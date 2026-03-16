Theo QQ, mới đây khán giả đã tổng hợp những sự trùng hợp thú vị liên quan tới Chương Tử Di và nhận thấy nữ diễn viên quả thực không có mắt nhìn người khi cứ bày tỏ niềm yêu thích với ai là người đó vướng scandal thậm chí “bay màu”.

Theo đó, thời gian gần đây Chương Tử Di gây chú ý khi nhấn theo dõi nam diễn viên Điền Hủ Ninh trên mạng xã hội. Sau đó giới thạo tin cho biết Điền Hủ Ninh sẽ thay thế nam diễn viên Đài Loan - Ngô Khảng Nhân trong dự án Bơi Qua Bờ Biển 100m do Chương Tử Di làm đạo diễn.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Điền Hủ Ninh chưa kịp vui mừng vì thần tượng được đóng phim của đại hoa đán thì Điền Hủ Ninh liên tiếp vướng scandal tình ái. Bạn gái cũ Cửu Thành Mỹ tung hàng loạt ảnh và video chứng minh họ từng có thời gian hẹn hò mặn nồng. Tuy nhiên, các mốc thời gian cũng chứng minh Điền Hủ Ninh bắt cá nhiều tay, mập mờ với nhiều cô gái khác nhau. Thậm chí Cửu Thành Mỹ còn khẳng định Điền Hủ Ninh đã có con gái, ngoại tình phản bội cô với hai người khác nhau.

Scandal liên tiếp khiến danh tiếng của Điền Hủ Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm vào đó, nam diễn viên nổi tiếng từ phim đam mỹ Nghịch Ái, vốn là thể loại mà Cục quản lý nghệ thuật Trung Quốc cấm đóng, vì vậy, sự nghiệp của anh càng khó khăn hơn. Có lẽ Chương Tử Di nhận thấy tiềm năng của Điền Hủ Ninh, muốn giúp nam diễn viên trẻ, nhưng cô chưa kịp bắt đầu thì anh đã dính phốt.

Ngoài Điền Hủ Ninh, Chương Tử Di còn khen ngợi Mạnh Mỹ Kỳ khi cô tham gia show diễn xuất do Chương Tử Di làm giám khảo. Cả hai sau đó có tương tác thân thiết, tuy nhiên, Mạnh Mỹ Kỳ bị tố làm người thứ ba chen chân vào mối tình của người khác. Sau khi bị tung loạt tin nhắn chấn động, Mạnh Mỹ Kỳ cũng bay màu sự nghiệp, đến nay đã dần trôi vào quên lãng, hình tượng sụp đổ bị gắn mác "thần tượng lẳng lơ".

Nữ diễn viên còn động viên đàn em, cho rằng Mạnh Mỹ Kỳ khi diễn Tru Tiên có khí chất như cô khi đóng Ngọa Hổ Tàng Long

Vận xui của Chương Tử Di không dừng lại ở đó, cô còn từng khen Angelababy diễn xuất tiến bộ trên mạng xã hội Weibo. Khi đó, Angelababy xuất hiện với vai diễn khách mời trong phim Cao Ốc Chọc Trời , Chương Tử Di chia sẻ: "Mọi người đừng nên nghi ngờ diễn xuất của Angela Baby. Cô ấy diễn Mỹ Bảo chân thật, tự nhiên, khiến tôi cảm thấy hài lòng. Màn trình diễn và sự hết lòng của cô ấy cho vai diễn đáng được công nhận".

Tuy nhiên, lời khen này cũng gây tranh cãi cực lớn, Chương Tử Di bị chỉ trích là thảo mai, vì tạo quan hệ mà không nói đúng sự thật. Sau nhiều năm, Angelababy vẫn không thể chứng minh những lời khen có cánh của đàn chị là chính xác. Thậm chí, hiện tại, Angelababy còn vướng scandal đi xem show biểu diễn khỏa thân Crazy Horse tại Paris, Pháp nên sự nghiệp lao đao.

Mặt khác, Chương Tử Di còn từng muốn dùng quyền lực và các tài nguyên điện ảnh, mối quan hệ của mình để nâng đỡ đàn em Trương Tuyết Nghênh. Cả hai thường xuyên được bắt gặp đi chơi cùng nhau, thế nhưng, đến giờ Trương Tuyết Nghênh vẫn chưa thể bật lên. Cô thường bị nhắc tới scandal ăn súp cùng một bát với nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt, khi đó là bạn trai của Dương Tử.

Ngoài những sự trùng hợp trong nghề nghiệp, cứ thích ai là người đó dính phốt. Khán giả còn tổng hợp lại việc Chương Tử Di cứ chúc cặp đôi nào là cặp đó chia tay. Trong đó có thể kể đến Tạ Đình Phong - Chương Bá Chi, vợ chồng Đổng Tuyền, Châu Tấn, Diêu Thần. Chương Tử Di còn tham dự hôn lễ của cặp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki và họ bất ngờ chia tay chỉ sau 18 tháng.

Chính vì vậy, khán giả bình luận: "Chương Tử Di sau này tuyệt đối đừng khen người khác, càng không cần chúc phúc ai", "Khả năng nhìn ra nghệ sĩ dính phốt của Chương Tử Di không kém so với Prada, thương hiệu này nên mời chị làm đại diện", "Chương Tử Di và Prada là hai giám sát viên của giới giải trí. Ai mà họ nhắc tên hoặc hợp tác thì nên coi chừng". Trước đó, nhiều nghệ sĩ sau khi ký hợp đồng hợp tác với thương hiệu Prada liên tiếp vướng scandal như Thái Từ Khôn, Trịnh Sảng,... vì vậy, thương hiệu này bị coi là dính vận xui khó giải thích.