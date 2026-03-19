Quỳnh Kool bị miệt thị ngoại hình

Hiện tại, Quỳnh Kool đang gây chú ý khi đóng vai chính trong phim truyền hình Bước Chân Vào Đời. Nhân vật của cô là Thương - một người chị đảm đang chịu khó trong một gia đình nghèo mà cha mẹ mất sớm. Thương phải chăm lo cho hai người em còn đang đi học và ở tuổi nổi loạn.

Trong tập 11, tình tiết Thương đến nhà bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) dự sinh nhật gây tranh cãi vì nữ diễn viên trang điểm quá trắng, sắc mặt nhợt nhạt bị khán giả chê "giống ma". Sau đó, Quỳnh Kool đã chia sẻ trên trang cá nhân về ngoại hình trong phim của mình.

Quỳnh Kool bị lỗi trang điểm trong một tập phim Bước Chân Vào Đời

Khán giả chê nữ diễn viên giống ma

"Đọc comment thấy mọi người chê tóc tai rũ rượi, make up như 'ma', mình cũng phải tự soi lại gương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Cô này trong phim gánh nguyên kho drama trên vai, tâm trạng còn chưa gỡ xong thì lấy đâu ra mood làm beauty blogger. Đi ra mắt nhà người yêu đã là cố lắm rồi. Váy là em trai em gái chuẩn bị cho, make up cũng mấy đứa em lo luôn. Chứ để cô ấy tự chuẩn bị chắc buộc tóc đại rồi đi luôn hoặc thả tóc rơi tự do như ngôn tình. Nên thôi mọi người thông cảm cho một cô gái đang 'ôm cả bầu trời tâm sự', visual có hơi âm u xíu cũng hợp hoàn cảnh mà", Quỳnh Kool viết.

Bên cạnh một số khán giả nhận xét vui vẻ hài hước về cách trang điểm của Quỳnh Kool, còn có không ít người lợi dụng việc bày tỏ cảm xúc về vai diễn mà xúc phạm nữ diễn viên. Trong đó, một người bình luận "Mặt thẩm mỹ nhìn vào đơ" kèm theo một từ văng tục.

Quỳnh Kool không e ngại trước sự xúc phạm của vị khán giả kém duyên, nữ diễn viên thẳng thắn đáp lại: "Dạ anh ở em không bắt anh phải khen Quỳnh Kool đẹp hay cái gì, nhưng anh buông câu... là muốn block anh luôn rồi đấy. Mình là con người với nhau sao mình có thể buông những câu thiếu tôn trọng vậy ạ".

Có thể thấy, Quỳnh Kool luôn mở lòng đón nhận ý kiến trái chiều của khán giả và có sự giải thích, tương tác lại với người xem. Tuy nhiên, cô không chấp nhận việc bị miệt thị ngoại hình, xúc phạm bởi những từ ngữ thiếu chuẩn mực.

Khi biết Quỳnh Kool bị bắt nạt trên MXH, nhiều khán giả để lại bình luận rằng họ rất thích vai diễn của nữ diễn viên và khen ngợi cô: "Thương xinh lắm, chỉ là đang đóng đúng vai đúng hoàn cảnh thôi", "Quỳnh vai diễn nào cũng rất đạt. Rất rất xinh luôn nữa".

Trong Bước Chân Vào Đời , những khó khăn liên tục ập đến với Thương, đó là khi đứa em trai Minh (Sơn Tùng đóng) ngỗ nghịch hết lần này đến lần khác phạm lỗi, tỏ ra bướng bỉnh, thậm chí buông những lời nói lạnh lùng hư hỏng khiến cô đau lòng. Trong tập 12, Minh muốn trút giận thay chị nên đã đập phá xe của bà Dung, sau đó khiến bà ta đánh mất 100 triệu. Bà Dung lợi dụng điều này gây sức ép, buộc Thương phải rời xa Quân, nếu không sẽ kiện Minh, làm hỏng tương lai của cậu.

Quỳnh Kool xinh đẹp trong những tạo hìnhkhác

Trong đó, có nhiều người xem đánh giá cao khả năng diễn xuất cảnh khóc của Quỳnh Kool. Họ bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của Thương, đau lòng khi cô bất lực trước đứa em hỗn hào hay khi cô phải gồng mình lên trước những khó khăn trong cuộc sống. Thương càng khổ, khán giả càng yêu mến cô hơn bởi người xem cảm thấy thương cảm cho cô gái trẻ không được hưởng quãng thời thanh xuân tươi đẹp vui vẻ mà phải "làm mẹ, làm cha" quá sớm.

Đặc biệt cảnh khóc của nữ diễn viên sinh năm 1995 làm lay động trái tim khán giả vì cảm xúc rất chân thật. Sự bất lực, uất ức, thất vọng, giận dữ của nhân vật Thương được Quỳnh Kool được thể hiện rõ nét. Bầu không khí như trùng xuống giống như mỗi bậc cha mẹ anh chị nhìn thấy đứa con mình thương yêu đang đi sai đường nhưng chẳng thể kéo nó lại.

Bên cạnh đó, công chúng cũng nhận xét Quỳnh Kool có gương mặt hiền hậu dễ mến, vì vậy khi cô chịu uất ức, người xem cũng khóc cạn nước mắt cùng nữ diễn viên.

Nữ diễn viên được khen diễn hay, khóc xúc động

Có thể nói, cảnh khóc là điểm mạnh trong diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1995. Cô không chỉ khóc giàu cảm xúc mà còn rất đẹp. Có lẽ vì vậy, các đạo diễn nhà sản xuất cũng thường giao cho Quỳnh Kool những nhân vật có chịu nhiều tổn thương, để phát huy hết thế mạnh của cô.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh Búp Bê, Hãy Nói Lời Yêu, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nàng Dâu Order, Hướng Dương Ngược Nắng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Quỳnh Kool ngày càng được khen ngợi về diễn xuất, nhan sắc thăng hạng. Khán giả còn ví cô giống như Phạm Băng Băng với gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng nổi bật.