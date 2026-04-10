Mới đây, một đoạn clip cũ của Lưu Diệc Phi khi mới 16 tuổi bất ngờ được "đào" lại và nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Không cần makeup cầu kỳ hay góc quay chuyên nghiệp, chỉ là khoảnh khắc nữ diễn viên ngồi trò chuyện và mỉm cười nhẹ nhàng trước ống kính cũng đủ khiến người xem "đứng hình" vì nhan sắc quá đỗi hoàn hảo.

Video gây bão của Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi

Trong clip, Lưu Diệc Phi xuất hiện với mái tóc đen dài tự nhiên, gương mặt gần như không tì vết. Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là nụ cười hở lợi - chi tiết vốn thường bị xem là điểm trừ nhan sắc - nhưng ở người đẹp lại trở thành nét duyên rất riêng. Khi cười, toàn bộ đường nét khuôn mặt Lưu Diệc Phi đều bừng sáng: mắt cong nhẹ, má ửng hồng, thần thái vừa trong trẻo vừa có chút kiêu kỳ, tiểu thư. Ở tuổi 16, cô đã sở hữu khí chất mà nhiều người phải mất cả chục năm vẫn khó mà có được.

Trong Cbiz, Lưu Diệc Phi là mỹ nhân hiếm hoi vừa gây sốc visual ngay từ cái nhìn đầu tiên, vừa khiến người ta càng nhìn càng mê. Từ sống mũi, đôi mắt đến đường viền khuôn miệng tưởng như là khuyết điểm nhưng lại đều hài hòa đến mức khó có thể chê được. Ngay cả những góc quay cận mặt cũng không làm giảm đi thần thái của cô, khiến dân tình phải xuýt xoa đây đúng là người đẹp không góc chết.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng gần như bùng nổ vì visual này: - Từ khuôn mặt, tóc tai đến từng đường nét đều đẹp hoàn hảo, nhìn góc nào cũng thấy xinh. - Cười hở lợi mà vẫn đẹp thế này thì đúng là đỉnh cao nhan sắc rồi. - Hồi đó vừa trong sáng, vừa có chút bướng bỉnh, vibe mê không chịu nổi. - Không phải tự nhiên mà gọi là "thần tiên tỷ tỷ’ đâu" suốt mấy chục năm qua đâu. - Vừa xinh kiểu hiện đại, mà vào vai cổ trang cũng hợp lắm cơ. Tầm 1.000 năm trước thì chắc chắn vẫn sẽ là mỹ nhân. - Người hiếm hoi cười hở lợi mà vẫn đẹp. Quan trọng là cô ấy biết điều đó nên còn chẳng có ý định đi thẩm mỹ. - Tuổi đôi mươi của cô ấy đúng kiểu mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.

Thực tế, danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi không chỉ đến từ một vai diễn mà là sự công nhận xuyên suốt nhiều năm. Khi bước vào dòng phim cổ trang, người đẹp họ Lưu gần như trở thành chuẩn mực nhan sắc, mỗi lần xuất hiện là một lần khiến dàn mỹ nhân xung quanh "lép vế". Từ khí chất thanh tao đến thần thái thoát tục, tất cả tạo nên cảm giác như nhân vật bước ra từ thế giới khác.

Hay khi tham gia các dự án phim hiện đại, Lưu Diệc Phi vẫn chứng minh được đẳng cấp đại minh tinh với vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế mà nổi bật theo cách riêng. Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo hình phức tạp, cô vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn chỉ bằng thần thái và gương mặt hài hòa hiếm có. Đáng nói, dù ở trong "chiều không gian" nào thì cô nàng vẫn luôn tỏa với và tự tin với nụ cười hở lợi đã làm nên thương hiệu của mình.

Giữa vô số tiêu chuẩn nhan sắc thay đổi theo thời gian, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được vị trí hàng đầu mà không cần cố gắng gây sốc hay chạy theo xu hướng. Và có lẽ, điều khiến cô khác biệt chính là việc nhan sắc ấy không chỉ đẹp mà còn có khí chất, thứ khiến nữ diễn viên luôn có hào quang trong mắt mọi người. Nhìn lại đoạn clip năm 16 tuổi, người ta mới hiểu vì sao suốt bao năm qua, danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" chưa từng thuộc về ai khác.

Nguồn: Ký Giả Trung Hoa