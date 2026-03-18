Nói đến tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hàn, Lee Min Ho gần như là cái tên không có đối thủ. Từ thời Vườn Sao Băng cho đến tận hiện tại, visual của anh luôn nằm trong top đầu showbiz, đứng một mình thì sáng khung hình, còn đứng cạnh ai cũng dễ khiến đối phương bị lu mờ. Thế nhưng, ngay cả khi gần như chưa từng bị thua kém về visual, Lee Min Ho cũng từng có khoảnh khắc hiếm hoi bị lấn át. Những hình ảnh này gần đây bất ngờ bị netizen đào lại, và nhân vật chiếm spotlight của tài tử Hàn Quốc chính là Bành Vu Yến.

Cụ thể, tại một sự kiện diễn ra vào năm 2019, Lee Min Ho ngồi kế Bành Vu Yến - nam thần đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Chỉ là một bức ảnh chụp chung nhưng khi đặt hai gương mặt mỹ nam cạnh nhau đã khiến MXH bàn tán không ngớt và bắt đầu phân định "thắng thua".

Thời điểm đó, Lee Min Ho vừa xuất ngũ chưa lâu. Dù vẫn giữ được nét điển trai vốn có nhưng gương mặt có phần tròn hơn, đường nét không còn sắc sảo như thời kỳ đỉnh cao. Ngược lại, Bành Vu Yến lại xuất hiện với phong độ ổn định: gương mặt bảnh bao nét nào ra nét nấy, nam tính, nụ cười tỏa nắng cùng thần thái cực kỳ cuốn hút. Nhìn vào khung hình, dân tình khẳng định rõ ràng Bành Vy Yến là người thu hút ánh nhìn hơn.

Điều bất ngờ hơn là Bành Vu Yến sinh năm 1982, hơn Lee Min Ho tới 5 tuổi nhưng khi ở cạnh nhau, giữa 2 tài tử gần như không có bất kỳ khoảng cách tuổi tác nào. Thậm chí, chính khí chất trưởng thành cùng thần thái tự tin đã giúp anh "ăn đứt" đàn em trong khoảnh khắc này.

Không phải ngẫu nhiên mà Bành Vu Yến lại có thể tạo nên màn áp đảo visual gây xôn xao như vậy. Nam diễn viên vốn là một trong những nam thần hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng với hình tượng nam tính, kỷ luật, đặc biệt là về thể hình nên anh thậm chí còn được ví như "tượng thần Hy Lạp đời thực".

Bành Vu Yến không theo đuổi hình tượng mỹ nam trắng trẻo, thư sinh như số đông bấy giờ mà xây dựng phong cách nam tính, rắn rỏi. Trong nhiều lần khoe body trên màn ảnh, đặc biệt là những cảnh bán nude gây sốt, nam diễn viên khiến khán giả choáng ngợp với từng đường nét cơ bắp săn chắc, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo. Visual ấy không phải do may mắn, mà là kết quả của quá trình tập luyện khắc nghiệt, đủ để Bành Vu Yến định nghĩa lại hai chữ “mỹ nam” của màn ảnh theo một chuẩn mực hoàn toàn khác.

Sinh năm 1982 tại Đài Loan, Bành Vu Yến từ sớm được 1 đạo diễn để mắt và mời tham gia bộ phim Tình Yêu Bì Thư Trắng, sự nghiệp của anh cũng rẽ hướng từ đó. Nhờ ngoại hình nam tính, thể lực tốt và khả năng hành động ấn tượng, anh nhanh chóng bật lên, thậm chí được Hồng Kim Bảo nhận làm đệ tử năm 2014. Bành Vu Yến ghi dấu qua loạt phim như Hoàng Phi Hồng, Hành Động Sông Mekong, Tà Không Thắng Chính và sớm được đề cử tại Kim Chung, Kim Mã.

Trước năm 2018, Bành Vu Yến gần như là hình mẫu nam thần hoàn hảo của màn ảnh Hoa ngữ: đẹp, giỏi, kín tiếng đời tư và có sức hút lớn với công chúng. Thậm chí, nhiều mỹ nhân như Dương Tử hay Âu Dương Na Na cũng công khai là fan của anh, đủ thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ của nam tài tử Đài Loan.

Sau đó, Bành Vu Yến vướng ồn ào “cướp chỗ” của Lý Băng Băng tại Đêm hội Điện ảnh Weibo, bị cho là không nể vai vế trong showbiz. Có thông tin anh bị phong sát ngầm, mất tài nguyên phim ảnh và còn dính thêm loạt tố cáo mắc bệnh ngôi sao, khiến sự nghiệp lao dốc. Dù tên tuổi không còn vang dội như xưa, nhưng khi nhắc đến Bành Vu Yến, khán giả đều không quên được một mỹ nam hoàn mỹ từ body đến nhan sắc đình đám một thời trên màn ảnh.

