Bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã chính thức "đăng đỉnh", đứng top 1 tất cả các chỉ số trên nền tảng trực tuyến, đánh bại tác phẩm Bạch Nhật Đề Đăng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên cạnh đó, tạo hình hồ ly ngàn năm của Cúc Tịnh Y trong phim cũng nhận được rất nhiều lời khen của khán giả.

Theo Sina, đạo diễn Quách Kính Minh có thể được coi là người có thẩm mỹ cao nhất giới giải trí Hoa ngữ. Những bộ phim ngôn tình do anh cầm trịch luôn được khán giả khen ngợi hết lời vì trang phục lộng lẫy xa hoa, cùng cách trang điểm cầu kỳ tôn lên nhan sắc của dàn diễn viên. Thậm chí, khi quay phim Vân Chi Vũ, Quách Kính Minh còn tự tin tuyên bố với các nghệ sĩ: "Sẽ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất tuổi 20 của các em".

Tạo hình hồ yêu của Cúc Tịnh Y trong phim được khen đẹp

Nữ diễn viên thể hiện trọn vẹn sự ma mị của nhân vật

Đồng thời, cô còn có nét mong manh sương khói

Tương tự, trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, đoàn phim đã giúp hai diễn viên chính Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh nâng tầm nhan sắc, hóa thành những nàng hồ ly quyến rũ ma mị khiến người xem không thể rời mắt.

Đặc biệt, khán giả nhận xét trang điểm kiểu hồ ly rất hợp với Cúc Tịnh Y vì làm nó nữ diễn viên trở nên linh động, quyến rũ hơn. Vai diễn như được đo ni đóng giày cho mỹ nhân 4.000 năm có một.

Cúc Tịnh Y mới gây ấn tượng với bộ ảnh nữ thần bóng đêm

Phong cách vừa thánh khiết kết hợp với mắt khói sắc sảo

Bộ ảnh ngay lập tức gây sốt trên các trang MXH

Cúc Tịnh Y biến hóa trong mỗi lần xuất hiện

Thực tế, Cúc Tịnh Y chỉ cao 1m45, và thường gây tranh cãi vì cho rằng cô đã chỉnh sửa ngoại hình trước khi nổi tiếng. Nhưng điều này cũng không thể làm giảm sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1994.

Vóc dáng nhỏ bé giúp cô trở nên thanh thoát hơn trong các bộ đồ cổ trang. Đồng thời, quá khứ làm ca sĩ thần tượng giúp nữ diễn viên thướt tha khi di chuyển, tạo cảm giác thoát tục.

Ở vai trò là diễn viên, Cúc Tịnh Y có nhiều tạo hình cổ trang đẹp khiến người xem mê mẩn. Nữ diễn viên có vóc dáng nhỏ, gương mặt xinh đẹp thanh thoát, đường nét tinh tế. Từ khi bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn, Cúc Tịnh Y đã không ít lần chinh phục trái tim khán giả bằng vô số những tạo hình đẹp, đặc biệt là ở các bộ phim cổ trang. Nhìn ngắm nhan sắc của Cúc Tịnh Y, chẳng ai có thể ngờ được thực ra, cô chỉ cao 1,45m mà thôi.

Cúc Tịnh Y chỉ cao 1m45 nhưng có khí chất nổi bật

Cô thường xuyên có các bộ ảnh chụp theo khí chất của nhân vật

Nhắc đến những tác phẩm nổi tiếng nhất của Cúc Tịnh Y, cái tên đầu tiên mà người ta nghĩ đến chắc chắn là Vân Tịch Truyện . Bộ phim có nội dung cuốn hút, đặt nền móng cho sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên với các tác phẩm như Cửu châu: Thiên Không thành, Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ 2019, Thư sinh xinh đẹp, Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi .

Năm 2024, Cúc Tịnh Y khiến khán giả "sốc visual" với hình tượng ác nữ Thượng Quan Chỉ trong phim Hoa Gian Lệnh . Bên cạnh đó, loạt hình ảnh đẹp nao lòng của mỹ nhân 32 tuổi ở Nguyệt Lân Ỷ Kỷ khiến khán giả mong chờ hơn bao giờ hết.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ là dự án cổ trang đình đám có kịch bản được lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Vấn Tâm, đồ đệ của Tiểu Duy trong Liêu Trai Chí Dị. Nội dung phim kể về hành trình tìm kiếm sức mạnh Long Thần và tiêu diệt yêu quái Cửu Anh của 4 nhân vật Lộ Vu Y, Vũ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn cùng với Ký Linh.

Trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, Cúc Tịnh Y có hơn 10 tạo hình đã được tiết lộ từ khi quay và bộ trang phục nào cũng quyến rũ, có sức hấp dẫn riêng. Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên vốn có thân hình nhỏ nhắn nhờ đó rất hợp trang phục cổ trang.

Cúc Tịnh Y được khen diễn xuất tiến bộ

Vai diễn Lộ Vu Y của cô cuốn hút người xem

Ngoài đời, Cúc Tịnh Y thu hút khán giả nhờ màu sắc cá tính riêng biệt. Nhiều blogger thời trang khẳng định "Cúc Tịnh Y nuôi sống nửa giới làm đẹp" vì những phong cách trang điểm, chụp ảnh của nữ diễn viên liên tục gây sốt và tạo cơ hội cho các hot girl mạng "đu trend" để trở nên xinh đẹp thần tiên thoát tục như Cúc Tịnh Y.

