Năm 2026 có thể nói là một năm vô cùng sôi động của thị trường phim Việt với nhiều dự án lần lượt ra rạp, đặc biệt trong giai đoạn cận lễ khi các nhà sản xuất đồng loạt tung át chủ bài. Trong số đó, Hẹn Em Ngày Nhật Thực đang nhận được sự quan tâm sau khi trailer chính thức được công bố. Chỉ với những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã gợi mở một không khí vừa hoài niệm, vừa chất chứa nhiều cảm xúc, đủ để khiến khán giả tò mò về câu chuyện phía sau. Đặc biệt, sự tham gia của nữ chính là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân càng khiến bộ phim được chú ý.

Lấy bối cảnh một làng quê yên bình vào thập niên 90, Hẹn Em Ngày Nhật Thực xoay quanh Ân (Đoàn Thiên Ân), một cô gái lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của mẹ. Cuộc sống của Ân bắt đầu xáo trộn khi cô gặp Thiên (Khương Lê), một chàng thợ điện từ nơi khác đến, mang theo nhiều điều bí ẩn. Trái ngược với anh là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) - người đàn ông ổn định, tử tế và được gia đình Ân hết mực tin tưởng.

Ân là cô gái lớn lên trong sự đùm bọc của mẹ

Đem lòng thương Thiên làm nghề thợ điện

Tình cảm nảy sinh, nhưng cũng kéo theo mâu thuẫn. Khi Ân quyết định đi theo tiếng gọi con tim, mẹ cô (NSND Lê Khanh) kịch liệt phản đối. Một bên là tình yêu còn nhiều bất định, một bên là lựa chọn “an toàn” mà gia đình sắp đặt, Ân buộc phải đứng giữa ranh giới khó khăn nhất của tuổi trẻ: chọn hạnh phúc của mình hay làm tròn kỳ vọng của người thân.

Thanh Sơn trong vai Hải, là một bác sĩ chuẩn bạn trai nhà người ta

Nếu câu chuyện tạo tò mò bởi thế tam giác tình cảm quen mà không cũ, thì trailer lại gây chú ý mạnh nhờ những phân đoạn cảm xúc của Đoàn Thiên Ân khi đối mặt với sự phản đối của mẹ. Đặc biệt, cảnh Thiên Ân khóc ánh với mắt đỏ hoe, nước mắt rơi đẫm trên gương mặt và giọng nói thì nghẹn lại trở thành điểm nhấn cho cao trào của bộ phim. Phân cảnh cho thấy nhân vật nữ chínhc bị đặt vào thế giằng co giữa tình cảm và gia đình, tạo tình tiết dồn dập góp phần tạo nên màu sắc “ngược tâm” cho bộ phim.

Từ những gì đã hé lộ, bộ phim không đi theo hướng ngôn tình nhẹ nhàng mà thiên về khai thác xung đột nội tâm và lựa chọn cá nhân. Nhân vật nữ chính không còn là hình mẫu cam chịu mà dần thể hiện sự chủ động và quyết liệt trong việc bảo vệ tình cảm của mình.

Bên cạnh cảm xúc, phần hình ảnh của phim cũng tạo thiện cảm nhờ tông màu ấm gợi rõ không khí những năm 90. Từ ánh đèn trong nhà, khung cửa sổ phủ rèm mỏng đến những cánh đồng trải dài, tất cả đều tạo cảm giác hoài niệm. Màu phim không chỉ là lớp “filter” thẩm mỹ mà còn góp phần định hình cảm xúc, khiến câu chuyện tình yêu và gia đình trở nên gần gũi và dễ chạm hơn.

Với bối cảnh hoài niệm, câu chuyện tình cảm nhiều thử thách và phần thể hiện đang được chú ý của dàn diễn viên, Hẹn Em Ngày Nhật Thực được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý của dòng phim tình cảm Việt thời gian tới.

Bộ phim được khởi chiếu chính thức vào ngày 03.04.2026.

