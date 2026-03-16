Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, bộ phim One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson giành chiến thắng hạng mục Phim hay nhất.

Trước đó, tác phẩm cũng được vinh danh ở các hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Sean Penn, Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Thành tựu trong tuyển chọn diễn viên và Dựng phim xuất sắc.

Trên sân khấu nhận giải, Anderson nhắc lại một kỷ niệm điện ảnh: “ Năm 1975, các đề cử Phim hay nhất gồm Dog Day Afternoon, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Jaws, Nashville và Barry Lyndon. Không có phim nào thật sự là ‘hay nhất’, tất cả chỉ phụ thuộc vào cảm xúc của người xem vào ngày hôm đó”. Ông cũng gửi lời cảm ơn các ứng viên cùng bảng đề cử và dàn diễn viên của bộ phim.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ phim chinh phục Viện Hàn lâm là kịch bản do chính Paul Thomas Anderson phát triển.

Nhà làm phim xây dựng câu chuyện dựa trên nhiều truyện ngắn do ông tự viết, đồng thời lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland của nhà văn Thomas Pynchon. Anderson từng muốn chuyển thể cuốn sách này trong nhiều năm, nhưng ông lo rằng tình cảm quá lớn dành cho tác phẩm sẽ khiến quá trình sáng tạo bị bó hẹp.

Cuối cùng, đạo diễn quyết định viết lại hoàn toàn câu chuyện mới, chỉ giữ lại vài yếu tố cốt lõi - đặc biệt là mối quan hệ cha con, vốn trở thành trục cảm xúc xuyên suốt bộ phim.

One Battle After Another có kinh phí khoảng 130 triệu USD và xoay quanh Bob Ferguson – nhân vật do Leonardo DiCaprio thủ vai.

Bob từng là thành viên của một nhóm cách mạng nhưng sau nhiều biến cố, anh trở thành ông bố đơn thân sống buông thả trong rượu và thuốc lá. Cuộc đời thay đổi khi anh hay tin con gái bị bắt cóc.

Trong chiếc áo choàng tắm cũ và chiếc mũ len bạc màu, Bob bắt đầu hành trình tìm con. Thay vì tập trung vào những cuộc nổi dậy cách mạng, Anderson hướng câu chuyện vào đời sống nội tâm của nhân vật - một người cha giằng xé giữa lý tưởng, trách nhiệm và sự hoài nghi về thế giới xung quanh.

Bộ phim còn đặt hình ảnh các gia đình nhập cư tại biên giới Mỹ – Mexico song song với mối quan hệ giữa Bob và con gái Willa, qua đó phản ánh nhiều vấn đề xã hội như khủng hoảng nhập cư, phân hóa giàu nghèo và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy.

Ngoài Leonardo DiCaprio, phim còn quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Regina Hall, Alana Haim, Wood Harris, Teyana Taylor, Shayna McHayle và Chase Infiniti.

Leonardo DiCaprio được cho là nhận thù lao khoảng 20 triệu USD cho vai diễn này. Giới phê bình đánh giá anh là “trái tim cảm xúc” của bộ phim nhờ khả năng thể hiện tâm lý phức tạp của một người cha tuyệt vọng.

Đáng chú ý, đây cũng là tác phẩm điện ảnh cuối cùng của trợ lý đạo diễn Adam Somner, người qua đời vào tháng 11/2024. Paul Thomas Anderson đã dành bộ phim để tưởng nhớ cộng sự thân thiết của mình.

Trước khi thắng Oscar, One Battle After Another nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới phê bình.

Trên Rotten Tomatoes, 96% trong số 278 bài đánh giá dành cho phim là tích cực. Trang này mô tả tác phẩm là "cuộc phiêu lưu sử thi điên rồ với đầy cảnh hành động cảm hứng”, đồng thời cho rằng đây là bộ phim “giải trí nhất nhưng cũng giàu chủ đề nhất” trong sự nghiệp của Anderson. Trong khi đó, Metacritic chấm phim 95/100 điểm từ 53 nhà phê bình, còn khán giả tham gia khảo sát của CinemaScore cho điểm trung bình A.

Diễn xuất của Leonardo DiCaprio được nhiều nhà phê bình đánh giá là điểm sáng lớn của tác phẩm. Tạp chí The Hollywood Reporter nhận xét nam diễn viên thể hiện thuyết phục tâm lý của một người cha tuyệt vọng đi tìm con.

Trong khi đó, BBC cho rằng DiCaprio chính là “trái tim cảm xúc” của bộ phim, đặc biệt ở những phân đoạn nhân vật bộc lộ sự yếu đuối và nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi giữa một thế giới đầy hỗn loạn.

Nhà phê bình Owen Gleiberman của Variety nhận định: “ Tác phẩm thách thức người xem với nhiều phong cách pha trộn, khẳng định Paul Thomas Anderson là một trong những đạo diễn hiếm hoi của Hollywood vẫn theo đuổi cách kể chuyện táo bạo trong điện ảnh đương đại”.

Đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg cũng là một trong những người dành nhiều lời khen cho bộ phim. Ông cho biết đã xem One Battle After Another tới ba lần và nhận định đây là bộ phim “hành động nhất” trong sự nghiệp của Paul Thomas Anderson.

Theo Spielberg, bộ phim mang màu sắc hài phi lý nhưng lại phản ánh nhiều vấn đề xã hội đương đại một cách nghiêm túc. “Phim khiến người xem hoặc bật cười, hoặc phải gào lên vì nó quá thật”, ông nhận xét. Spielberg cũng đặc biệt khen ngợi diễn xuất của Leonardo DiCaprio và Sean Penn, cho rằng đây có thể là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Sean Penn.

Với kịch bản nhiều lớp nghĩa, dàn diễn viên mạnh cùng cách kể chuyện táo bạo, One Battle After Another không chỉ trở thành bộ phim thắng lớn tại Oscar năm nay mà còn khẳng định vị thế của Paul Thomas Anderson như một trong những nhà làm phim sáng tạo bậc nhất Hollywood hiện đại.

