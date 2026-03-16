Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc giao lưu trong buổi cine tour giữa dàn diễn viên phim Quỷ Nhập Tràng 2 và khán giả đang nhận được sự chú ý của đông đảo dân tình. Lý do MXH xôn xao không phải vì không khí náo nhiệt của buổi cine tour hay có bí mật nào được "bật mí", mà bởi tình huống được cho là nghệ sĩ Thanh Hiền - một diễn viên gạo cội gần 70 tuổi vô tình bị khán giả bỏ qua ngay trước mặt.

NS Thanh Hiền bị ngó lơ

Theo đoạn video, hai bạn fan đã chuẩn bị sẵn quà từ nhà để lên sân khấu tặng cho dàn diễn viên. Cả hai tỏ ra vô cùng phấn khích khi lần lượt bắt tay, trò chuyện và trao quà cho từng người trong ê-kíp. Không khí lúc đó khá vui vẻ, các nghệ sĩ cũng thân thiện cúi xuống nhận quà và cảm ơn khán giả.

Tuy nhiên, khi đi đến chỗ nghệ sĩ Thanh Hiền, hai bạn trẻ vẫn cười nói nhưng bước ngang qua mà không hề dừng lại, cũng không nhìn sang bà, rồi tiếp tục tiến đến tặng quà cho Ngọc Hương đứng phía kế tiếp. Tình huống ngoài mong đợi xảy ra khiến diễn viên Ngọc Hương cũng tỏ ra khá bất ngờ.

Nghệ sĩ Thanh Hiền bị bỏ qua trong phần tặng quà

Còn nghệ sĩ Thanh Hiền khi đó đang đứng mỉm cười dõi theo 2 bạn fan, thậm chí bà còn đưa tay ra phía trước để chuẩn bị nhận món "quà hụt". Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem không khỏi chạnh lòng. Trong clip, nghệ sĩ Thanh Hiền sau đó vẫn giữ nụ cười trên môi và nhẹ nhàng rút tay lại, tiếp tục đứng quan sát buổi giao lưu như không có chuyện gì xảy ra. Dù bà không thể hiện cảm xúc rõ ràng, nhiều khán giả cho rằng tình huống ấy hẳn sẽ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy hụt hẫng ít nhiều.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng nhanh chóng bày tỏ sự bức xúc. Không ít người cho rằng hai bạn fan có thể chỉ vô tình hoặc chuẩn bị quà cho một số diễn viên nhất định mà mình yêu thích, nhưng cách ứng xử lại bị đánh giá là thiếu tinh tế, nhất là khi Thanh Hiền là diễn viên lớn tuổi nhất đoàn thì càng cần có một sự kính trọng tối thiểu.

Nhiều bình luận thẳng thắn viết: - Không có quà cho tất cả thì ít nhất cũng nên cúi đầu chào hoặc bắt tay cho lịch sự chứ nhỉ. - Cô đã chìa tay ra rồi mà vẫn lướt qua như không thấy, nhìn mà thương. - Thừa kinh tế mua quà nhưng lại thiếu tinh tế trong cách cư xử. - 2 bạn đó về có mất ngủ không? - “Của cho không bằng cách cho”. - Thay vì tặng chị Như 2 cái thì chia cho ngoại 1 cái không được à? Tặng được thì tặng hết luôn, không thì thôi chứ tặng kiểu gì kì ghê.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng khoảnh khắc này có thể chỉ là hiểu lầm hoặc xảy ra trong tích tắc nên hai bạn trẻ không kịp chú ý. Tuy nhiên, phần đông khán giả vẫn cảm thấy tiếc vì một hành động nhỏ đã vô tình khiến hình ảnh buổi giao lưu kém trọn vẹn. Hiện đoạn clip vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Dù câu chuyện có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó cũng khiến nhiều người nhắc lại rằng trong những buổi gặp gỡ nghệ sĩ, sự tinh tế và tôn trọng luôn quan trọng không kém bất kỳ món quà nào.

Nguồn: Edward Nhiều Chuyện