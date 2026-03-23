Dự án truyền hình Trục Ngọc lên sóng với tham vọng đưa Trương Lăng Hách bước vào hàng ngũ đỉnh lưu, thế nhưng những gì khán giả nhìn thấy lại là một chuỗi chiêu trò "cọ nhiệt" lộ liễu khiến công chúng không khỏi ngán ngẩm. Ngay từ những ngày đầu, bộ phim đã liên tục được đặt lên bàn cân so sánh với siêu phẩm Thương Lan Quyết để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã chỉ ra sự khác biệt mênh mông giữa "độ hot ảo" và sức thảo luận thực tế. Trong khi Thương Lan Quyết thành công toàn diện nhờ sự bùng nổ của dàn diễn viên chính, thì Trục Ngọc dù sở hữu lượt view cao nhưng mở điểm Douban chỉ được 6.8 với 88.000 lượt vote. Lẽ ra với lượt view đại bạo, lượt vote Douban khi mở điểm thấp nhất cũng phải 200.000 - 300.000, phim chiếu xong có thể lên đến 500.000 - 800.000 mới đúng. Bên cạnh đó trên Douban hiển thị chỉ có 72.000 người đã xem, 25.000 người đang xem, 27.000 người muốn xem. Thực sự còn không bằng mấy bộ mang tiếng flop.

Trên app của nền tảng, lượt thảo luận của Trục Ngọc chỉ đạt 2 triệu trong khi bộ phim thất bại thảm hại chiếu ngay trước đó là Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng cũng có 5 triệu lượt thảo luận. Đáng nói hơn, sự chú ý của khán giả lại đổ dồn vào cặp đôi phụ là Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi, để mặc nam chính Trương Lăng Hách và nữ chính Điền Hi Vi loay hoay trong một tuyến truyện thiếu sức hút, chứng minh rằng con số thống kê không thể khỏa lấp được sự nhạt nhòa về nội dung.

Không dừng lại ở việc so kè với các bộ phim cùng thể loại, chiến lược truyền thông của phía Trương Lăng Hách còn lấn sân sang cả những tượng đài bất hủ. Việc liên tục tung ra các chủ đề so sánh nam diễn viên với "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc trên các nền tảng mạng xã hội đã vấp phải làn sóng mỉa mai dữ dội. Dù cố tình tạo hình tóc đuôi ngựa cao hay những cảnh tháo mặt nạ mang tính biểu tượng để gợi nhớ về huyền thoại năm nào, Trương Lăng Hách vẫn bị đánh giá là một sự mô phỏng khập khiễng. Khí chất "nhìn một lần nhớ cả đời" của Cổ Thiên Lạc đến từ nội lực diễn xuất tự nhiên, trong khi nam chính Trục Ngọc hiện vẫn phụ thuộc quá nhiều vào bộ lọc filter và hậu kỳ. Việc một gương mặt mới với lối diễn bị chê là đơ cứng và lồng tiếng thiếu cảm xúc lại nỗ lực đứng ngang hàng với một biểu tượng thời đại chỉ càng làm lộ rõ sự nôn nóng muốn bứt phá bằng mọi giá, dù thực lực chưa hề tương xứng.

Netizen thậm chí còn mỉa mai: Trương Lăng Hách chỉ hơn Cổ Thiên Lạc mỗi nếp nhăn

Đỉnh điểm của sự "thèm khát hào quang" chính là việc gây chiến nhắm trực tiếp vào đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Thay vì tập trung khẳng định mình bằng tác phẩm, fandom của Trương Lăng Hách lại chọn cách "khai chiến" bằng những bài đăng xúc phạm tiền bối là "quê mùa" và "hết thời". Những hình ảnh so sánh khập khiễng về xuất thân công tử Giang Nam đối lập với nguồn gốc nông thôn, hay tấm bằng đại học top đầu so với trình độ trung cấp của mỹ nhân họ Triệu đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Việc mang chiều cao 1m90 ra để lấn át một người phụ nữ, hay dùng học vấn để hạ thấp một diễn viên đã có 10 năm đứng vững trên đỉnh cao phong độ là minh chứng cho một tư duy truyền thông ấu trĩ và thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Cái giá phải trả cho những nỗ lực "giẫm đạp" tiền bối để luyện fan chính là sự quay lưng của người qua đường. Cụm từ "đợi bạo" của Trương Lăng Hách giờ đây trở thành tâm điểm của những lời châm chọc, khi mà thiện cảm của công chúng dành cho anh đã "tan nhanh như khói" trước khi anh kịp bước chân vào hàng ngũ đỉnh lưu thực thụ. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh với nền tảng tác phẩm vững chắc như Hoa Thiên Cốt hay Minh Lan Truyện vẫn khẳng định vị thế bất bại của một diễn viên quốc dân, khiến mọi chiêu trò cọ nhiệt trở nên lố bịch. Có thể thấy, con đường tiến thân bằng cách ké fame và hạ bệ đồng nghiệp của phía Trương Lăng Hách không những không mang lại vinh quang, mà còn biến Trục Ngọc trở thành một minh chứng điển hình cho việc thèm khát danh tiếng đến mức đánh mất đi sự tôn trọng tối thiểu dành cho nghệ thuật và các bậc tiền bối.

Phản ứng cư dân mạng: - Ý là nhan sắc anh này có hạn thôi đó mà fan còn tung hô vậy; chứ nếu anh cân được mọi tạo hình như Lee Soo Hyuk ma cà rồng thì chắc fan bay trên mây hết rồi, không còn đi xe máy nữa. - Triệu Lệ Dĩnh 29 tuổi đã cầm cúp Kim Ưng, còn “Hách đế” 29 tuổi vẫn đang đợi bạo. - Lỡ cả đời này không bạo nổi thì sao? Thì cũng không sao, cứ đợi bạo, đợi bạo và đợi bạo thôi. - Fan cô Triệu chiến lắm đấy. Sao fan ông này chọn fandom để chiến “chuẩn” vậy? Kiểu bỏ qua cấp tiểu học, nhảy thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ luôn à? - Cũng biết chọn nhà để “luyện fan” đấy. Fan nhà anh thì hô đấm mạnh, nhưng gặp fan nhà cô Dĩnh lại lả lướt chill chill. Đúng là muốn làm “đỉnh lưu” cũng phải biết chọn đối thủ, chứ nhà anh thì chưa cùng đẳng cấp thật. - Năm đó fan nhà cô Dĩnh từng “chiến” với loạt đỉnh lưu nam nữ, đa phần đều áp đảo, chỉ có fan một nhà khác là ngang cơ. Đó là toàn những người đã bạo rồi, chứ không phải kiểu “đợi bạo”. Anti đọc chắc cũng thấy buồn cười. - Sam Sam tới đây ăn nào (2014) là lúc Triệu Lệ Dĩnh lên hạng A, rồi Hoa Thiên Cốt bạo, sau đó đến Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện đều là đại bạo.Cậu Hách còn chưa có gì để so. - Không cần so vượt mặt hay không, Thương Lan Quyết bùng nổ là sự thật, còn phim mới thì hot tới đâu cứ công nhận tới đó. - Chưa thấy phim nào “bơm” cỡ này, cứ lên bài là người ta lại cười. - Ảo thật, không xem cả hai phim, nhưng Thương Lan Quyết hồi đó nổi khắp nơi, lướt đâu cũng thấy. Bơm lố vậy mà cũng làm được, nể. - Chọn Quá Nhi chứ không lẽ chọn “Quá Nhăn”. - Người đẹp trai thật còn không dám đặt mình cạnh chú Cổ. - Cứ chạy mấy bài kiểu này bảo sao bản thân lại dễ ảo tưởng. - Tôi thấy cũng có giống đấy, Trương Lăng Hách giống chú Cổ ở hiện tại… cụ thể là mấy nếp nhăn. - Phim TVB ngày xưa, nhan sắc là hàng thật giá thật nhé.



