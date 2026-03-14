Ngày 14/3, Sina đưa tin lời bài hát mới của Vương Hạc Đệ trở thành đề tài gây tranh cãi trên các trang MXH của Trung Quốc. Trong đó, nam diễn viên khẳng định bản thân là một nghệ sĩ "xuất thân bình dân", không muốn quan tâm tới các "Thiên Long Nhân", là những người được o bế nâng đỡ.

"Chẳng rảnh hơi quan tâm đến lũ tôm tép nhãi nhép. Cũng không thèm cầu hòa với lũ Thiên Long Nhân. Tôi vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân. Một mặt nói tôi chỉ là ăn may, lại lén lút nghiên cứu kỹ cách tôi thành công", lời rap gây tranh cãi của Vương Hạc Đệ.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Vương Hạc Đệ tự nhận mình là người có xuất thân bình dân, chê cười các ngôi sao được o bế, nhưng thực tế nam diễn viên cũng là một nghệ sĩ được dốc sức lăng xê. Trong giới giải trí Hoa ngữ, hiếm có diễn viên nào không phải đóng vai phụ như Vương Hạc Đệ. Tác phẩm đầu tiên của nam diễn viên là bản làm lại phim Vườn Sao Băng , Vương Hạc Đệ thủ vai nam chính.

Vườn Sao Băng là bộ truyện tranh nổi tiếng khắp châu Á, có rất nhiều phiên bản thành công, vì vậy, được đóng trong dự án này chắc chắn sẽ khiến công chúng quan tâm, so sánh với những phiên bản trước. Nhờ đó, chỉ cần khai máy, thông tin về Vương Hạc Đệ đã tràn ngập trên các mặt báo.

Sau đó, nam diễn viên cũng liên tiếp được giao vai chính dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi. Khán giả đưa ra những dẫn chứng cho thấy Vương Hạc Đệ được nâng đỡ, đãi ngộ khi đóng phim vượt xa danh tiếng và địa vị của anh, lấn lướt cả những nghệ sĩ kỳ cựu. Ví dụ, khi đóng chung phim với tài tử Phan Việt Minh, Vương Hạc Đệ có thể xếp ngang hàng với đàn anh. Trong phim điện ảnh đầu tay Tinh Hà Nhập Mộng , Vương Hạc Đệ còn đứng trước đàn chị Tống Thiến trong danh sách dàn diễn viên, dù Tống Thiến cả tuổi đời lẫn tuổi nghề và thành tích đều cao hơn.

Điều này chứng minh Vương Hạc Đệ không phải là "người bình dân" không có chống lưng mạnh phía sau như nam diễn viên tự nhận. Chính vì vậy, khi nam diễn viên ra bài hát chê cười các "Thiên Long Nhân" khán giả chỉ cảm thấy anh ngông cuồng, tự tin quá mức không tự nhìn nhận lại chính mình.

Không những vậy, nhiều người còn cho rằng lời bài hát của Vương Hạc Đệ có phần đụng chạm với bạn diễn Trương Lăng Hách. Trương Lăng Hách đang vướng lùm xùm được các nền tảng sản xuất phim nâng đỡ nên làm giả số liệu nâng cao thành tích phim Trục Ngọc . Trương Lăng Hách cũng bị mỉa mai là "Thiên Long Nhân". Ngoài ra, Trương Lăng Hách cũng có hình tượng nam tính lạnh lùng, nhận các vai diễn khá giống với Vương Hạc Đệ, cả hai ở độ tuổi gần nhau nên có tính cạnh tranh cao là đối thủ tự nhiên. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ Vương Hạc Đệ đang muốn hạ bệ Trương Lăng Hách.

Đây cũng không phải lần đầu Vương Hạc Đệ gây tranh cãi với lời bài hát chỉ trích người khác copy con đường thành danh của mình: "Dù là Đông Phương Thanh Thương hay Hứa Thất An đều chỉ có thể tìm đến tôi đây. Nghe được lời ca này của tôi, chắc bạn thấy bị động đến ha. Nếu nhìn thấy tôi mà thấy khó chịu thì người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi".

Lời bài hát được cho là mỉa mai Đinh Vũ Hề vì Đinh Vũ Hề cũng hợp tác với Ngu Thư Hân. Sau khi nổi tiếng nhờ Vĩnh Dạ Tinh Hà , nam diễn viên họ Đinh bất ngờ bị tố định hướng marketing giống Vương Hạc Đệ, từ chuyện nhảy bungee tuyên truyền phim, báo tuyển nhân viên sau khi nổi, chụp hình concept cậu chàng đi mô tô cho đến loạt bài đăng lên top tìm kiếm về ánh nhìn thâm tình và mang theo phụ kiện nhân vật đi show.

Ngoài ra, Vương Hạc Đệ từng bị nghi ngờ "đâm sau lưng" Ngu Thư Hân khi bắt tay với Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư được coi là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Triệu Lộ Tư còn kiện hàng loạt người hâm mộ của Ngu Thư Hân với lý do phỉ báng, bịa đặt thông tin sai lệch khiến cả hai như nước với lửa. Việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới tham gia buổi biểu diễn là biểu hiện của việc nam diễn viên đã đứng về phía phe Triệu Lộ Tư, đối đầu với Ngu Thư Hân và không khác gì đâm sau lưng bạn diễn cũ.