Sáng 15/3 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Conan O'Brien tiếp tục là người dẫn chương trình năm nay. So với năm ngoái, Oscar lần thứ 98 được đánh giá là hấp dẫn hơn khi là cuộc đối đầu kịch tính giữa Sinners và One Battle After Another, giữa Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio và Michael B. Jordan.

Sinners là phim dẫn đầu danh sách đề cử với 16 hạng mục, cao nhất trong lịch sử các kỳ Oscar, vượt All About Eve (1950), Titanic (1997) và La La Land (2016). Tác phẩm cũng phá kỷ lục về số lượng người da màu được đề cử cho một bộ phim duy nhất với con số 10.

Ở tuổi 30, Timothée Chalamet trở thành diễn viên trẻ nhất nhận được ba đề cử diễn xuất kể từ Marlon Brando, và cũng là người trẻ nhất được đề cử cả diễn xuất và sản xuất trong cùng một năm, vượt qua Warren Beatty. Wagner Moura trở thành người Brazil đầu tiên được đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Stellan Skarsgård trở thành diễn viên đầu tiên được đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho một bộ phim truyện quốc tế không nói tiếng Anh.

6:36 - The Girl Who Cried Pearls thắng giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất

Bộ đôi đạo diễn Chris Lavis và Maciek Szczerbowski đã mất 5 năm thai nghén lên tác phẩm này. Trước đó, The Girl Who Cried Pearls cũng đã thắng giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Toronto.

6:32 - KPOP Demon Hunters thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Đây là lần đầu tiên bộ ba Maggie Kang, Chris Appelhans và Michelle L.M. Wong nhận đề cử Oscar và đã giành chiến thắng.

6:25: Amy Madigan giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Amy Madigan giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chiến thắng không quá bất ngờ khi bà có tỉ lệ chiến thắng cao nhất và vượt trội các nữ diễn viên khác trong cùng hạng mục.

5:30: Dàn sao khủng khuấy đảo thảm đỏ

Elle Fanning

Elle Fanning

