Sau bao ngày hóng đợi, bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã chính thức lên sóng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ. Ngoài câu chuyện tình cảm của cặp đôi chính là Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thì những cảnh quay đậm chất ngôn tình thanh xuân cũng khiến khán giả chú ý. Trong đó, visual của nam chính Gia Huy được bàn tán không ngừng vì "vibe" đúng chuẩn nam thần học đường, trẻ trung, năng động và phát sáng trong mọi khung hình.

Tạo hình chuẩn học sinh của Võ Điền Gia Huy

Trong những phân cảnh ở trường học, Võ Điền Gia Huy xuất hiện với tạo hình rất đơn giản: diện áo sơ mi trắng, tóc đen gọn gàng, gương mặt gần như không makeup cầu kỳ. Nhưng chính sự tối giản đó lại làm nổi bật các đường nét sáng sủa của nam diễn viên. Góc nghiêng sắc nét, sống mũi cao cùng ánh mắt ấm áp khiến nhiều khoảnh khắc của anh trông chẳng khác gì ảnh chụp poster phim thanh xuân. Có khán giả còn đùa rằng nhân vật này "nhìn cột điện cũng thấy tình", chỉ cần lia camera qua là lập tức tạo được cảm giác lãng mạn của tình yêu tuổi trẻ.

Vibe thanh xuân học đường tràn màn hình

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là tuổi thật của Võ Điền Gia Huy. Nam diễn viên sinh năm 1996, thực tế đã bước sang tuổi 30, nhưng khi vào vai học sinh trung học trong phim vẫn rất mượt, không hề tạo cảm giác lố hay lệch tuổi quá nhiều so với nhân vật. Nhờ gương mặt trẻ trung, đường nét hiền và phong thái nhẹ nhàng, anh vẫn mang lại cảm giác của một chàng trai tuổi teen trong bối cảnh học đường. Chính điều này khiến nhiều khán giả bất ngờ khi biết tuổi thật của nam diễn viên sau khi xem phim.

Nũng nịu cỡ này, ai biết nam diễn viên đã 30 tuổi

Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy vào vai Triệu Phú - một thiếu gia sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại vướng vào nhiều rắc rối vì chuyện tình cảm và sự sắp đặt từ gia đình. Câu chuyện bắt đầu khi anh tìm cách né tránh cuộc hôn nhân do mẹ định đoạt, dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười và mối quan hệ phức tạp với nữ chính Thanh Tâm (Tam Triều Dâng). Bộ phim khai thác nhiều yếu tố quen thuộc như tình yêu, gia đình, định kiến và những lựa chọn khó khăn giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm.

Dù mới phát sóng 2 tập đầu, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là những đoạn cắt xoay quanh visual của Võ Điền Gia Huy. Không ít khán giả để lại bình luận khen ngợi ngoại hình của nam diễn viên, cho rằng anh mang lại cảm giác chàng thư sinh điển trai, ấm áp hiếm thấy trong phim Việt thời gian gần đây.

Một số bình luận từ khán giả: - Thích ánh mắt rất tình của Võ Điền Gia Huy. - Mắt ổng nhìn thui là tan chảy rồi. - Cặp gà bông này phải chèo thuyền thôi. Gia Huy và Triều Dâng nhập vai quá trẻ, quá đẹp. - Nhìn vậy ai biết 30 tuổi đóng vai học sinh trời. - Tính ra Gia Huy siêu trẻ á, mà ổng đóng tình quá trời.

Với khởi đầu nhận được nhiều sự quan tâm, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm bàn luận khi các tập tiếp theo lên sóng. Và nếu giữ vững phong độ visual như hiện tại, Võ Điền Gia Huy có lẽ sẽ còn bật lên và khiến khán giả nhắc đến nhiều hơn trong thời gian tới.

Nguồn: khanhbon1721