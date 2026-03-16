Cú lật kèo lịch sử

Đêm 15/3 tại nhà hát Dolby ở Los Angeles, lễ trao giải Oscar lần thứ 98 bước vào khoảnh khắc được chờ đợi nhất: công bố giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi người trao giải Adrien Brody đọc tên Michael B. Jordan, cả khán phòng ồ lên cùng tràng pháo tay dài chưa từng thấy.

Đó là chiến thắng khiến nhiều người bất ngờ.

Trong suốt mùa giải thưởng, Timothée Chalamet với vai diễn trong Marty Supreme và Leonardo DiCaprio trong One Battle After Another được xem là hai ứng viên dẫn đầu. Chalamet đã chiến thắng tại Quả cầu vàng và Critics’ Choice Awards, trong khi DiCaprio nhận được nhiều lời khen cho vai diễn mới trong bộ phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson.

Thế nhưng, những tuần cuối của mùa giải đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Michael B. Jordan. Chiến thắng tại SAG Awards - giải thưởng do chính các diễn viên bình chọn - giúp anh trở thành đối thủ đáng gờm trước khi Oscar diễn ra.

Michael B. Jordan có chiến thắng lịch sử tại Oscar lần thứ 98.

Khi cái tên Jordan được xướng lên, nam diễn viên 39 tuổi cúi xuống ôm mẹ trong hàng ghế khán giả trước khi bước lên sân khấu. Bài phát biểu của nam diễn viên cũng viral nhờ sự chân thành.

“Mẹ con ở đây, bố con cũng ở đây. Gia đình con đang ở đây. Cảm ơn cha mẹ theo sát con từ khi bước chân vào nghề. Xin cảm ơn nhà sản xuất đặt niềm tin vào dự án táo bạo của Ryan Coogler và tin vào tầm nhìn của anh ấy. Cảm ơn vì đặt cược vào văn hóa, ý tưởng nghệ thuật nguyên bản”, nam diễn viên chia sẻ.

Phần xúc động nhất trong bài phát biểu là khi Jordan nhắc đến đạo diễn Ryan Coogler - người đã đồng hành cùng anh suốt hơn một thập kỷ: “Tôi rất vinh dự khi được gọi anh là cộng sự và là bạn. Anh đã cho tôi cơ hội và không gian để được nhìn nhận”.

Mối quan hệ giữa Jordan và Coogler từ lâu được xem là một trong những sự hợp tác sáng tạo bền vững nhất của Hollywood đương đại. Sinners là bộ phim thứ năm họ làm việc cùng nhau, sau Fruitvale Station , Creed , Black Panther và Black Panther: Wakanda Forever .

Trong Sinners , Jordan vào vai hai anh em sinh đôi Elijah “Smoke” Moore và Elias “Stack” Moore, hai nhân vật có tính cách đối lập nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau.

Smoke là người điềm tĩnh, chiến lược và luôn suy nghĩ trước khi hành động. Stack, ngược lại, bốc đồng, phóng khoáng và dễ bị cuốn theo cảm xúc. Hai cá tính khác biệt tạo nên căng thẳng trung tâm của câu chuyện.

Theo Variety, điều khiến màn trình diễn của Jordan được đánh giá cao nằm ở cách anh phân biệt hai nhân vật bằng những chi tiết tinh tế, từ nhịp điệu giọng nói, ánh mắt, tư thế cho đến cách di chuyển.

Tạo hình anh em sinh đôi của Michael B. Jordan trong Sinners.

Trong nhiều cảnh, hai anh em xuất hiện cùng khung hình, buộc Jordan phải quay từng phần diễn xuất riêng biệt với độ chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ cần thay đổi nhỏ về vị trí hay nhịp thoại cũng có thể khiến toàn bộ cảnh quay phải thực hiện lại. Sự tỉ mỉ đó đã khiến giới phê bình đánh giá cao màn trình diễn của anh.

Nhiều nhà phê bình gọi vai diễn trong Sinners là “màn trình diễn hai tầng lớp”, nơi Jordan vừa thể hiện hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, vừa duy trì cảm giác họ thực sự là anh em sinh đôi.

Một số tạp chí điện ảnh còn cho rằng vai diễn này đánh dấu bước chuyển của Jordan từ hình tượng ngôi sao hành động sang một diễn viên có chiều sâu tâm lý và khả năng biến hóa.

Chiến thắng tại Oscar vì vậy không chỉ là sự công nhận dành cho một vai diễn xuất sắc, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình chuyển mình nghệ thuật của nam diễn viên.

Ngoài ra, chiến thắng của Jordan còn mang ý nghĩa lịch sử. Anh trở thành diễn viên đầu tiên kể từ Lee Marvin năm 1965 giành tượng vàng hạng mục Nam chính xuất sắc khi thể hiện nhiều nhân vật trong cùng một bộ phim.

Jordan cũng trở thành người đàn ông da đen thứ sáu trong lịch sử giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar, sau Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker và Will Smith.

Ở phần cuối bài phát biểu, Jordan nhắc đến những nghệ sĩ đã mở đường cho mình: “Tôi đứng ở đây là nhờ những người đi trước. Được đứng cùng hàng ngũ với họ là một vinh dự lớn”.

Sự trỗi dậy của người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020

Để đi đến khoảnh khắc lịch sử, Michael B. Jordan trải qua hành trình dài và đầy tính toán trong sự nghiệp. Sinh năm 1987 tại California, Jordan bước vào ngành giải trí với các vai nhỏ trên truyền hình, xuất hiện trong những series nổi tiếng như The Wire , All My Children và Friday Night Lights .

Trong nhiều năm, Jordan chỉ được xem là diễn viên trẻ tiềm năng. Anh có khả năng diễn xuất nhưng chưa có vai diễn đủ lớn để khẳng định tên tuổi. Mọi thứ thay đổi vào năm 2013.

Đó là thời điểm Jordan hợp tác với đạo diễn Ryan Coogler trong bộ phim độc lập Fruitvale Station . Bộ phim kể lại câu chuyện có thật về Oscar Grant, thanh niên da màu bị cảnh sát bắn chết tại California vào năm 2009.

Vai diễn yêu cầu Jordan thể hiện một nhân vật vừa bình thường vừa bi kịch. Người đàn ông trẻ cố gắng thay đổi cuộc đời mình trước khi bị cuốn vào một sự kiện định mệnh. Màn trình diễn của Jordan được giới phê bình ca ngợi rộng rãi, giúp anh trở thành một trong những diễn viên trẻ đáng chú ý nhất Hollywood.

Từ đó, sự nghiệp của Jordan bước vào giai đoạn bùng nổ.

Năm 2015, anh đảm nhận vai võ sĩ Adonis Creed trong Creed , phần ngoại truyện của thương hiệu Rocky . Bộ phim thành công lớn tại phòng vé và biến Jordan thành gương mặt mới của dòng phim thể thao Hollywood.

Vai diễn Adonis Creed không chỉ đòi hỏi sức mạnh thể chất mà còn yêu cầu khả năng thể hiện cảm xúc phức tạp của một nhân vật sống dưới cái bóng của người cha huyền thoại. Jordan đã dành nhiều tháng tập luyện thể lực để chuẩn bị cho vai diễn, đồng thời mang đến màn trình diễn vừa mạnh mẽ vừa giàu cảm xúc.

Chân dung người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2020 vừa đánh bại Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio.

Ba năm sau, Jordan tiếp tục gây tiếng vang toàn cầu khi vào vai phản diện Erik Killmonger trong Black Panther . Nhân vật Killmonger nhanh chóng trở thành một trong những phản diện đáng nhớ nhất của dòng phim siêu anh hùng. Không chỉ là kẻ đối đầu với Black Panther, Killmonger còn đại diện cho những xung đột lịch sử và xã hội phức tạp.

Màn trình diễn của Jordan được nhiều nhà phê bình đánh giá là yếu tố quan trọng giúp Black Panther trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Bộ phim thu về hơn 1,3 tỷ USD trên toàn thế giới và góp phần đưa Jordan lên hàng siêu sao Hollywood. Năm 2020, anh được tạp chí People bình chọn Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, vượt mặt David Beckham, Tom Cruise, Chris Hemsworth, Dwayne The Rock Johnson...

Tuy nhiên, thay vì chỉ tiếp tục theo đuổi các bom tấn thương mại, Jordan bắt đầu chuyển hướng chiến lược sự nghiệp.

Anh tham gia các dự án chính kịch như Just Mercy , bộ phim về hệ thống tư pháp Mỹ, đồng thời thành lập công ty sản xuất Outlier Society Productions vào năm 2016. Công ty nhanh chóng gây chú ý khi cam kết thúc đẩy sự đa dạng trong ngành điện ảnh, tạo cơ hội cho nhiều câu chuyện và tiếng nói khác nhau.

Jordan cũng mở rộng vai trò sáng tạo khi lần đầu đảm nhận vị trí đạo diễn với Creed III vào năm 2023. Bộ phim thành công về doanh thu và cho thấy Jordan không chỉ là một diễn viên mà còn là một nhà làm phim đầy tham vọng.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, vai diễn trong Sinners dường như là bước đi tự nhiên tiếp theo. Đó là một vai diễn đòi hỏi kỹ thuật, chiều sâu tâm lý và sự kiểm soát diễn xuất ở mức cao - những yếu tố mà Jordan đã tích lũy qua nhiều năm làm nghề.

Trong một cuộc phỏng vấn, Jordan từng thừa nhận việc đóng hai nhân vật song sinh là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp. “Người anh em nào diễn trước sẽ đặt ra các quy tắc cho người còn lại. Ở lần diễn thứ hai, tôi phải bám chặt vào màn trình diễn đầu tiên”, nam diễn viên nói về trải nghiệm đóng hai vai.

Sự chuẩn bị tỉ mỉ ấy cuối cùng đã đưa Jordan đến với tượng vàng Oscar - giải thưởng mà nhiều diễn viên phải chờ đợi cả đời, theo Variety.

Ngoài điện ảnh, Jordan còn mở rộng ảnh hưởng sang nhiều lĩnh vực khác. Anh hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Nike, Coach và Amazon, đồng thời trở thành đồng sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Anh AFC Bournemouth.

Hiện, tài sản ròng của Michael B. Jordan được ước tính khoảng 50 triệu USD. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng mục tiêu lớn nhất của anh không chỉ là thành công cá nhân, mà còn là xây dựng nền tảng tài chính bền vững cho gia đình.

Sau hơn ba thập kỷ làm nghề, Michael B. Jordan giờ đây không chỉ là ngôi sao phòng vé. Với chiến thắng tại Oscar 2026, anh bước vào hàng ngũ những gương mặt tiêu biểu thế hệ mới tại Hollywood.