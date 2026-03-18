Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nếu tình yêu gà bông của cặp đôi Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng ghi điểm nhờ sự đáng yêu thì Lê Phương lại "đốt" mạng xã hội theo một cách tuyệt đối quyến rũ, càng táo bạo càng cuốn. Chỉ với vài phân đoạn ngắn, nữ diễn viên U40 đã tạo ra loạt câu thoại khiến dân tình nghe xong phải replay liên tục và bàn tán rần rần trên MXH.

Lê Phương thoại cực táo bạo trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Trong phim, Lê Phương và Quốc Huy vào vai Phương Khánh - Đức An, bắt đầu mối quan hệ từ tình một đêm. Ngay từ những phân đoạn đầu, Lê Phương đã gây sốc với màn thả thính cực "cháy". Khi được hỏi "Cô có bận gì không?", cô thản nhiên đáp lại "Bận công chuyện hay bận đồ?", rồi tự tin chốt hạ "Được!" khi đối phương hỏi tiếp "Không bận gì được không?". Những câu thoại này nghe vừa đậm chất ngôn tình vừa "hoang dã", nhưng nhờ diễn xuất tự nhiên của cả hai lại trở nên tình tứ, cuốn hút, không hề sến sẩm khiến khán giả nổi da gà.

Không dừng lại ở đó, nhân vật của nữ diễn viên U40 còn thể hiện đẳng cấp tán tỉnh khi chủ động tìm đến nơi làm việc của đối phương. Trước lời từ chối khéo, cô vẫn bình tĩnh đáp: "Thì anh cứ khám đi, tôi là bệnh nhân đặc biệt của anh mà". Những màn thả thính như sách mẫu này khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú, bảo sao không viral.

Không chỉ với Quốc Huy, Lê Phương còn gây ấn tượng với màn đáp trả đầy tinh tế nhưng vẫn cực táo bạo với trai trẻ. Thay vì nói lời từ chối, cô chỉ mỉm cười và buông câu "Em thơm quá à, thơm mùi sữa". Câu thoại này đã khiến MXH bùng nổ với loạt bình luận như "Thoại chiến cỡ đó", "Trời ơi bà Lê Phương, quá trời bà rồi", "Ánh mắt nụ cười của chị quá đỉnh", "Chấn động, chị quậy quá"…

Ngoài lời thoại, Lê Phương còn khiến khán giả bất ngờ với màn lột xác hình tượng. Vào vai Phương Khánh - một người phụ nữ từng trải, độc lập và không ngại chủ động trong tình cảm, cô mang đến một "vibe" hoàn toàn khác: vừa sắc sảo, vừa quyến rũ, lại có chút bí ẩn và nguy hiểm. Từ mái tóc đỏ nổi bật, cách ăn mặc gợi cảm, phóng khoáng cho đến ánh mắt, thần thái, tất cả đều toát lên sự tự tin và làm chủ, khác xa hình ảnh quen thuộc.

Bởi trước đó, khán giả gần như đã quen với một Lê Phương "khổ sở", gắn liền với những vai hiền lành, cam chịu, lúc nào cũng ở thế bị tổn thương trong các phim như trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Đôi Mắt Của Trái Tim, Nước Mắt Chảy Ngược, Trận Đồ Bát Quái... Chính vì vậy, vai diễn lần này không chỉ gây bất ngờ mà còn khiến khán giả thích thú khi thấy cô dám thử một hình ảnh gai góc, sắc sảo và sexy hơn hẳn.

Có thể nói, với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Lê Phương không chỉ gây bão bởi nhan sắc lên hương mà còn bởi năng lượng diễn xuất đầy tự tin, táo bạo. Đây là một cú "lật" hình tượng của nữ diễn viên U40 khiến ai xem cũng phải bất ngờ.