Nếu như "Ngũ Hổ Tướng" là biểu tượng cho sức mạnh và sự nam tính của TVB những năm 1980, thì ở phía ngược lại, nhà đài cũng sở hữu 5 báu vật nhan sắc được mệnh danh là "Ngũ Lệ Nhân". Họ không chỉ là những nữ thần trong lòng khán giả mà còn là linh hồn của những bộ phim kinh điển đã đi vào lịch sử.

Dù hiện tại mỗi người đều có một ngã rẽ riêng, người rời xa hào quang, người lui về làm hậu phương, nhưng vẻ đẹp tao nhã của Lê Mỹ Nhàn, Tăng Hoa Thiên, Trần Ngọc Liên, Thích Mỹ Trân và Trương Mạn Ngọc vẫn mãi là một tiêu chuẩn vàng của điện ảnh Hong Kong.

1. Lê Mỹ Nhàn

Lê Mỹ Nhàn gia nhập khóa đào tạo diễn xuất của TVB và nhanh chóng tạo nên một cơn địa chấn nhờ khí chất tao nhã độc nhất vô nhị. Các giám chế thời đó coi cô là sự lựa chọn số 1 cho các vai mỹ nhân trong tiểu thuyết Kim Dung.

Từ Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1986) đến các vai diễn trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục (1985), Lê Mỹ Nhàn luôn hoàn thành xuất sắc nhờ nét đẹp nhu mì nhưng không kém phần sắc sảo. Trong chưa đầy 10 năm, độ phủ sóng của cô lớn tới mức đóng cặp toàn với các nam thần hàng đầu. Không chỉ cổ trang, những bộ phim xã hội như Người Nơi Biên Giới hay Giọt Máu Thiện Ác cũng minh chứng cho nhan sắc không góc chết của cô.

2. Tăng Hoa Thiên

Gia nhập khóa 12 của TVB cùng thời với Châu Tinh Trì, Tăng Hoa Thiên ban đầu làm MC cho chương trình Máy xuyên thời gian 430. Tuy nhiên, nhan sắc thanh tú và đôi mắt thông minh đã đẩy cô sang nghiệp diễn với vai đầu tay trong Tuyết sơn phi hổ (1985).

Dù khởi đầu bằng vai phụ, nhưng khí chất thanh tao và lối diễn trưởng thành đã đưa cô lên hàng nữ thần hàng đầu. Tăng Hoa Thiên trở thành gương mặt bảo chứng cho hàng loạt bom tấn như Dương Gia Tướng, Tân Trát Sư Huynh, Thiên Long Thần Kiếm... Vẻ đẹp của cô được ví như một làn gió mát lành, tinh khôi của TVB những năm tháng ấy.

3. Trần Ngọc Liên

Sinh ra trong một gia đình bình dân, Trần Ngọc Liên bước chân vào showbiz năm 17 tuổi nhờ nhan sắc thuần khiết thiên phú. Sau những thành công bước đầu trong Thiên Long Bát Bộ, tên tuổi của cô thực sự bùng nổ khắp Đông Nam Á khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (1983).

Đóng cặp cùng Lưu Đức Hoa, Trần Ngọc Liên đã tạo ra một "Cô Cô" băng thanh ngọc khiết, trở thành tượng đài mà cho đến nay, cố nhà văn Kim Dung vẫn đánh giá là phiên bản gần gũi với nguyên tác nhất. Vẻ đẹp của cô mang chút bí ẩn, lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút.

4. Thích Mỹ Trân

Thích Mỹ Trân có xuất thân khá giả và vốn được định hướng kinh doanh, nhưng niềm đam mê nghệ thuật đã đưa cô đến với khóa đào tạo thứ 10 của TVB – cùng lớp với Lưu Đức Hoa và Lương Gia Huy.

Năm 1981, cô gây kinh ngạc khi ra mắt liền lúc 4 bộ phim. Với vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, cô từng hợp tác với Châu Nhuận Phát trong Anh Hùng Phật Sơn. Tuy nhiên, vai diễn đưa cô lên hàng "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" chính là Lý Sư Sư trong Lâm Xung (1986). Nhan sắc của Thích Mỹ Trân được đánh giá là vừa quý phái, vừa mặn mà, rất được lòng giới chuyên môn.

5. Trương Mạn Ngọc

Khác với các đồng nghiệp, Trương Mạn Ngọc có tuổi thơ sống tại Anh và mang về Hong Kong vẻ đẹp hòa quyện giữa cổ điển phương Đông và hiện đại phương Tây. Sau khi giành ngôi Á hậu Hong Kong 1983, cô dấn thân vào nghệ thuật và nhanh chóng đoạt giải Kim Tượng cho "Nữ diễn viên mới xuất sắc" với phim Duyên Phận, đóng cùng Trương Quốc Vinh.

Giới truyền thông gọi cô là "Nữ thần sắc đẹp" hay "Mỹ nhân điện ảnh xứ Cảng". Đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc và thần thái kiêu sa đã giúp Trương Mạn Ngọc không chỉ dừng lại ở danh xưng "bình hoa di động" mà vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.