Màn tặng đồ lót trên sân khấu gây tranh cãi nhất Oscar 2026

Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra tại Nhà hát Dolby (Los Angeles) không chỉ thu hút sự chú ý với những giải thưởng điện ảnh quan trọng mà còn mang đến một khoảnh khắc giải trí bất ngờ khiến khán giả thích thú nhưng cũng gây tranh cãi không ít. Đó là màn tái hợp của hai ngôi sao Marvel Robert Downey Jr. và Chris Evans trên sân khấu, tạo nên màn tung hứng nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Cụ thể, Robert Downey Jr. và Chris Evans từng gắn liền với hình tượng Iron Man và Captain America trong Vũ trụ điện ảnh Marvel cùng xuất hiện để trao hai hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Sự xuất hiện của cặp đôi cũng đánh dấu gần 14 năm kể từ khi bộ phim siêu anh hùng đình đám The Avengers ra mắt, khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi.

Ngay từ đầu phần trao giải, Robert Downey Jr. mở màn bằng lời nhận xét về tầm quan trọng của kịch bản trong điện ảnh: "Kịch bản chính là nền tảng của mọi bộ phim, và năm nay thực sự là một năm tuyệt vời đối với các biên kịch". Tuy nhiên, không khí trang trọng nhanh chóng chuyển sang hài hước khi Chris Evans bất ngờ nhắc đến cột mốc 14 năm của The Avengers và hỏi thẳng đồng nghiệp: "Anh đã chuẩn bị món quà gì cho dịp kỷ niệm của chúng ta chưa?".

Tiếp lời, Evans tiết lộ rằng anh đã chuẩn bị một món quà khá ý nghĩa là bản kịch bản gốc của The Avengers có chữ ký của toàn bộ dàn diễn viên. Trước câu hỏi về món quà đáp lại, Robert Downey Jr. ban đầu tỏ ra bối rối rồi đưa cho Evans… tấm vé gửi xe của mình. Khi Evans trêu rằng liệu anh có tự lái xe đến lễ trao giải hay không, Downey Jr. lập tức đáp: “Có chứ, tôi là người của công chúng mà".

Ấy vậy mà sau khi công bố giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thuộc về Paul Thomas Anderson với bộ phim One Battle After Another, Robert Downey Jr. bất ngờ chạy vào hậu trường rồi quay trở lại sân khấu với “món quà thật sự”. Lần này, anh đưa cho Chris Evans một chiếc quần lót lấp lánh và tuyên bố đó là “chiếc thong - món đồ lót từ phim Magic Mike”.

Món quà bất ngờ khiến cả khán phòng bật cười. Từ phía dưới, nam diễn viên Channing Tatum - ngôi sao gắn liền với loạt phim Magic Mike - cũng tham gia trò đùa khi lên tiếng rằng anh “vẫn cần chiếc quần đó để làm việc sau”. Khi Downey Jr. hỏi lại dùng để làm gì, Tatum đáp gọn lỏn: “Cho công việc tối nay”, càng khiến khán giả cười lớn.

Khoảnh khắc hài hước này nhanh chóng trở thành điểm nhấn được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội trong đêm Oscar. Nhiều người hâm mộ Marvel bày tỏ thích thú khi thấy hai Avengers đời đầu tái hợp trên sân khấu, dù chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng "kịch bản" này kém tinh tế, nhất là khi xuất hiện trên một lễ trao giải uy tín nhất nhì toàn cầu.

Một số bình luận từ netizen: - Sáng ngồi xem đến đoạn này bật cười, mấy ông nhây thật sự. - Còn cười là còn khổ. - Có mỗi mình tôi thấy vô duyên à? - Thử là một cô gái cầm cái đó xem nhỉ. - Không hổ danh bác Robert Downey Jr., mãi đỉnh.

Tạm gác lại những tranh cãi thì sự tái hợp lần này tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 của Robert Downey Jr. và Chris Evans cũng diễn ra đúng thời điểm Vũ trụ Điện ảnh Marvel chuẩn bị bước vào giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Tom Holland sẽ trở lại vai Người Nhện trong Spider-Man: Brand New Day, dự kiến ra rạp ngày 31/7.

Đáng chú ý hơn cả là dự án Avengers: Doomsday, phần phim lớn tiếp theo của Marvel dự kiến ra mắt ngày 18/12. Trong phim, Robert Downey Jr. được cho là sẽ trở lại MCU nhưng trong vai phản diện Doctor Doom, còn Chris Evans cũng sẽ tái xuất sau khi nhân vật Steve Rogers kết thúc hành trình trong Avengers: Endgame.

Chính vì vậy, màn hội ngộ bất ngờ tại Oscar 2026 không chỉ gây sức hút trên MXH mà còn khiến nhiều người hâm mộ Marvel thêm háo hức chờ đợi ngày các siêu anh hùng quen thuộc tái xuất trên màn ảnh rộng.

Nguồn: news9live