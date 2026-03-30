Bộ phim truyền hình Bước Chân Vào Đời đang phát sóng thời gian gần đây thu hút sự chú ý nhờ loạt tình tiết drama dày đặc và tuyến nhân vật nhiều màu sắc. Tuy nhiên, khi các nhân vật khác liên tục gây tranh cãi bởi biểu cảm cũng như hành động thiếu nhất quán thì Hưng lại gân ấn tượng với tính cách rõ ràng về cảm xúc và dứt khoát trong hành động.

Đặc biệt ở tập 16 vừa lên sóng, nhân vật này thực sự khiến khán giả đánh giá cao. Diễn biến tập mới nói về Trang (Ngọc Thủy) bị vợ sếp Dũng tìm đến tận công ty đánh ghen, thậm chí livestream toàn bộ sự việc lên mạng xã hội khiến không khí tại nơi làm việc trở nên hỗn loạn. Điều đáng nói là giữa đám đông đồng nghiệp, gần như không ai đứng ra bảo vệ cô, phần vì định kiến, phần vì những mối quan hệ vốn đã căng thẳng từ trước.

Lúc này, Hưng cũng xem được đoạn livestream nên nhanh chóng xuất hiện. Đến công ty, anh lập tức lao tới, kéo Trang rời khỏi đám đông trong sự phẫn nộ của những người xung quanh. Không dài dòng, không do dự, cũng chẳng sợ hãi, hành động của Hưng khiến khán giả "đứng ngồi không yên" vì quá ngầu, sẵn sàng "chống lại cả thế giới" để bảo vệ Trang mà không hề nghi ngờ hay trách móc cô nàng.

Sau đó, Hưng tiếp tục ghi điểm bởi cách anh ở cách anh ở bên an ủi Trang sau sự cố. Khi cô vẫn chưa hết hoảng loạn, Hưng sẵn sàng làm chỗ dựa, thậm chí nói thẳng: " Anh nguyện làm bao cát cho em đấm. Nếu em cần, anh sẽ bắt nó đến đây quỳ xin lỗi ". Tuy cách thể hiện có phần bộc trực nhưng đó là cách mà một người đàn ông lạnh lùng và có phần giang hồ bảo vệ người mình quan tâm.

Thậm chí, khi Trang lo sợ scandal sẽ ảnh hưởng đến tương lai, Hưng chỉ đơn giản đáp lại: " Không ai lấy em thì anh lấy ". Một câu nói không hoa mỹ nhưng đủ để tháo bỏ toàn bộ lớp phòng vệ của cô. Khoảnh khắc Trang bật khóc trong vòng tay Hưng cũng là lúc khán giả nhận ra phía sau vẻ ngoài ngầu đét là một người đàn ông si tình, yêu mình em.

Có thể thấy, trong Bước Chân Vào Đời, Hưng tuy không giàu có, không hoàn hảo nhưng là người đàn ông có chính kiến và dứt khoát trong hành động, không ngại đứng về phía người mình yêu - kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đối đầu với tất cả. Trên MXH, khán giả dành nhiều lời khen cho nhân vật này. Không ít ý kiến cho rằng đã lâu rồi phim Việt mới có một hình mẫu nam chính vừa "cool" vừa tình cảm đến vậy. Thậm chí, nhiều người còn thừa nhận nếu đặt mình vào vị trí Trang, cũng khó có thể không rung động trước một người như Hưng - người sẵn sàng đứng ra, nói thay, làm thay và ở lại đến cuối cùng.

Một số bình luận của khán giả: - Trang không lấy anh Hưng thì để chị nha. - Trang không lấy Hưng thì lấy ai được nữa bây giờ. - Trời ơi ngầu đét, chống lại cả thế giới để bảo vệ em nè. - Ôi Trang ơi Trang không chọn Hưng thì để mình nhé. - Đúng muốn gặp người như anh Hưng chỉ có trên phim thôi. - Anh Hưng vừa giàu vừa tình cảm. Lúc cần cứng thì cứng. Lúc dịu dàng thì dịu dàng. - Chị nhiều tuổi rồi nhưng chị ưng Hưng quá. Trang để chị. - Tự nhiên thấy Hưng bớt giang hồ cũng tổng tài với đàn ông thể nhở.

