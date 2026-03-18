Hóa điên với các “tổng tài” trên màn ảnh tháng 3: Visual đẹp trai, mắt nhìn cục đá cũng tình

Yoo Yeon Seok

Yoo Yeon Seok đóng vai luật sư "có căn" nhìn thấy ma. Ảnh: VieON

Luật Sư Bóng Ma (Phantom Lawyer) có thành tích ấn tượng khi vượt 250.000 lượt xem, 4,9 sao trên VieON ngay khi lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập 1 đạt 6,3% rating toàn quốc; tập 2 tăng lên 8,7% và dẫn đầu khung giờ cuối tuần. Đáng chú ý, rating có thời điểm vọt lên 11,3%, đứng đầu chỉ số khán giả từ 20-49 tuổi.

Trong phim, Yoo Yeon Seok vào vai luật sư Shin Yi Rang, mở văn phòng tại căn nhà từng thuộc về một thầy pháp, từ đó có khả năng nhìn thấy, thậm chí bị các linh hồn nhập. Những "khách hàng từ thế giới bên kia" tìm đến anh để nhờ giải oan, tạo nên câu chuyện kết hợp giữa pháp lý, tâm linh và hài hước.

Vai diễn này nối dài thành công của Yoo Yeon Seok sau hình tượng Baek Sa Eon trong When The Phone Rings. Nếu từng gây ấn tượng với hình ảnh "tổng tài" quyền lực, lạnh lùng đứng đầu giới chính trị, thì ở Luật Sư Bóng Ma, nam diễn viên tiếp tục biến hóa với phiên bản "tổng tài luật sư" điềm đạm nhưng liên tục thay đổi tính cách mỗi khi bị nhập. Truyền thông Hàn nhận xét Yoo Yeon Seok mang đến "màn diễn xuất như bị thần nhập", qua đó tiếp tục làm mới hình tượng quen thuộc và giúp bộ phim trở thành một trong những phim mở màn đáng chú ý năm 2026.

Joo Ji Hoon

Climax có sự tham gia của Joo Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana, Oh Jung Se và Cha Joo Young. Phim xoay quanh cuộc chiến quyền lực giữa chính trị, tài phiệt và ngành giải trí. Trong đó, Joo Ji Hoon vào vai Bang Tae Seob, "công tố viên ngôi sao" xuất thân thấp nhưng quyết tâm leo lên đỉnh cao quyền lực.

Trước đó, Climax có buổi chiếu sớm hai tập đầu với hơn 100 khách tham dự. Diễn biến cuốn hút, cách dàn dựng kịch tính của đạo diễn Lee Ji Won cùng diễn xuất của dàn diễn viên đã khiến khán giả tập trung theo dõi suốt buổi chiếu. Sau khoảng 120 phút trình chiếu, nhiều tràng pháo tay vang lên tại khán phòng, cho thấy sự kỳ vọng dành cho tác phẩm.

Nhân vật Bang Tae Seob của Joo Ji Hoon được truyền thông nhận xét mang hình tượng "tổng tài" trong giới chính trị - pháp luật như lạnh lùng, quyết đoán và toan tính. Bang Tae Seob kết hôn với minh tinh Chu Sang Ah (Ha Ji Won đóng), tạo nên trục kịch tính chính của câu chuyện. Tạo hình vest lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh cùng thần thái lãnh đạo giúp Joo Ji Hoon khắc họa rõ hình ảnh người đàn ông luôn tìm cách bước lên nấc thang cao nhất trong hệ thống quyền lực.

Tại họp báo, đạo diễn Lee Ji Won còn khen nam diễn viên có "gương mặt tham vọng", rất phù hợp với nhân vật Bang Tae Seob, một "tổng tài" của giới chính trị đang lao vào cuộc chiến nguy hiểm.

Võ Điền Gia Huy

Võ Điền Gia Huy phác họa một tổng tài khác với khuôn mẫu. Ảnh: VieON

Ngay sau khi lên sóng, phim VieON Original - Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay (16 tập, đạo diễn Vũ Khắc Tuận) tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, lọt top 3 BXH thảo luận về phim ảnh theo SocialTrend của YouNet Media, nhận nhiều phản hồi tích cực về nội dung lẫn hình ảnh.

Võ Điền Gia Huy vào vai Triệu Phú, "nhị đại thiếu gia" giàu có và tinh nghịch. Để né cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt theo lời "bề trên", anh giả liệt nằm một chỗ. Trớ trêu thay, người chăm sóc lại chính là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng), cô hộ lý lanh lợi đồng thời là "oan gia" thời đi học.

Khác với kiểu tổng tài quen thuộc, Triệu Phú mang màu sắc của một thiếu gia lém lỉnh, thích trêu chọc nhưng bên trong lại si tình, sống nội tâm. Nhân vật vừa thể hiện sự ngông nghênh của "cậu ấm" sinh ra trong nhung lụa, vừa cho thấy hành trình trưởng thành khi phải đối mặt với áp lực gia đình.

Võ Điền Gia Huy cho biết: "Ban đầu Huy khá lúng túng khi casting cho vai ‘tổng tài’, bởi các hình mẫu nhân vật này vốn đã có những khuôn mẫu riêng. Huy chọn cách xây dựng Triệu Phú theo hướng gần gũi hơn, khắc họa một thiếu gia trẻ đang lớn lên qua nhiều sai lầm và học cách bảo vệ người mình yêu. Huy xem đó là nét ‘tổng tài’ riêng, một thiếu gia trẻ trên hành trình lớn lên", anh nói.

Với ba bộ phim quy tụ các hình tượng "tổng tài" khác nhau, VieON mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn giải trí hấp dẫn trong tháng 3 này.

