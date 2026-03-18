Theo Sina, mới đây paparazzi đã đăng tải một đoạn video hai diễn viên Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm hôn nhau đắm đuối giữa đêm gây chú ý cho khán giả. Điều khiến người xem xao xuyến là nụ hôn ở cổ đầy si mê cuồng nhiệt, rạo rực mà cặp đôi dành cho nhau. Nụ hôn bá đạo nhưng cũng rất nóng bỏng, đẹp không khác gì cảnh được miêu tả trong các tiểu thuyết ngôn tình. Chính vì vậy, nụ hôn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các trang mạng xã hội.

Thực tế, đây là cảnh quay từ bộ phim Ngọc Điệm Thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính. Tác phẩm lấy bối cảnh thời Quốc Dân đảng tại Trung Quốc vừa hoàn thành quá trình quay phim và chuyển sang giai đoạn hậu trường.

Trên các trang mạng xã hội khán giả khen ngợi Từ Nhược Hàm và Thừa Lỗi có khí chất rất hợp với nhau và phù hợp với một tác phẩm ngôn tình. Trong khi Thừa Lỗi lạnh lùng sắc sảo đầy nam tính, thì Từ Nhược Hàm lại đem đến cảm giác mong manh dễ tổn thương nhưng cũng rất cuốn hút.

Ngọc Điệm Thu xoay quanh Diệp Bình Quân, cô gái nghèo rời trường học để đi làm thuê tại Hội quán Tương Tây nhằm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, đúng ngày đầu tiên đi làm, cô bị cuốn vào một vụ ám sát nhắm thẳng vào Ngu Sưởng Hiên. Bình Quân trở thành kẻ bị nghi ngờ số một và đối mặt với nguy cơ mất mạng.

Để bảo toàn bản thân, cô buộc phải chấp nhận lời thách thức tàn nhẫn của thiếu gia họ Ngu. Trong vòng mười ngày, cô phải tìm ra hung thủ khiến anh suýt mất mạng. Nhưng trái ngược với sự nghiêm khắc bên ngoài, Ngu Sưởng Hiên lại che giấu một kế hoạch khác, liên quan đến thân phận, tính mạng và quá khứ của cả gia tộc.

Trong quá trình quay phim, loạt tạo hình của các nhân vật được tiết lộ nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Trong đó, Thừa Lỗi thể hiện nét nam tính, mạnh mẽ quyết đoán, khí chất cuốn hút như sinh ra để đóng phim Dân quốc.

Từ Nhược Hàm được đánh giá cao nhờ ngoại hình xinh đẹp nhẹ nhàng tinh khôi, có sức hút riêng, diễn xuất tự nhiên. Nữ diễn viên không mang vẻ đẹp sắc sảo mà có vẻ đẹp dịu dàng ấm áp như tia nắng, đồng thời mang lại năng lượng tích cực cho người đối diện.

Thừa Lỗi sinh năm 1994, là gương mặt đang lên màn ảnh Hoa ngữ, được các nhà sản xuất "o bế lăng xê" tham gia loạt tác phẩm quan trọng. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Hoan Nhan , Vân Chi Vũ , Cẩm Nguyệt Như Ca , Dữ Tấn Trường An , Còn Ra Thể Thống gì Nữa . Với gương mặt góc cạnh sắc nét, khí chất trầm ổn và phong thái phù hợp bối cảnh dân quốc, Thừa Lỗi nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý của dòng phim cổ trang, dân quốc những năm gần đây.

Từ Nhược Hàm sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nữ diễn viên từng tham gia các phim như Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được , Ngắm Trúng Tương Lai Của Em , Hoa Mùa Hạ , Thiếu Niên Minh Long