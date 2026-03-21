Vào tối 21/3, bộ phim cổ trang Trục Ngọc bất ngờ rơi vào tâm điểm tranh cãi khi 10 tập cuối chưa phát sóng bị rò rỉ hàng loạt trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở quy mô phát tán lớn, vụ việc còn khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn về khả năng “rò rỉ nội bộ”, thậm chí xuất hiện không ít ý kiến mỉa mai cho rằng đoàn phim hoặc nền tảng đang “tự leak để tạo nhiệt”.

Theo ghi nhận, toàn bộ 40 tập của phim, bao gồm cả bản chất lượng cao 4K đã bị lan truyền qua nhiều kênh như link drive, diễn đàn kín. Đáng chú ý, phần bị rò rỉ nhiều nhất lại chính là 10 tập cuối (31–40), trong khi trên các nền tảng chính thức, phim mới chỉ cập nhật đến tập 30 tính đến ngày 21/3. Điều này khiến khán giả theo dõi hợp pháp không khỏi bức xúc vì bị “spoil” ngay trước chặng nước rút.

Một chi tiết càng làm dấy lên nghi vấn là nhiều file rò rỉ có gắn watermark “bản hình ảnh, âm thanh dùng cho tuyên truyền”, thậm chí xuất hiện logo iQIYI. Điều này khiến dư luận nghi ngờ nguồn phát tán có thể xuất phát từ khâu kiểm duyệt, truyền thông hoặc đối tác liên quan, thay vì rò rỉ ngẫu nhiên từ bên ngoài. Mô hình này không xa lạ, từng xảy ra với các phim như Cá mực hầm mật và Khánh Dư Niên, khi bản leak đều mang dấu vết nội bộ.

Chính vì vậy, bên cạnh sự phẫn nộ, một bộ phận cư dân mạng lại tỏ ra hoài nghi. Trên nhiều diễn đàn, không ít bình luận mang tính châm biếm xuất hiện: “Đừng làm trò nữa”, “Leak kiểu này quen quá rồi”, hay thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có phải chiêu trò marketing nhằm kích thích độ thảo luận. Dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào, những suy đoán này vẫn khiến hình ảnh dự án phần nào bị ảnh hưởng.

Ở góc độ thực tế, sự cố này gây thiệt hại không nhỏ cho các nền tảng phát hành như iQIYI hay Tencent Video. Doanh thu từ gói xem trước và quảng cáo các tập chưa phát sóng có nguy cơ sụt giảm, đồng thời ảnh hưởng đến thành tích tổng thể cũng như kế hoạch phát hành quốc tế. Trong khi đó, người hâm mộ lại tiếc nuối cho công sức của dàn diễn viên, đặc biệt là hai diễn viên chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi những người đã đầu tư nhiều nỗ lực cho vai diễn.

Phản ứng của khán giả cũng nhanh chóng phân hóa rõ rệt. Một bên kêu gọi không xem, không chia sẻ, không lưu trữ bản lậu, báo cáo vi phạm và ủng hộ nền tảng chính thống, nhưng ở chiều ngược lại, vẫn có không ít người tranh thủ phát tán để trục lợi. Không chỉ gây thiệt hại kinh tế, việc leak còn làm giảm mạnh trải nghiệm xem phim. Hàng loạt tình tiết cao trào đã bị lộ trước, khiến nhiều khán giả mất đi cảm giác hồi hộp khi theo dõi bản chính thức. Đồng thời, sự việc cũng làm dấy lên nghi ngờ về độ minh bạch trong số liệu của nền tảng, vốn đã gây tranh cãi từ trước.

Hiện tại, phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, các nền tảng đã mở kênh tiếp nhận báo cáo vi phạm, trong khi cộng đồng mạng tiếp tục thúc giục truy vết nguồn rò rỉ đặc biệt là dấu vết liên quan đến logo iQIYI xuất hiện trong các file bị phát tán.

Giữa làn sóng tranh cãi, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: đây đơn thuần là một sự cố bảo mật, hay thực sự tồn tại những “bàn tay vô hình” phía sau?