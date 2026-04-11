Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang là cái tên thu hút đông đảo người xem trên màn ảnh Việt. Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim được gọi vui là “kịch bản 3 xu, diễn viên 3 tỷ” bởi câu chuyện trong phim quá quen thuộc nhưng được nâng tầm nhờ diễn xuất giàu cảm xúc của dàn cast. Nếu ở những tập đầu, phim mang màu sắc tươi sáng, dễ thương thì càng về sau, mạch phim càng siết chặt, đẩy cảm xúc lên cao trào. Và tập 9 chính là khởi đầu cho sóng gió sau này của đôi chính Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) và Thanh Tâm (Lê Tam Triều Dâng).

Trước đó ở tập 8, mối quan hệ giữa Triệu Phú và Thanh Tâm đang tiến gần với nhau hơn khi nhà trai đã thổ lộ tình cảm với nhà gái. Người xem tin rằng chỉ cần thêm một bước nữa thôi, cả hai sẽ chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, mẹ của Phú bất ngờ xuất hiện, kéo cả 2 trở lại thực tại.

Không chỉ phản đối, bà còn dồn Thanh Tâm vào thế bị công kích khi gán cho cô việc che giấu bệnh giả liệt của Phú, coi đó là hành vi gian dối. Từ nghi ngờ, bà chuyển sang mỉa mai, cho rằng Thanh Tâm đang “dụ dỗ” con trai mình bằng cái gọi là tình yêu. Đỉnh điểm là câu nói nặng nề: “Những chiêu trò của loại gái như cô, tôi không lạ gì” xúc phạm đến danh dự của Thanh Tâm.

Triệu Phú lúc này không thể im lặng. Anh bộ lộ sự bất bình với mẹ, đồng thời khuyên Thanh Tâm rời đi để tránh va chạm. Còn Thanh Tâm, giữa một bên là cảm xúc vừa kịp nhen nhóm, một bên là sự tổn thương ập đến bất ngờ, vẫn chọn cách giữ bình tĩnh. Cô xin lỗi vì đã che giấu sự thật, chào người mẹ và lặng lẽ rời đi.

Kết cảnh phim này là một cái ôm giữa 2 người trẻ khiến khán giả phải tua đi tua lại nhiều lần. Đó không phải một cái ôm trọn vẹn mà chỉ là một cái ôm lướt qua chưa đầy 1 giây. Triệu Phú ôm cô gái mình thương trong bất lực, cố níu lấy Thanh Tâm, nhưng chỉ kịp chạm thoáng qua trước khi cô bước đi. Cái ôm này vừa ngọt vì đó là phản xạ bản năng của tình cảm, vừa đau vì Triệu Phú lúc này không đủ can đảm giữ người kia lại.

Chi tiết này nhanh chóng trở thành điểm nhấn của tập 9 và viral trên MXH. Điều đáng nói là theo chia sẻ từ chính đạo diễn, cảnh ôm này thực chất không hề có trong kịch bản ban đầu. Đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên của nam chính trong lúc quay, và cũng chính chi tiết này khiến dân tình càng thêm “đứng ngồi không yên”. Bởi khi một khoảnh khắc không nằm trong kịch bản mà vẫn chạm đến cảm xúc mạnh như vậy thì rất khó để tin rằng đó chỉ đơn thuần là diễn xuất.

Chính đạo diễn xác nhận nam chính tự biên tự diễn

Dân tình sau khi xem cũng không ngừng xuýt xoa cho cái ôm đầy tình tứ này. Nhìn cách Võ Điền Gia Huy khựng lại rồi buông tay trong bất lực, nhiều người thậm chí khẳng định nam chính không khác gì đang yêu thật. Bởi thực tế, "hint" giữa Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng đã xuất hiện từ lâu khi từ trên phim lẫn ngoài đời cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, tương tác thoải mái, gần gũi.

Một số bình luận của netizen: - Không có trong kịch bản nha - Đây không còn là Phú nữa, mà là chính Gia Huy đang phản ứng - Cái ôm đó, thật sự rất rất ăn điểm - Xin hỏi biên kịch đã trải qua những gì để có cái ôm đúng lúc vậy? - Đạo diễn nói không bắt ôm kìa - Tôi lụy khúc này quá, diễn viên Việt Nam mà diễn đỉnh cỡ này luôn, 2 đứa nó đẹp điên - Đạo diễn bảo tự ôm mom ơi - Tôi cũng thích khúc này Huy diễn hay quá, thích cái cách Triệu Phú bảo vệ người mình yêu, thích cả cái ôm ghì Tâm lại, luỵ cặp này quá trời - Cái ôm cái ấm lòng luôn trời, quá điện ảnh

Quay về mạch phim, phản ứng gay gắt của mẹ Triệu Phú cũng không hoàn toàn vô lý. Một phần đến từ việc bà cảm thấy bị lừa dối, phần khác là vì tin vào lời của Cậu 6 (Mỹ Duyên) - thầy bói chuyên dùng yếu tố tâm linh để “phán” đường đi nước bước cho gia đình. Chính niềm tin mù quáng này đã vô tình đẩy mâu thuẫn đi xa hơn, trở thành nút thắt lớn cho câu chuyện, đó cũng là lý do cho cái tên của bộ phim.

Với những gì đã diễn ra, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang cho thấy dấu hiệu ngày càng “nặng đô” về cảm xúc. Và nếu tiếp tục giữ được nhịp này, những tập tiếp theo nhiều khả năng sẽ còn đẩy các mối quan hệ vào những tình huống giằng xé hơn nữa – nơi tình yêu không chỉ là lựa chọn, mà còn là thứ phải đánh đổi.