trở thành bảo chứng rating khi nhiều bộ phim cô tham gia đều đạt tỷ suất người xem trên 30%.

Những tác phẩm như Áo Cưới, Thần Thoại, Bản Tình Ca Buồn,... từng tạo nên tiếng vang khắp châu Á. Truyền thông Hàn Quốc khi đó thậm chí gọi cô là “cô gái hoàn hảo nhất mọi thời đại”, một danh xưng cho thấy sức ảnh hưởng lớn của nữ diễn viên ở thời kỳ đỉnh cao.

Chính vì danh tiếng quá lớn, Kim Hee Sun cũng nhận được vô số lời mời đóng phim mỗi năm. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại nổi tiếng là người cực kỳ kén chọn kịch bản. Không ít dự án đình đám từng bị cô từ chối trước khi được giao cho các diễn viên khác. Đáng nói, nữ diễn viên từng từ chối tới 3 bộ phim sau đó trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Song Hye Kyo, gồm Trái Tim Mùa Thu, Thiên Thần Hộ Mệnhvà All In.

Trong đó, Trái Tim Mùa Thu được xem là một trong những bộ phim mở đầu cho làn sóng Hallyu đầu những năm 2000. Tác phẩm không chỉ đạt rating cao tại Hàn Quốc mà còn gây sốt khắp châu Á, giúp Song Hye Kyo trở thành gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ lúc bấy giờ.

Tiếp nối thành công đó, All In cũng là dự án truyền hình đình đám, đưa tên tuổi Song Hye Kyo lên một tầm cao mới. Còn Thiên Thần Hộ Mệnh lại giúp nữ diễn viên khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng trong những vai diễn giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, nếu Kim Hee Sun không từ chối Trái Tim Mùa Thu, lịch sử của Hallyu có thể đã khác. Song Hye Kyo có lẽ khó đạt được bước đột phá mạnh mẽ như vậy, còn Kim Hee Sun biết đâu lại sở hữu thêm một siêu phẩm để đời trong sự nghiệp.

Những năm gần đây, Kim Hee Sun không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung gần như không thay đổi.

Trên mạng xã hội, Kim Hee Sun thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, cho thấy cuộc sống khá thoải mái và hạnh phúc. Ở tuổi gần 50, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, được nhiều người khen ngợi là “lão hóa ngược”.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Kim Hee Sun còn có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Ông xã của cô là Park Ju Young, một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thẩm mỹ và là người thừa kế của một tập đoàn hoạt động trong ngành kiến trúc, xây dựng và sản xuất phim.

Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. Với sự nghiệp lừng lẫy trong quá khứ cùng cuộc sống hiện tại viên mãn, Kim Hee Sun vẫn được xem là một trong những huyền thoại sắc đẹp và biểu tượng của màn ảnh Hàn Quốc.

Nguồn: Tổng hợp