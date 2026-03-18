Tác phẩm Bước Chân Vào Đời đang thu hút sự quan tâm của khán giả vì liên tục có những biến cố xảy ra với nữ chính Thương (Quỳnh Kool). Mối tình chớm nở giữa Thương và chàng thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) có nguy cơ phải đứt đoạn vì sự phản đối gay gắt từ mẹ bạn trai.

Trong khi đó, tuyến nhân vật của Trần Lâm (Mạnh Trường) mới chỉ bắt đầu, hiện tại anh đang phải nằm viện điều trị sau khi xảy ra tai nạn. Lâm quen Thương khi cô được thuê làm người giúp việc chăm sóc cho anh tại bệnh viện. Vì vậy, phân cảnh của Mạnh Trường chưa nhiều. Thế nhưng, mỗi lần nam diễn viên xuất hiện lại khiến khán giả khó chịu, ngán ngẩm.

Vai diễn của Mạnh Trường chủ yếu có bối cảnh tại bệnh viện

Lý do là Lâm nằm ở bệnh viện hạng sang, trong phòng VIP, nhưng cách anh được băng bó khiến cả những người khó tính nhất cũng không chấp nhận nổi. Lâm bị quấn băng quanh đầu một cách cẩu thả, xấu xí như chấn thương sọ não. Rồi đến khi anh khá hơn, thì đoàn phim chỉ lấy một miếng băng dính để dính bông băng vào cằm.

Nhiều khán giả bình luận: "Tôi xuất thân học Y nhìn quả dán vết thương bằng băng dính trắng kia chán luôn", "Trông xúc phạm IQ người xem thật", "Rõ phim hiện đại mà có những cảnh thì nghèo nàn chi tiết nhỏ... Cái băng gạc có mấy nghìn thôi - mặc quần áo đẹp giường bệnh VIP nhưng khâu thế kia chắc kinh phí eo hẹp khúc nào chăng". Chính vì cách băng bó cho Lâm quá xấu, nên mỗi lần tới cảnh quay của Mạnh Trường, khán giả lại cảm thấy ngán ngẩm như ăn phải sạn. Nhiều người còn bình luận "muốn lên giật miếng băng ra".

Cách nhân vật được băng bó khiến khán giả khó chịu

Khán giả cho rằng đoàn phim đã bỏ qua những chi tiết nhỏ, làm ảnh hưởng tới chất lượng của phim

Không những vậy, những khán giả khó tính khi nhìn tới giỏ quà hay đóa hoa đạo cụ mà đoàn phim chuẩn bị cũng cảm thấy "khó hiểu" vì trông xấu xí và cẩu thả quá mức.

"Giỏ hoa quả gói như kiểu gom tạm ít quả chợ bó vào", "Bộ phận phục trang đạo cụ quá dở", "mình cũng bị đập vào mắt giỏ hoa quả này khi xem đoạn cut, đúng là nó xấu có điểm nhấn, khó quên thật", "Cái giỏ hoa quả đi thăm người bệnh trông có chán không cơ chứ, đạo cụ cẩu thả quá chê là đúng còn gì nữa", "mấy loại quả nhưng vẫn để nguyên xốp bọc quả", giỏ hoa quả gây nên "sóng gió", khiến người xem khó chịu.

"Một bộ phim hay không chỉ vì mỗi nội dung và diễn xuất, những tình tiết nhỏ nhặt được chau chuốt càng chứng tỏ năng lực của đạo diễn. Càng những chi tiết cẩu thả càng chứng tỏ bộ phim chưa phải là xuất sắc. Kể cả các liên hoan phim cũng đánh giá chấm điểm dựa trên kỹ thuật hình ảnh", "Các bác muốn nền điện ảnh nước nhà khá hơn thì phải khắt khe lên. Đừng dễ dãi quá, để nhà làm phim coi thường khán giả mà cứ bênh vực rồi bảo phiên phiến đi với đừng soi này kia. Các bác đóng góp công tâm có gu lên thì phim ảnh nước nhà mới vươn tầm các nước khác được", khán giả nhận xét những chi tiết nhỏ cũng làm giảm chất lượng của bộ phim Bước Chân Vào Đời .

Giỏ hoa quả đi thăm người bệnh bị đánh giá cẩu thả

Đóa hoa đắt tiền Thương mua tặng bà Dung bị chê xấu

Quay trở lại với nội dung phim Bước Chân Vào Đời, trong tập 11, bà Dung (Quách Thu Phương) sau khi bóng gió ám chỉ nhưng thấy Thương (Quỳnh Kool) vẫn không chia tay với con trai (Huỳnh Anh), bà đã tới phòng trọ của ba chị em để tìm hiểu gia cảnh của họ.

Tại đây, bà Dung thẳng thắn thể hiện thái độ ghét bỏ với Thương, không đồng ý cho cả hai tiếp tục hẹn hò. Bà Thương khẳng định: "Tôi không muốn có một đứa con dâu xuất thân như cô", "Con trai tôi một tay tôi nuôi nấng lớn khôn, tôi không thể để nó mang gánh nặng của người khác, của gia đình người khác". Thậm chí, bà còn dùng nhiều từ ngữ xúc phạm Thương: "Tôi cứ nghĩ cô lương thiện, thuần khiết cơ, nhưng khi gặp tôi thấy cô tâm cơ thật đấy", "Cô dụ dỗ nó về tận quê nhà cô, dụ dỗ nó để cưới xin, lấy pháp luật ra để che mắt người lớn".

Không những vậy, sau khi cậu em trai Minh (Sơn Tùng) làm hỏng xe của bà Dung để trả thù cho chị gái, bà Đừng đổ cho Minh đã lấy cắp số tiền lên tới 100 triệu. Bà Dung yêu cầu Thương phải chia tay với Quân thì mới đồng ý rút đơn kiện.