Sina đưa tin mới đây một video nam diễn viên Trần Phi Vũ tỏ tình với mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây náo loạn MXH Trung Quốc. Trong đó, hai người không chỉ nhảy Señorita mà còn có màn thổ lộ tình cảm gây bất ngờ. Địch Lệ Nhiệt Ba ngượng ngùng hỏi: "Nghe nói em thích chị?", còn Trần Phi Vũ đáp lại: "Không phải là nghe nói mà đúng là em thích chị!".

Trần Phi Vũ bất ngờ tỏ tình với Địch Lệ Nhiệt Ba trong show Xin Chào Thứ 7 (Hi6)

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ hợp tác trong bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng (tên cũ Mộ Tư Từ ). Lúc đầu khán giả cho rằng ngoại hình của cả hai không hợp với nhau vì giữa họ có khoảng cách 8 tuổi. Tuy nhiên, khi càng nhiều hình ảnh hai diễn viên đứng cạnh nhau được tung ra, khán giả lại cảm thấy giữa hai diễn viên có chemistry rất tốt.

Cặp đôi được nhận xét xứng đôi vừa lứa dù chênh lệch 8 tuổi

Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu gương mặt sắc sảo, đường nét tinh tế. Nữ diễn viên là nhan sắc 9X nổi bật nhất Trung Quốc hiện tại. Cô được coi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới và thường xuyên trở thành tiêu điểm trên các trang MXH nhờ ngoại hình đẹp tựa tiên nữ của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên thách thức các kiểu phong cách khác nhau vì vậy tạo sự mới mẻ cho khán giả. Nữ diễn viên đẹp không góc chết với làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết, ngũ quan hài hòa, sống mũi cao tự nhiên và thần thái sang trọng đầy cuốn hút.

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ

Nữ diễn viên thu hút hàng chục triệu fan nhờ nhan sắc rực rỡ của mình

Địch Lệ Nhiệt Ba có thần thái sang chảnh, nóng bỏng

Dù thường nổi tiếng với hình tượng sang chảnh, slay nhưng khi nở nụ cười Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở nên rạng rỡ và trong trẻo đậm chất bạch nguyệt quang, khiến người xem tưởng điên đảo cả trời đất, ngắm mà cũng thấy vui trong lòng.

Còn Trần Phi Vũ là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc" Trần Hồng. Sinh ra trong một gia đình đậm chất nghệ thuật, cha mẹ đều là nhà sản xuất tiếng tăm Trần Phi Vũ được truyền thông Hoa ngữ gọi là "thái tử Cbiz". Có thể nói, xuất phát điểm của nam diễn viên sinh năm 2000 cao hơn người khác rất nhiều khi vừa có tiền vừa có quyền.

Trần Phi Vũ xuất thân danh giá bậc nhất Cbiz.

Trong Bạch Nhật Đề Đăng , Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai Hạ Tư Mộ - một quỷ vương đã tồn tại hơn 400 năm. Không có ngũ giác, nàng sống bằng cách hấp thụ "hồn hỏa" của linh hồn. Trong một lần xuất hiện nơi chiến trường để "kiếm ăn", nàng bị Đoạn Tư - một thiếu niên tướng quân hiểu lầm là cô gái mồ côi và mang về quân doanh.

Định mệnh bắt đầu khi Đoạn Tư sở hữu pháp khí đặc biệt, trở thành người duy nhất có thể lập khế ước với Hạ Tư Mộ. Từ đó, nàng mượn giác quan của chàng để lần đầu tiên cảm nhận thế giới, một hành trình vừa kỳ bí vừa nhuốm màu cảm xúc.

Nội dung phim kể về mối tình của Quỷ Vương 400 tuổi và vị tướng quân trẻ

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba có hàng chục tạo hình khác nhau. Trong đó, bộ y phục đỏ rực giúp mỹ nhân Tân Cương toát lên vẻ đẹp tà mị, quyến rũ đến mức khó rời mắt. Dân mạng thậm chí còn ưu ái gọi đây là "tạo hình đẹp nhất sự nghiệp" của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả trầm trồ

Vẻ đẹp ma mị hắc ám của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới liên tục trở thành đề tài nóng

Bạch Nhật Đề Đăng sẽ chính thức lên sóng ngày 28/3 trên Tencent.