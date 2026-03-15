Theo QQ, bộ phim cổ trang Trục Ngọc đang tiến đến giai đoạn cao trào khi nữ chính theo chồng ra trận đánh giặc. Tình tiết phim hấp dẫn, cảnh quay đẹp, cùng với nội dung khá đa dạng đặc sắc của các nhân vật giúp Trục Ngọc thu về hơn 90 triệu lượt xem mỗi ngày.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên chính như Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi, Khổng Tuyết Nhi, Đặng Khải cũng rất thích cực tham gia các buổi họp báo giới thiệu và quảng bá phim. Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi còn quay video theo phong cách đám cưới để thu hút người xem.

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi trong tạo hình váy cưới

Cả hai được đánh giá là những ngôi sao có ngoại hình đẹp nổi bật

Đánh giá một cách khách quan, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đều có ngoại hình đẹp. Họ thậm chí còn được khen ngợi là có gương mặt đẹp nhất lứa diễn viên sinh sau năm 1995. Bên cạnh đó, Trương Lăng Hách cao 1m90, Điền Hi Vi cao 1m68 tạo nên khoảng cách lý tưởng giúp hai diễn viên giống như những nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Tuy nhiên, khán giả lại không hưởng ứng nhiều với những nỗ lực PR phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Lý do là trước khi khai máy, hai diễn viên đã tranh cãi ầm ĩ về vấn đề phiên vị (danh sách giới thiệu tên diễn viên) trong hàng tháng trời. Thậm chí, trong buổi lễ khai máy cả hai không bỏ khẩu trang ra chụp ảnh chung. Khi đóng máy, họ cũng không có bức ảnh chung nào.

Sự xa cách thể hiện rõ mối quan hệ lạnh nhạt giữa Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách. Vì vậy nhiều người cho rằng hiện tại cả hai thể hiện sự thân thiết chỉ để hoàn thành nhiệm vụ quảng bá phim.

Khán giả nhận xét cả hai chỉ đang "diễn" vì công việc

Thực tế, những lùm xùm hậu trường khiến cặp đôi nam nữ chính trong Trục Ngọc không được yêu thích như đôi phụ

Bên cạnh đó, Trục Ngọc liên tục vướng các lùm xùm đáng tiếc về việc tạo thành tích ảo, dựa vào các phim khác để nâng cao bản thân. Phim liên tục tạo các chủ đề gây tranh cãi, sai về thành tích để "dìm hàng" các tác phẩm như Cuồng Phong, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ để khen ngợi Trục Ngọc. Hành động này khiến công chúng phản cảm vì thành tích của Trục Ngọc chưa đủ sức bước vào hành phim bùng nổ. Thêm vào đó, phim còn bị nghi ngờ làm giả số liệu.

Phim bị chỉ trích vì làm giả số liệu

Mặt khác, nam chính Trương Lăng Hách bị cho là có lời nói phân biệt chủng tộc. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được yêu cầu vẽ lại đối phương. Tuy nhiên, khi nhận được bức ảnh do bạn diễn vẽ lại, Trương Lăng Hách đã chia sẻ cảm nhận của mình rằng "Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Trong biểu cảm của Trương Lăng Hách ý chê bai vì Điền Hi Vi vẽ xấu, không giống với mình. Nhưng câu bình luận "sinh ra ở Đông Nam Á" đi kèm cho thấy nam diễn viên tỏ thái độ thượng đẳng, gắn "Đông Nam Á" với định nghĩa "ngoại hình xấu". Khán giả chỉ trích Trương Lăng Hách EQ thấp khiến nam diễn viên phải xin lỗi.

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì EQ thấp

Không chỉ Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi cũng bị đào lại "phốt" cũ từng muốn cướp vai của Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Lý Lan Địch đã ở trong đoàn phim 1 tháng để luyện tâm, nhân lúc cô ra ngoài để tham gia sự kiện, Điền Hi Vi đã tới gặp đạo diễn nhà sản xuất với ý đồ hất cẳng Lý Lan Địch để giành dự án. Scandal này làm xấu đi hình ảnh của Điền Hi Vi, đặc biệt là sau đó cô còn không chịu nhận lỗi mà cho rằng mình không làm sai. Sau đó, rất nhiều khán giả quay lưng với Điền Hi Vi.

Bình luận của netizen về ảnh cưới của cặp đôi: - Trước phim chiếu đi tuyên truyền cùng nhau còn như người dưng nước lã, đứng cạnh nhau mà nhét thêm 2 người ở giữa còn đủ, giờ tự dưng tình thương mến thương dữ. - Thôi, cột chặt cả hai với nhau. Đừng để chạy ra ngoài dùng sức mạnh thủy thần ngập chết người khác. - Không biết xấu hổ à? Chắc cô cậu nghĩ mình hot lắm, chẳng qua có tư bản đứng sau, đẩy số liệu cho chứ phim thì nhạt, chẳng có lấy 1 cảnh thoát vòng, ở đó mà đòi "bạo". - Chẳng lẽ cả đời cứ cười mỉm vậy sao, mạnh mẽ cười to lên anh ơi, đám cưới mà, filter dày thế kia chắc không sao đâu. - Kể ra tôi nể cô cậu này nha, người khác thì xấu hổ chết đi được, có mỗi cô cậu cứ trơ trơ ra đó. Diễn thì dở giống nhau, cả đời không có nổi 1 phim bạo nên phải nhờ tư bản cố sống cố chết đẩy số liệu. Trục Ngọc không phải phim bạo mà là phim-bắt-buộc-phải-bạo, chứ không tư bản đổ bao tiền cho cô cậu rồi mà mãi chẳng có thành tích.