Đúng 6h ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Ovation Hollywood, Los Angeles. Đây là giải thưởng điện ảnh thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) trao tặng. Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục tôn vinh những đóng góp, thành tựu của cá nhân, tổ chức đối với nền điện ảnh thế giới.

Giữa hàng loạt hạng mục đề cử hấp dẫn, giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trở nên đặc biệt hơn khi xướng tên tài tử Sean Penn trong bộ phim One Battle After Another. Với chiến thắng này, Sean Penn trở thành nam diễn viên thứ 4 trong lịch sử giành được 3 tượng vàng Oscar, đứng ngang hàng với các huyền thoại khác gồm Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson và Walter Brennan.

Khi công bố kết quả trên sân khấu, Kieran Culkin, chủ nhân giải Nam phụ xuất sắc nhất năm ngoái, đã khiến khán phòng bật cười khi đùa rằng: “Sean Penn không thể có mặt tối nay… hoặc có lẽ là ông ấy không muốn". Đúng như dự đoán của nhiều tờ báo, Sean Penn vẫn "nói không" với Lễ trao giải năm nay, sau khi liên tục vắng mặt ở BAFTAs và SAG Award. Đây cũng là lần thứ ba Sean Penn vắng mặt tại Oscar, và trùng hợp thay, cả ba lần đó đều là những năm ông được xướng tên nhận tượng vàng của Viện Hàn lâm. Ông là trường hợp cá biệt khi thắng Oscar tận 3 lần nhưng không thèm đến nhận giải.

Việc nam diễn viên tiếp tục vắng mặt tại Oscar khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khó chịu. Trên MXH, không ít ý kiến cho rằng hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với sự kiện, ekip phim và những đồng nghiệp đã có mặt để tôn vinh điện ảnh. Một số netizen mỉa mai rằng việc Sean Penn “nhận giải từ xa” đã trở thành thói quen mỗi khi ông chiến thắng, thậm chí có người đặt câu hỏi vì sao nam diễn viên vẫn tham gia đường đua giải thưởng nếu không có ý định xuất hiện tại buổi lễ.

Trước đó, vào năm 2022, ông từng gây chú ý khi trao tặng một tượng vàng Oscar của mình cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi nói với ông ấy hãy giữ nó và mang đến Malibu sau khi mọi chuyện kết thúc, khi đất nước của ông ấy đã an toàn".

Theo Sean Penn, các buổi lễ như Oscar nên được xem là "chương trình truyền hình" hơn là tiêu chuẩn đánh giá giá trị nghệ thuật. "Viện Hàn lâm thể hiện sự hèn nhát khi không dám vượt qua giới hạn truyền thống để khám phá hình thức nghệ thuật mới, hạn chế trí tưởng tượng và các biểu hiện văn hóa trong điện ảnh. Vì vậy, tôi không thực sự hào hứng với những gì chúng ta gọi là Giải thưởng Viện Hàn lâm", ông nói.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình ngay từ khi bộ phim ra mắt vào tháng 9 năm ngoái và sớm được xem là ứng viên sáng giá tại mùa giải thưởng, con đường chạm tay đến tượng vàng của Sean Penn không hề dễ dàng. Ông phải cạnh tranh với dàn đề cử nặng ký gồm Jacob Elordi với Frankenstein, Stellan Skarsgård với Sentimental Value, Delroy Lindo với Sinners và bạn diễn trong chính bộ phim này là Benicio del Toro.

Thực tế, vị thế dẫn đầu của Penn từng lung lay ở giai đoạn đầu mùa vận động Oscar khi ông để vuột Critics Choice Awards vào tay Jacob Elordi và Quả Cầu Vàng vào tay Stellan Skarsgård. Tuy nhiên, trong những tuần cuối của mùa giải kéo dài bất thường năm nay, Sean Penn đã lấy lại phong độ khi giành chiến thắng tại BAFTA và SAG Awards, dù bản thân ông không xuất hiện tại cả hai lễ trao giải.

Trong One Battle After Another, Sean Penn mang đến một trong những màn hóa thân gây ám ảnh nhất sự nghiệp khi vào vai đại tá Steven J. Lockjaw, một nhân vật phản diện vừa tàn nhẫn, vừa đầy toan tính. Sean Penn xây dựng Lockjaw bằng sự lạnh lùng, chậm rãi và đôi lúc đáng sợ đến mức khó đoán. Từng ánh mắt, cử chỉ hay cách nhả thoại của ông đều toát lên sự méo mó và sự tha hóa của một kẻ đứng trong guồng máy quyền lực. Giới phê bình nhận xét Sean Penn gần như “nuốt trọn khung hình” mỗi khi xuất hiện, biến Lockjaw thành một trong những yếu tố để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất của bộ phim do Paul Thomas Anderson đạo diễn, đồng thời là vai diễn giúp ông tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những diễn viên thực lực hàng đầu Hollywood.