KPop Demon Hunters đang viết nên một chương rất đặc biệt cho hoạt hình nói riêng và nền công nghiệp giải trí của Hàn Quốc nói chung. Ra mắt trên Netflix từ năm 2025, bộ phim đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu với hơn 325 triệu lượt xem trên Netflix tính đến thời điểm hiện tại, tạo lịch sử khi trở thành tác phẩm hoạt hình được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng này. Và mới đây, thành công của KPop Demon Hunters khi mang về 2 tượng vàng danh giá ở sân chơi điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới Oscar 2026. Có thể nói, đây không chỉ là chiến thắng của riêng một tác phẩm mà còn đánh dấu bước tiến đáng nhớ của hoạt hình Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh thế giới.

KPop Demon Hunters là bộ phim hoạt hình có lượt xem khổng lồ nhất thế giới

Tại Oscar 2026, KPop Demon Hunters giành 2 tượng vàng Oscar, bao gồm Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Bài hát trong phim hay nhất với bài hát Golden. Đây được xem là cái kết hoàn hảo cho một mùa giải thưởng rực rỡ, khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu nhận giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất, đạo diễn Maggie Kang đã xúc động chia sẻ: “Với những người trông giống như tôi, tôi xin lỗi vì chúng ta đã phải chờ quá lâu để thấy mình trên màn ảnh”. Cô khép lại bằng câu nói đầy tự hào khiến cả khán phòng vỗ tay: “Giải thưởng này dành cho Hàn Quốc và cho người Hàn ở khắp mọi nơi”.

Bộ phim làm nên lịch sử tại Oscar 2026

KPop Demon Hunters là dự án hoạt hình bom tấn của Netflix, xoay quanh nhóm nhạc nữ Kpop Huntrix - ba cô gái vừa là idol vừa bí mật chiến đấu với thế lực quỷ dữ. Trong thế giới giả tưởng của phim, họ không chỉ đối đầu với những con quỷ từ thế giới khác mà còn chạm trán một nhóm nhạc nam đối thủ, đồng thời phải đối diện với những nỗi bất an và áp lực của chính mình.

Điểm đặc biệt khiến bộ phim ghi điểm mạnh mẽ với khán giả toàn cầu nằm ở phong cách hình ảnh. Tác phẩm sử dụng kiểu hoạt hình pha trộn giữa thẩm mỹ anime 2D và kỹ thuật CGI 3D, tạo nên những cảnh hành động tốc độ cao đầy màu sắc. Không chỉ vậy, câu chuyện còn khéo léo kết hợp thần thoại Hàn Quốc với văn hóa thần tượng Kpop, biến hành trình diệt quỷ trở thành một câu chuyện về sự trưởng thành và chấp nhận bản thân.

Bộ phim được chấm điểm cao chót vót trên Rotten Tomatoes

Bên cạnh nội dung phim, phần âm nhạc cũng góp phần giúp KPop Demon Hunters tạo nên cơn sốt. Nhạc phim có tới 8 ca khúc lọt Billboard Hot 100, trong đó Golden trở thành bản hit toàn cầu và sau đó giành luôn Oscar cho Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Ca khúc này do EJAE - người lồng tiếng cho nhân vật Rumi đồng sáng tác và thể hiện cùng Rei Ami và Audrey Nuna.

EJAE khi lên nhận giải cũng nghẹn ngào khi kể rằng hồi nhỏ cô từng bị trêu chọc vì thích Kpop. “Giờ thì mọi người đều hát ca khúc của chúng tôi, thậm chí hát cả những câu tiếng Hàn,” cô nói, khẳng định thành công của bài hát không chỉ là danh tiếng mà còn là câu chuyện về sự bền bỉ.

Ca khúc Golden được trình diễn trên sân khấu Oscar 2026 trước khi giành giải Bài hát hay nhất

Thành công của KPop Demon Hunters không chỉ dừng ở Oscar. Trước đó, bộ phim đã thắng Golden Globe, lập kỷ lục Grammy đầu tiên cho Kpop, đồng thời trở thành tựa phim được xem nhiều nhất lịch sử Netflix. Nhóm nhân vật Huntrix thậm chí còn trở thành hiện tượng văn hóa khi xuất hiện trong các lễ diễu hành lớn tại Mỹ, truyền cảm hứng cho hàng loạt bộ trang phục Halloween của trẻ em.

Từ một dự án hoạt hình kết hợp Kpop và thần thoại, KPop Demon Hunters đã vượt xa kỳ vọng ban đầu để trở thành hiện tượng toàn cầu. Và với hàng trăm triệu lượt xem cùng hai tượng vàng Oscar danh giá, không quá lời khi nói rằng đây chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Nguồn: AP News