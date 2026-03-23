Sau nhiều năm lên sóng, Những Thiên Thần Áo Trắng bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại và trở nên viral trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì gợi nhớ thanh xuân, bộ phim lại khiến khán giả hiện tại không khỏi ngỡ ngàng vì loạt lời thoại bị đánh giá là sến sẩm, rườm rà, xem mà phải "ngại giùm" diễn viên.

Cụ thể, dân tình đang rầm rộ truyền tay nhau phân cảnh của Midu khi cô nghiêm giọng trách móc bạn cùng lớp: " Hùng thân mến, cậu đã gây ra cho đám con gái một nỗi kinh hoàng. Cậu cũng gây ra cho đám con trai một tấm gương cực kỳ xấu và gây ra cho xã hội một hiểm họa cực kỳ tai hại. Cậu yêu đương mà mất kiểm soát thì như chiếc xe hơi mà mất tay lái, như con ngựa bị mất dây cương ".

Phân cảnh khó quên của Midu trong Những Thiên Thần Áo Trắng

Chưa dừng lại ở đó, khi bị thầy nhắc không được gọi bạn là "con ngựa", Midu mới quay sang bất lực, chấp nhận sửa lại: " Vậy thì gọi là hà mã, tê giác, đà điểu có được không ạ? Hùng ơi, tớ không còn cách nào khác phải gọi cậu là người. Thú thật thì bây giờ, cậu là người loại kém, cậu là phó người. Cậu đã gây ra cho tới và các bạn nữ sinh một nỗi thất vọng sâu sắc mà thậm chí là hà mã, tê giác hay đà điểu cũng không gây ra được ".

Sau khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội, phân cảnh này nhanh chóng gây bão và thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều khán giả cho rằng hiếm khi thấy lời thoại nào vừa dài dòng, khó hiểu lại "sến" đến mức khiến người xem nổi da gà như vậy. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích, không ít người lại bật cười và tỏ ra ngại thay cho diễn viên khi phải trực tiếp thoại những câu ngớ ngẩn trong phim.

Một số bình luận của dân tình: - Ê ý là chị Midu có ý thức được chị đang thoại cái gì không vậy? - Biên kịch không ngại, đạo diễn không ngại, diễn viên không ngại. Vậy ai ngại? - Vừa xem vừa nhăn mặt. - Nổi da gà thiệt đó. Mấy chị phim này toàn nổi tiếng lúc đó mà sao nhận kịch bản kì ghê dữ. - Ê mà phim gì cảnh nào cũng ngại hết vậy? - Biên kịch dám viết, đạo diễn dám quay, diễn viên dám diễn. Phục quá. - Cái tai của tôi đang rất mắc cỡ, nó hỏi tôi đã cho nó nghe những âm thanh gì vậy? - Chị Midu thoại tới đâu tui mắc cỡ tới đó. - Quá lười để nhăn mặt. - Kịch bản do ChatGPT viết hả?

Không chỉ riêng một cảnh, Những Thiên Thần Áo Trắng còn sở hữu loạt tình huống thoại khiến người xem "đứng hình". Trong một phân cảnh khác, Nhã Phương hớt hải chạy vào lớp thốt lên: " Các cậu ơi, khủng khiếp quá! Kinh hãi quá! Tan nát quá! Ghê rợn quá! ". Trước sự khó hiểu của Midu và Miu Lê, Nhã Phương mới nói: " Nói ra thì chết mất, thì đau cứng cả quai hàm. Thì đau mất cái chân mất. Ngoài sức tưởng tượng. Ngoài pháp luật. Ngoài đạo đức. Ngoài vùng phủ sóng. Ngoài tình yêu ". Nghe một hồi vẫn không biết cô muốn nói cái gì.

Một tình huống khác cũng gây tranh cãi không kém là cảnh nhóm nữ sinh cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện. Đại diện nhóm đứng lên phía trước, chắp tay và nói: " Chúng ta cùng quỳ xuống và cầu guyện thần linh. Trả chiếc vương miện về siêu thánh thần trên đời sáng soi như một vì sao, tar lại cho những đứa con gái bé bỏng dưới đây chiếc mũ kim cương lấp lánh. Và chúng con sẽ không bao giờ quên và không xin thêm bất cứ thứ gì ". Chưa hết, sau đó cả nhóm cùng đồng thanh: " Và chúng con sẽ không bao giờ quên và không xin thêm bất cứ thứ gì ".

Phân cảnh bị kẹt trong thang máy của dàn diễn viên gồm Miu Lê, Nhã Phương, cố diễn viên Mai Phương cũng thành huyền thoại. Thay vì tìm cách cầu cứu, nhân vật của Miu Lê lại đề xuất… hát vì "tiếng kêu không vang xa được, chỉ có tiếng hát mới đủ sức vang xa". Và thế là cả nhóm nắm tay nhau, vừa đi vòng tròn trong thang máy vừa hát, tạo nên một trong những phân cảnh khó quên nhất phim.

Những Thiên Thần Áo Trắng là bộ phim do Lê Hoàng đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, phát hành năm 2010. Nội dung xoay quanh July Miu (Miu Lê) - một cô gái thông minh, lanh lợi từ Anh trở về Việt Nam học tập, nhanh chóng hòa nhập và trở thành lớp trưởng. Bên cạnh cô là dàn diễn viên quen mặt như Nhã Phương, Midu, Nam Cường, Mai Phương… Sau tất cả, nhiều khán giả nhìn lại và cho rằng bộ phim phản ánh một giai đoạn làm phim học đường còn khá non trẻ, dẫn đến những lời thoại thiếu tự nhiên. Dù vậy, cũng không thể phủ nhận chính sự "lạ lùng" này lại vô tình biến bộ phim thành một nguồn meme dồi dào sau nhiều năm.

Nguồn: iem.pezit