Ra mắt vào năm 2008, Song Hoa Điếm (A Frozen Flower) không chỉ đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh, mà còn là một "cơn địa chấn" thực sự tại phòng vé Hàn Quốc. Dựa trên một câu chuyện có thật đầy nghiệt ngã thời vua Koryo, bộ phim xoay quanh mối tình tay ba bế tắc giữa nhà vua (Joo Jin Mo), Hoàng hậu (Song Ji Hyo) và tướng quân đội cận vệ (Jo In Sung). Để có con kế vị, nhà vua đã đưa ra một quyết định tàn khốc. Ngài ra lệnh cho người tình cận vệ thay mình ân ái với Hoàng hậu, dẫn đến một chuỗi bi kịch đẫm máu.

Song Ji Hyo: Hy sinh tất cả cho vai diễn và cái giá của sự lột xác

Trong Song Hoa Điếm, những cảnh mặn nồng giữa Hoàng hậu và chàng cận vệ được miêu tả chi tiết đến mức ám ảnh. Song Ji Hyo đã gây sốc khi rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh ngọc nữ trong sáng để tự mình thực hiện những phân cảnh khỏa thân 100%.

Nữ diễn viên tiết lộ một con số gây choáng váng, mỗi cảnh nhạy cảm cô phải quay đi quay lại tới 40 lần. Song Ji Hyo chia sẻ: "Tôi dành hết mình cho vai diễn suốt 9 tháng. Với tôi, cởi bao nhiêu không quan trọng, điều quan trọng là giúp khán giả hiểu được sự phát triển tâm lý nhân vật."

Thế nhưng, sự quyết liệt ấy đã khiến cô nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội. Khán giả thời bấy giờ gọi cô là "diễn viên rẻ tiền", cho rằng cô đã tự tay hủy hoại sự nghiệp. Song Ji Hyo thừa nhận mình đã tổn thương sâu sắc và sự nghiệp rơi vào bế tắc suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ hối hận: "Tôi không thể chỉ đóng những vai trong sáng, vì đó không phải là tôi."

Hai nam chính: Những rào cản tâm lý và sự "thôi miên" trên phim trường

Không chỉ Song Ji Hyo, hai tài tử Joo Jin Mo và Jo In Sung cũng phải đối mặt với thử thách cực lớn khi thực hiện những cảnh yêu đương đồng tính – một khái niệm vốn còn rất khắt khe tại Hàn Quốc gần hai thập kỷ trước.

Trước khi vào cảnh "nóng", Joo Jin Mo đã phải trấn an đàn em: "Anh không phải là gay đâu", và nhận được câu trả lời tương tự từ Jo In Sung. Thực tế, "Hoàng đế" Joo Jin Mo đã phải uống rượu để lấy bản lĩnh và tự thôi miên bản thân theo chỉ dẫn của đạo diễn. Sau cảnh khỏa thân đồng tính đó, nam tài tử thừa nhận suốt 3 ngày anh không dám nhìn thẳng vào mặt Jo In Sung vì quá ngại ngùng.

Một bộ phim khiến bộ ba "không bao giờ nhìn mặt nhau"

Đã 18 năm trôi qua, dù đều là những ngôi sao hạng A, nhưng người hâm mộ hiếm khi thấy bộ ba Song Ji Hyo – Jo In Sung – Joo Jin Mo xuất hiện cùng nhau tại bất kỳ sự kiện nào. Nhiều người tin rằng, những trải nghiệm quá mãnh liệt và nhạy cảm trên phim trường năm xưa đã tạo nên một khoảng cách vô hình, khiến họ cảm thấy khó xử khi tái ngộ.

Cho đến nay, Song Hoa Điếm vẫn là một di sản đầy tranh cãi nhưng không thể phủ nhận về giá trị nghệ thuật và sự hy sinh quên mình của dàn diễn viên cho điện ảnh.