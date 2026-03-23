Không cần đến những chiến dịch quảng bá rầm rộ, The King's Warden (Người Giám Hộ Của Nhà Vua) vẫn âm thầm tạo nên một cột mốc mà suốt nhiều năm qua điện ảnh Hàn chưa từng chứng kiến. Theo dữ liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến ngày 22/3, bộ phim đã đạt hơn 142,5 tỷ won chỉ sau chưa đầy 2 tháng công chiếu, lập nên kỳ tích hiếm có tại phòng vé.

Cụ thể, với doanh thu hơn 142,5 tỷ won, The King's Warden chính thức vượt qua Extreme Job (năm 2019) - tượng đài thống trị phòng vé với mốc 139,6 tỷ won - để trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, chấm dứt kỷ lục tồn tại suốt 7 năm. Trước đó, cái tên đình đám như The Admiral: Roaring Currents (năm 2014) cũng chỉ dừng ở khoảng 135,7 tỷ won.

Không chỉ dừng lại ở doanh thu, lượng khán giả của The King's Warden cũng khiến giới làm phim phải "ngả mũ". Tính đến ngày thứ 47, phim đã thu hút gần 14,8 triệu lượt xem, lọt top 3 phim có lượng vé cao nhất lịch sử Hàn Quốc. Đáng nói hơn, đây còn là bộ phim đầu tiên sau gần 2 năm chạm mốc 10 triệu vé. Với một tác phẩm cổ trang, thành tích này gần như chưa từng có tiền lệ trong nhiều năm trở lại đây.

Nhưng nếu chỉ nói về con số thì vẫn chưa đủ để lý giải vì sao bộ phim lại khiến cả Hàn Quốc phát cuồng. Yếu tố quan trọng nhất nằm ở chính câu chuyện và cách kể chuyện. Lấy bối cảnh thời Joseon năm 1457, phim xoay quanh vua Danjong (Park Ji Hoon), một vị vua trẻ bị phản bội và lưu đày về xứ xa xôi hẻo lánh. Tại đây, anh gặp và xây dựng mối quan hệ đặc biệt với trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hae Jin). Không đi theo lối kể kịch tính hóa thường thấy, bộ phim chọn cách đào sâu vào tình người, tạo nên một mạch phim chậm rãi nhưng đầy cảm xúc.

Và ở trung tâm của tất cả, không ai khác chính là Park Ji Hoon. Vai diễn vua Danjong chính là màn lột xác ngoạn mục của nam diễn viên sinh năm 1999. Để hóa thân trọn vẹn vào vai vua Danjong, Park Jihoon đã giảm tới 15kg để trông thật tiều tụy đúng với hình ảnh một vị vua trẻ bị phế truất và lưu đày.

Kết quả là The King's Warden đã có một vị vua Danjong hoàn hảo hơn bất cứ ai có thể thể hiện. Cựu idol xây dựng hình ảnh nhà vua bị lưu đày bằng sự tiết chế tối đa, ít lời thoại, hạn chế chuyển động, cảm xúc dồn vào ánh mắt và nhịp thở. Cách diễn kìm nén này khiến nhân vật hiện lên mong manh, cô độc nhưng vẫn giữ được phẩm giá của một vị quân vương dù bị phế truất. Nam diễn viên luôn giữ ngoại hình gầy gò, giọng nói khô và yếu để hình ảnh Danjong trở nên ám ảnh ngay cả ở những cảnh không có cao trào. Đây cũng là nền tảng khiến những phân đoạn cảm xúc về sau, đặc biệt là cảnh khóc của Park Ji Hoon khiến người xem phải nghẹn lòng cũng như kéo cả bộ phim đi lên.

Ở Hàn Quốc, hiện tại The King's Warden nói chung và Park Ji Hoon nói riêng đang phủ sóng khắp nơi, từ trên TV, báo chí, quảng cáo ngoài đường, vào rạp phim... Thậm chí, Tổng thống Lee Jae Myung cũng trực tiếp lên tiếng chúc mừng thành tích của bộ phim, nhấn mạnh rằng chính sự chân thành trong câu chuyện đã tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với khán giả. Việc một tác phẩm điện ảnh được nhắc đến ở cấp độ này càng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ mà The King's Warden đang tạo ra.

The King's Warden sẽ đổ bộ tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 10/4 tới đây.

Nguồn: Soompi