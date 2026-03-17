Oscar 2026: Phim chiếu rạp Hollywood còn lâu mới hết thời!

Trong một thập kỷ qua, Nhà hát Dolby đôi khi giống như một sân khấu trình diễn của Thung lũng Silicon hơn là "thánh đường" của nghệ thuật thứ bảy. Chúng ta đã quen với việc các gã khổng lồ streaming dùng tiền tệ để tái định nghĩa Oscar - từ cú đột phá của CODA đến sự thống trị lặng lẽ của các thuật toán. Nhưng tối qua, 15/03/2026, Hollywood đã thực hiện một cuộc phản công đầy kiêu hãnh. Lễ trao giải lần thứ 98 là một bản tuyên ngôn về sự phục hưng của giá trị "Old-school" giữa thời điểm nội dung số đang dần bão hòa và bóng ma AI bắt đầu gây tranh cãi.

Sau nhiều mùa giải để các nền tảng trực tuyến dẫn dắt, các Studio truyền thống như Warner Bros. và Universal đã lấy lại vương miện. Chiến thắng 6 giải của One Battle After Another và 4 giải của Sinners (Ryan Coogler) gửi đi một thông điệp đanh thép: Đã đến lúc, Hollywood oldschool quay trở lại. Đêm qua, điện ảnh rạp chiếu đã tìm lại được nhịp đập của chính mình, chứng minh rằng dù công nghệ có tiến xa đến đâu, "cái tôi" bướng bỉnh của người nghệ sĩ và bóng tối của rạp hát vẫn là đức tin tối thượng của Hollywood.

"Cách mạng Streaming": Khi thuật toán thách thức Thánh đường

Nhìn lại lịch sử từ 5 đến 7 năm trước, Hollywood từng đứng trước một cuộc chuyển giao quyền lực tưởng chừng như không thể đảo ngược. Đó là thời điểm mà thuật ngữ "Cách mạng Streaming" không còn là một dự đoán xa vời mà đã trở thành một thực tế khắc nghiệt đối với các Studio truyền thống. Những gã khổng lồ công nghệ như Netflix và Apple TV+ không chỉ thay đổi cách chúng ta xem phim, mà còn nỗ lực tái định nghĩa lại bộ gen của giải Oscar thông qua những chiến dịch vận động hành lang tốn kém hàng chục triệu USD.

Giai đoạn này được đánh dấu bằng những "phát súng" vang dội nhắm thẳng vào trung tâm của Viện Hàn lâm. Chúng ta đã thấy Roma của Alfonso Cuarón (Netflix) biến những thước phim đen trắng nghệ thuật trở thành một hiện tượng toàn cầu, buộc giới phê bình phải thừa nhận rằng chất lượng điện ảnh đỉnh cao có thể xuất hiện ngay trên màn hình tivi. Sau đó là sự trỗi dậy của The Power of the Dog, nơi Netflix chứng minh họ sẵn sàng đầu tư cho những tầm nhìn cá nhân cực đoan nhất của các đạo diễn hạng A.

Đỉnh điểm của cuộc hoán ngôi này chính là chiến thắng lịch sử của CODA (Apple TV+). Khi một bộ phim được phát hành trên nền tảng trực tuyến giành lấy tượng vàng Best Picture, niềm tin về một tương lai nơi "rạp chiếu chỉ là phụ, streaming mới là chính" đã đạt đến mức tuyệt đối. Các nhà phân tích lúc bấy giờ đồng loạt dự đoán rằng Oscar sẽ sớm trở thành một sân chơi riêng của Big Tech, nơi các bộ phim được sản xuất dựa trên dữ liệu người dùng và các chiến dịch quảng bá kỹ thuật số sẽ thay thế hoàn toàn trải nghiệm văn hóa rạp chiếu truyền thống. Đó là một kỷ nguyên mà sự tiện lợi dường như đã chiến thắng tính tôn nghiêm, đặt Hollywood cũ vào một trạng thái báo động đỏ về sự tồn vong của chính mình.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào giai đoạn thịnh vượng nhất của các nền tảng trực tuyến, chúng ta sẽ nhận ra một nghịch lý đầy thú vị: Để được công nhận là "điện ảnh thực thụ" trong mắt Viện Hàn lâm, các gã khổng lồ streaming đã phải học cách đóng vai những kẻ bảo thủ. Hãy nhìn vào trường hợp của All Quiet on the Western Front tại lễ trao giải lần thứ 95. Dù mang nhãn hiệu Netflix, bộ phim này lại có một đời sống rất "truyền thống" với chiến dịch chiếu rạp độc quyền ngắn hạn tại châu Âu và Mỹ để đủ điều kiện tranh giải. Nó không thắng 4 tượng vàng Oscar nhờ thuật toán; nó thắng nhờ những khung hình điện ảnh rực rỡ và thiết kế sản xuất kỳ công - những thứ chỉ có thể được thẩm định trọn vẹn trong bóng tối của rạp hát.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, Netflix đã từng "mượn uy tín" rạp chiếu một cách bài bản để đưa tác phẩm của mình chạm tới tiêu chuẩn của Viện hàn lâm. Alfonso Cuarón đã buộc Netflix phải phát hành phim tại các rạp độc lập và tham gia các liên hoan phim quốc tế để khẳng định vị thế một kiệt tác, thay vì chỉ là một tệp dữ liệu trên nền tảng. Martin Scorsese được trao 160 triệu USD không phải để làm phim cho màn hình điện thoại. Netflix đã phải tổ chức các buổi Premiere hoành tráng và chiếu rạp nhiều tuần để thỏa mãn cái tôi nghệ thuật và uy tín của một tượng đài Hollywood. Và với việc ưu tiên trình chiếu phim tại rạp giới hạn trước khi lên nền tảng đã giúp tác phẩm của Noah Baumbach có được sự tôn trọng tuyệt đối từ giới chuyên môn, tạo tiền đề cho chiến thắng quan trọng sau này.

Thực tế này cho thấy một sự thật trớ trêu: Suốt nửa thập kỷ, các nền tảng streaming đã chi hàng tỷ USD để chứng minh họ là tương lai, nhưng mỗi khi muốn chạm tay vào tượng vàng, họ lại phải quay về "mượn" chiếc áo choàng của rạp chiếu. Họ hiểu rằng, để đạt tới đỉnh cao của danh vọng, một bộ phim vẫn cần một đời sống ở rạp. Chính điều này đã đặt nền móng cho cuộc đại phản công của Hollywood truyền thống vào năm 2026 - nơi các Studio lớn quyết định rằng họ chỉ cần đơn giản là quay về làm chủ cuộc chơi vốn thuộc về mình.

Sự khôi phục vị thế của rạp chiếu

Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của mùa giải năm nay chính là sự tái xác lập quyền lực của màn ảnh rộng. Suốt một thập kỷ qua, chúng ta đã dần mặc định rằng "phim Oscar" chỉ là những tác phẩm nghệ thuật khiêm tốn, xuất hiện chớp nhoáng tại rạp như một thủ tục trước khi bị đẩy lên các ứng dụng trực tuyến. Nhưng Oscar 2026 đã lật ngược thế cờ. Những người chiến thắng lớn nhất - One Battle After Another và Sinners - đều là những đại diện ưu tú cho chiến lược "Cửa sổ rạp chiếu độc quyền" (Theatrical Exclusive) tối thiểu 90 ngày của Warner Bros.

Chính sự "khan hiếm" có tính toán này đã biến việc xem phim thành một sự kiện văn hóa, nơi doanh thu phòng vé trở thành bản minh chứng đanh thép cho chất lượng nghệ thuật. Sinners của Ryan Coogler không chỉ dừng lại ở một trải nghiệm điện ảnh, mà đã trở thành một hiện tượng thương mại với con số ấn tượng $369,425,281. Sức mạnh kinh tế đó được bảo chứng bằng sự càn quét tại các lễ trao giải: từ giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại BAFTA lần thứ 79 cho đến "cú bộ tứ" tượng vàng Oscar 2026 (bao gồm Nam chính xuất sắc nhất cho Michael B. Jordan, Kịch bản gốc cho Coogler, Quay phim xuất sắc nhất cho Autumn Durald Arkapaw và Nhạc phim gốc cho Ludwig Göransson).

Trong khi đó, cuộc chơi của những ngôi sao lớn còn được hâm nóng bởi Marty Supreme. Dù dừng bước với doanh thu $179,268,333, bộ phim của nhà Safdie đã kịp tạo ra một cơn địa chấn về mặt chuyên môn với 11 đề cử tại BAFTA, 8 đề cử tại Critics' Choice và đặc biệt là 9 đề cử tại Oscar lần thứ 98. Những con số này không chỉ là thống kê; chúng là lời khẳng định rằng khán giả vẫn sẵn sàng chi trả để đổi lấy một trải nghiệm mà màn hình nhỏ không thể tải nổi. Khi các Studio chấp nhận rủi ro để giữ phim ở rạp lâu hơn, họ không chỉ thu về lợi nhuận, mà còn lấy lại được sự tôn nghiêm cho điện ảnh - nơi mỗi tác phẩm là một di sản bền bỉ chứ không phải một tệp dữ liệu vô hồn.

Mô hình "Old-school" này không hề lạc hậu. Nó là một bộ lọc chất lượng khắt khe. Khi các Studio chấp nhận rủi ro tài chính để giữ phim ở rạp lâu hơn, họ đang gửi đi một lời cam kết về giá trị nghệ thuật bền bỉ. Oscar 2026 đã chứng minh rằng khi điện ảnh được trao đủ không gian để thưởng thức, nó sẽ tạo ra những di sản thay vì chỉ là những con số thống kê lượt xem trên các nền tảng streaming. Rạp chiếu, một lần nữa, được khẳng định là thước đo duy nhất cho tầm vóc của một tác phẩm vĩ đại.

Nếu rạp chiếu là "thánh đường", thì các ngôi sao chính là những vị thần đưa tín đồ trở lại với điện ảnh. Oscar 2026 đã đánh dấu sự cáo chung của kỷ nguyên "phim thương hiệu" (IP-driven), nơi các diễn viên bị lu mờ sau những chiếc mặt nạ siêu anh hùng. Thay vào đó, chúng ta chứng kiến sự phục hưng của quyền lực ngôi sao thuần túy. Cuộc đối đầu nghẹt thở ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giữa Michael B. Jordan (Sinners) và Timothee Chalamet (Marty Surpreme) chính là hiện thân rõ nét nhất cho giá trị "Old-school" này: Khán giả ra rạp không phải vì một vũ trụ điện ảnh nào đó, mà vì sức hút nguyên tử từ chính tên tuổi trên poster.

Cuộc đua giành tượng vàng Nam chính năm nay thực sự là một màn đối đầu kinh điển giữa hai thái cực của thế hệ kế cận: Một bên là sự tinh quái, hào nhoáng của Timothée Chalamet trong Marty Supreme và bên kia là sức mạnh nội tại thô ráp của Michael B. Jordan trong Sinners. Timothée Chalamet đã mang đến một cú lột xác ngoạn mục dưới bàn tay nhào nặn của Josh Safdie. Trong vai huyền thoại bóng bàn Marty Reisman, Chalamet thoát khỏi hình ảnh "chàng thơ" thường thấy để hóa thân thành một kẻ lập dị, nhanh mồm nhanh miệng và đầy rẫy những bất ổn tâm lý giữa bối cảnh thập niên 50. Kỹ thuật của Chalamet trong Marty Supreme đạt đến độ thượng thừa khi anh làm chủ được nhịp điệu hỗn loạn đặc trưng của nhà Safdie, biến những trận đấu bóng bàn thành những màn trình diễn kịch nghệ đầy ám ảnh.

Thế nhưng, tối qua, tượng vàng đã gọi tên Michael B. Jordan - người đã thực hiện một kỳ tích mà hiếm diễn viên nào dám thử sức. Trong Sinners, dưới sự chỉ đạo của Ryan Coogler, Jordan đã cùng lúc hóa thân vào hai anh em song sinh trong một bối cảnh miền Nam nước Mỹ đầy u tối và huyền bí. Jordan phân tách hai nhân vật này bằng chính bản năng cơ thể: Từ ánh mắt chứa đựng sự hận thù của người anh đến vẻ cam chịu đầy toan tính của người em.

Sự "ngông cuồng" nghệ thuật tại Oscar 2026 đạt đến đỉnh điểm khi các hạng mục kỹ thuật vinh danh những giá trị thủ công thuần túy, một cái tát trực diện vào kỷ nguyên của những khung hình kỹ thuật số bóng bẩy nhưng vô hồn. Paul Thomas Anderson đã đưa chúng ta trở về quá khứ để định nghĩa lại tương lai khi quyết định quay One Battle After Another bằng định dạng VistaVision. Kỹ thuật quay phim nhựa khổ lớn này mang lại một nhịp điệu điện ảnh độc nhất: chậm rãi, sâu thẳm và đầy sự tôn nghiêm. Từng hạt phim (grain) hiện lên trên màn ảnh 70mm không chỉ là hình ảnh, đó là "kết cấu" của lịch sử, khiến khán giả phải nín thở dõi theo những cú máy dài mà không cần đến sự can thiệp của CGI cắt ghép vụn vặt.

Trong khi đó, Sinners của Ryan Coogler lại là một bản tuyên ngôn về bản sắc thông qua âm thanh và thị giác. Bộ phim không chỉ thắng lớn nhờ diễn xuất, mà còn nhờ sự kết hợp táo bạo giữa âm hưởng Blues nguyên thủy và tinh thần tôn vinh văn hóa da đen đầy kiêu hãnh. Coogler đã đưa một dàn nhạc giao hưởng vào phòng thu để hòa âm trực tiếp cùng các nghệ sĩ Blues, tạo ra một không gian âm nhạc vừa thô ráp, vừa lộng lẫy. Đó là thứ âm nhạc có linh hồn, bổ trợ hoàn hảo cho những khung hình chân thực, nơi bối cảnh thực tế được ưu tiên tuyệt đối để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và sức mạnh nội tại của các nhân vật.

Thậm chí, những bộ phim như Hamnet của Chloé Zhao hay Sentimental Value của Joachim Trier cũng góp phần củng cố xu hướng này. Chúng đòi hỏi một sự tập trung tuyệt đối, một "nghi thức xem phim" mà chỉ không gian rạp chiếu mới cung cấp đủ. Sự trỗi dậy của tính "độc bản" (Auteurism) này cho thấy quyền lực tối thượng đã quay về tay các đạo diễn.Đây chính là Hollywood của những thập kỷ trước - nơi kỹ thuật làm phim là một môn nghệ thuật thủ công đầy tỉ mỉ, và mỗi bộ phim là một dấu ấn cá nhân không thể sao chép. Hollywood đã quay về với bản ngã của mình, nơi những bộ phim được đo bằng độ dài của những tràng pháo tay và sức nặng của cảm xúc thực tại rạp, thay vì những con số thống kê lượt xem vô hồn trên các ứng dụng trực tuyến.

Viện Hàn lâm vẫn yêu điện ảnh truyền thống

Sự trỗi dậy của Hollywood "cựu trào" tại Oscar 2026 không phải là một sự tình cờ, mà là một cuộc phản kháng có chủ đích từ chính DNA của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Đối với các thành viên Viện Hàn lâm, một bộ phim không chỉ là một tệp dữ liệu được giải mã bởi các pixel; nó chỉ thực sự "sống" và hít thở khi được phóng chiếu trên một tấm màn bạc khổng lồ trong bóng tối của rạp hát.

Lý do Hollywood đang quay lại rạp chiếu, trước hết, nằm ở sự bảo thủ đầy lãng mạn này. Trong tâm thức của những người làm nghề, rạp chiếu phim là bộ lọc cuối cùng của chất lượng nghệ thuật. Khi xem một tác phẩm như One Battle After Another tại rạp, chúng ta được chiêm ngưỡng sự kỳ công của thiết kế sản xuất, độ sâu của trường ảnh phim nhựa, và sự cộng hưởng của âm thanh hiện trường - những chi tiết vốn dễ dàng bị san phẳng bởi các thuật toán nén dữ liệu của nền tảng streaming. Sự "không thể thỏa hiệp" về mặt kỹ thuật này chính là những thứ mà sự tiện lợi của streaming không thể mang lại - dù bạn có sở hữu một rạp chiếu phim mini tại gia.

Hơn cả vấn đề kỹ thuật, rạp chiếu phim còn là nơi duy nhất bảo tồn "tính nghi lễ" của việc thưởng thức điện ảnh. Tại rạp, khán giả buộc phải từ bỏ quyền năng của chiếc điều khiển từ xa, từ bỏ sự xao nhãng của điện thoại để dâng hiến trọn vẹn sự tập trung cho tầm nhìn của đạo diễn. Chính sự kết nối về mặt cảm xúc giữa hàng trăm con người cùng nín thở trong một khoảnh khắc đã tạo ra sức mạnh cộng hưởng mà không màn hình gia đình nào có thể mô phỏng. Viện Hàn lâm hiểu rằng, nếu họ để mất rạp chiếu, họ sẽ mất đi cái "thánh đường" duy nhất có thể bảo chứng cho tầm vóc của một tác phẩm vĩ đại.

Oscar 2026 gửi đi một thông điệp đanh thép: Streaming có thể mang lại sự tiện lợi và doanh số, nhưng rạp chiếu mới là nơi ban tặng sự bất tử. Khi những lá phiếu được gửi đi, các thành viên Viện Hàn lâm đã chọn những bộ phim đòi hỏi khán giả phải rời khỏi ghế sofa, vì họ tin rằng điện ảnh đích thực là một hành trình đi tìm sự kết nối giữa người với người thông qua màn ảnh rộng - một nghi thức thiêng liêng giúp phân tách giữa việc "tiêu thụ nội dung" và "thưởng thức nghệ thuật".

Việc streaming học theo mô hình Hollywood cũ không chỉ là một chiến thuật tranh giải, mà còn là một sự thừa nhận về mặt văn hóa. Họ hiểu rằng để thắng giải Phim hay nhất, tác phẩm của họ phải tạo ra được thứ cảm giác mà mọi người đều đang bàn tán về một bộ phim khi họ vừa bước ra khỏi phòng vé, chứ không phải khi họ đang lướt điện thoại trên giường. Các nền tảng hiện nay sẵn sàng đầu tư vào những chiến dịch Premiere hoành tráng, những chuyến cinetour dài ngày và các chiến dịch in ấn poster truyền thống.

Nghịch lý thay, chính sự thay đổi này của các nền tảng streaming đã vô tình củng cố lại vị thế của rạp chiếu. Khi ngay cả "kẻ thù" lớn nhất cũng phải mượn thánh đường của bạn để tìm kiếm sự thừa nhận, thì đó là lúc quyền lực của rạp chiếu được khẳng định một cách tuyệt đối nhất. Oscar 2026 chính là bằng chứng cho thấy sự giao thoa kỳ lạ này: Streaming không còn cố gắng thay thế Hollywood; họ đang cố gắng trở thành Hollywood. Và trong cuộc đua đó, rạp chiếu phim một lần nữa trở thành vạch đích duy nhất cho mọi giấc mơ vĩ đại.

Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu chúng ta vội vã tuyên bố về "cái chết của streaming" sau dư chấn của Oscar 2026. Thực tế, những gì đang diễn ra không phải là một cuộc tiêu diệt, mà là một cuộc tái định vị trật tự. Hollywood đang bước vào một hệ sinh thái lai, nơi rạp chiếu và các nền tảng số không còn là kẻ thù sinh tử, mà là hai mắt xích bổ trợ cho nhau trong một chuỗi giá trị nghệ thuật và thương mại mới.

Trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy sự phân cực rõ rệt nhưng đầy logic trong cách phát hành. Những dự án Blockbuster hoặc những bản hùng ca đòi hỏi kỹ thuật thượng thừa như của các đạo diễn lớn sẽ luôn lấy rạp chiếu làm "pháo đài" duy nhất để bảo chứng cho quy mô và doanh thu. Ngược lại, những bộ phim nghệ thuật nhỏ, phim độc lập mang tính thử nghiệm cao hoặc các dự án tài liệu sẽ tìm thấy sự sống bền bỉ trên các nền tảng Streaming - nơi chúng có thể tiếp cận tệp khán giả ngách trên toàn cầu mà không phải chịu áp lực khổng lồ từ chi phí vận hành rạp.

Cuộc cách mạng thực sự của năm 2026 không phải là việc rạp chiếu giành chiến thắng hoàn toàn, mà là việc Hollywood đã tìm ra cách để "hòa giải". Streaming cung cấp nguồn lực tài chính dồi dào, trong khi rạp chiếu giữ lại linh hồn và giá trị di sản. Đây chính là một hệ sinh thái bền vững hơn, nơi mỗi tác phẩm đều được đặt vào đúng không gian mà nó thuộc về, đảm bảo rằng điện ảnh sẽ luôn có chỗ đứng cho cả sự tiện lợi của công nghệ lẫn sự thiêng liêng của màn ảnh rộng.

Sự trở lại của những giấc mơ trên màn ảnh lớn

Oscar 2026 có thể không phải là một điểm dừng chân, mà là dấu hiệu mở đầu cho một chu kỳ mới của lịch sử điện ảnh. Đã từng có lúc, chúng ta tin chắc rằng streaming chính là tương lai duy nhất, một thực thể không thể tránh khỏi sẽ nuốt chửng mọi rạp hát truyền thống để đưa nghệ thuật vào lòng bàn tay mỗi người. Nhưng đêm trao giải vừa qua đã chứng minh một điều thú vị và đầy hy vọng: Trong một thời đại bị thống trị bởi thuật toán và những màn hình nhỏ bé, Hollywood vẫn giữ vững đức tin vào sức mạnh của màn ảnh rộng.

Chiến thắng của những đạo diễn như Paul Thomas Anderson hay Ryan Coogler là lời nhắc nhở rằng điện ảnh không chỉ là việc "tiêu thụ nội dung". Sau tất cả, điều khán giả tìm kiếm trong bóng tối của rạp hát không chỉ là một bộ phim để xem cho qua giờ, đó là một trải nghiệm điện ảnh đúng nghĩa. Đó là cảm giác nín thở cùng hàng trăm người lạ khi đối diện với những khung hình 70mm choáng ngợp, là sự rung động trước những âm thanh tí tách dội hai bên tai, và là việc dâng hiến trọn vẹn sự tập trung cho một tầm nhìn nghệ thuật không bị ngắt quãng. Chừng nào con người còn khao khát được kết nối, chừng nào chúng ta vẫn muốn được cùng nhau khóc, cười và sững sờ trước cái đẹp, thì màn ảnh lớn vẫn sẽ là thánh đường duy nhất nơi những huyền thoại thực sự được sinh ra.

Cuối cùng thì, điện ảnh chân chính đã không chết, nó chỉ đang trở về với chính bản ngã huy hoàng nhất của mình.