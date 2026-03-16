Cái giá phải trả quá cay đắng của Timotheé Chalamet

Đúng 6h sáng ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã chính thức diễn ra tại Dolby Theatre thuộc khu phức hợp Ovation Hollywood ở Los Angeles. Đây là sự kiện điện ảnh thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân và tác phẩm có đóng góp nổi bật cho nền điện ảnh thế giới trong năm qua, với hàng loạt hạng mục giải thưởng danh giá.

Một trong những đề cử được quan tâm nhiều nhất đường đua Oscar năm nay chính là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Màn so kè giữa Timothée Chalamet và Michael B. Jordan vốn đã tốn nhiều giấy mực. Bầu không khí càng thêm nóng hơn khi sự cố vạ miệng của Timothée Chalamet khiến anh tụt lại phía sau ở chặng cuối đường đua. Đúng như dự đoán, kèn vàng đã xướng tên Michael B. Jordan với màn hoá thân thành cặp anh em sinh đôi trong bom tấn Sinners.

Với thất bại này, “cậu bé vàng Hollywood” Timothée Chalamet tiếp tục lỡ hẹn với tượng vàng Oscar lần thứ ba trong sự nghiệp. 2 lần trước là vai diễn trong Call Me By Your Name (2018) và A Complete Unknown (2025).

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng khoảng cách giữa anh và Michael B. Jordan trong giai đoạn bầu cử gần như không đáng kể. Dù vậy, phần lớn người hâm mộ vẫn tin rằng với thực lực diễn xuất đã được khẳng định, Chalamet sớm muộn cũng sẽ có ngày chạm tay vào tượng vàng danh giá.

Câu chuyện bắt nguồn từ một đoạn clip từ tháng 2 của Timothée Chalamet bất ngờ bị “đào lại” và lan truyền mạnh trên mạng xã hội đúng vào thời điểm Viện Hàn lâm đang tiến hành bỏ phiếu cho Oscar năm nay. Trong đoạn clip này, nam diễn viên được cho là đã đưa ra nhận xét mang hàm ý rằng những loại hình nghệ thuật như opera hay ballet ngày nay “không còn nhiều khán giả quan tâm”.

Phát ngôn tưởng chừng bâng quơ ấy nhanh chóng chạm vào “vùng nhạy cảm” của đời sống văn hóa Mỹ. Nhiều khán giả cũng như các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm cho rằng lời nói của Chalamet phần nào thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những bộ môn nghệ thuật có lịch sử lâu đời và giá trị truyền thống sâu sắc.

Ồn ào càng bị đẩy lên cao khi Seattle Opera bất ngờ tung ra một chiến dịch quảng bá đầy châm biếm: giảm 14% giá vé cho khán giả nhập mã “Timothee”. Động thái mang tính hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến câu chuyện liên quan đến Timothée Chalamet tiếp tục lan rộng và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ dừng lại ở tranh cãi dư luận, vụ việc còn được cho là ảnh hưởng phần nào đến vị thế của Timothée Chalamet trong cuộc đua Oscar 2026. Trên nhiều chuyên trang dự đoán giải thưởng uy tín, tỷ lệ chiến thắng của nam diễn viên đã có dấu hiệu giảm sút so với giai đoạn trước, khi làn sóng tranh luận xung quanh phát ngôn của anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong Marty Supreme, Timothée Chalamet mang đến một màn hóa thân tươi mới khi vào vai Marty Reisman, tay vợt bóng bàn huyền thoại của Mỹ nổi tiếng với cá tính nổi loạn và lối chơi khác biệt. Nam diễn viên không chỉ tái hiện hình ảnh một vận động viên tài năng mà còn khắc họa rõ nét sự ngông nghênh, phóng khoáng và đôi phần bất cần của nhân vật. Nam diễn viên trẻ gây ấn tượng khi tự thực hiện nhiều phân đoạn thi đấu với nhịp độ nhanh, kết hợp cùng phong thái tự tin và duyên dáng, khiến Marty hiện lên vừa hài hước vừa đáng nhớ. Giới phê bình đánh giá màn trình diễn của anh mang lại sức sống cho bộ phim, đặc biệt ở những khoảnh khắc nhân vật đứng giữa ranh giới của danh tiếng, áp lực và cái tôi cá nhân.