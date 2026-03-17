Sau nhiều nhày tháng chờ đợi, bộ phim Hàn Climax cuối cùng cũng chính thức lên sóng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng dành cho một dự án quy tụ dàn diễn viên đình đám như Joo Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana hay Cha Joo Young, tập đầu tiên của bộ phim lại mở màn khá khiêm tốn khi chỉ ghi nhận mức rating khoảng 2,7%. Dẫu vậy, nếu chỉ nhìn vào con số rating thì có lẽ vẫn chưa phản ánh hết màu sắc của bộ phim.

Ngay từ tập 1, Climax đã cho thấy tham vọng xây dựng một câu chuyện nặng đô xoay quanh quyền lực chính trị, giới thượng lưu và những mối quan hệ đầy toan tính. Khán giả được giới thiệu hai nhân vật trung tâm là Tae Seop (Joo Ji Hoon) - một công tố viên xuất thân nghèo khó nhưng đầy tham vọng và người vợ Sang Ah (Ha Ji Won) - nữ diễn viên từng nổi tiếng nhưng sự nghiệp tụt dốc sau bê bối trốn thuế. Hai con người với quá khứ nhiều vết thương vô tình bước vào cuộc chơi quyền lực khi cùng liên quan đến Yang Mi (Cha Joo Young), một nhân vật bí ẩn đứng sau nhiều giao dịch ngầm giữa chính trị và giới giải trí.

Trong khi Tae Seop âm thầm tìm cách thu thập bằng chứng để hạ bệ Yang Mi nhằm mở đường cho tham vọng của mình, Sang Ah lại bị cuốn vào mạng lưới quyền lực này khi được hứa hẹn cơ hội quay lại showbiz. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra những điều kiện phía sau lời đề nghị đó không hề đơn giản.

Tập phim kết thúc trong bầu không khí căng thẳng khi các nhân vật bắt đầu va chạm lợi ích, hé lộ rằng cuộc chiến quyền lực phía sau còn phức tạp hơn nhiều so với những gì khán giả thấy ở phần mở đầu.

Dù rating chưa khả quan, phản ứng của khán giả trên mạng xã hội lại khá tích cực. Nhiều người nhận xét tập đầu có không khí cuốn hút, diễn xuất chắc tay và đặc biệt là sự trở lại của Joo Ji Hoon. Anh xuất hiện với tạo hình nam tính, lịch lãm, trưởng thành và vẫn giữ phong độ diễn xuất chắc tay. Trong đó, phân đoạn huýt sáo khi thực hiện một pha bắt quả tang tại trận ở gần cuối bộ phim cũng nhanh chóng viral trên MXH vì nam tài tử vừa bộc lộ được khí chất cuốn hút, phong lưu, vừa thể hiện được nét đểu cáng với diễn xuất ánh mắt đầy ấn tượng.

Bên cạnh đó, không thể không dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà, sắc sảo của "nữ thần" Ha Ji Won. Nữ diễn viên trong vai Sang Ah cũng là một người đầy tham vọng nhưng cũng nhiều toan tính. Mới tập mở màn nhưng đã để lại dấu ấn với phân cảnh 18+ cùng bạn diễn, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phân cảnh bất ngờ và bùng nổ hơn trong những tập tiếp theo.

Khởi đầu với rating 2,7% chắc chắn chưa phải con số như kỳ vọng, nhưng với bầu không khí thriller đậm đặc và dàn diễn viên thực lực, nhiều người vẫn hy vọng Climax sẽ có cơ hội lội ngược dòng ở những tập tiếp theo.

Một số bình luận của khán giả: - Tôi rất thích những tập đầu tiên. Rất hào hứng chờ đón các tập tiếp theo. - Diễn xuất của Joo Ji Hoon đỉnh điên. - 2 vợ chồng bạo thế, sao gạo cội có khác. - Đêm khuya nhìn quả mặt anh ám ảnh dữ, đểu quá rồi anh ơi. - Kịch bản cuốn mà diễn viên cỡ đó thì còn gì bằng. - Bộ phim này không dành cho người yếu tim và chắc chắn không phải để giết thời gian hay tiêu khiển.

